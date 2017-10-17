Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor!

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, hava yastığını devreye sokan potansiyel bir kablolama sorunu nedeniyle dünya çapında 1.000.000'dan fazla aracını geri çağırıyor.

Alman haber ajansı Associated Press, sorunlu araçların 400.000 tanesinin İngiltere'de, birkaç yüz binin Almanya'da olduğunu ve diğer sorunlu araçların da başka ülkelerde olduğunu söyledi

Geri Çağrılan Modeller

Mercedes-Benz A Serisi

Mercedes-Benz B Serisi



Mercedes-Benz C Serisi



Mercedes-Benz E Serisi



Mercedes-Benz CLA Serisi



Mercedes-Benz GLC Serisi



Mercedes-Benz GLK Serisi



Mercedes-Benz V Serisi



Geri çağrılan araçların modellerine (yıl) dair ise bir bilgi paylaşılmadı. A.P. automaker, araçlardaki olası arızalı kablolamanın hava yastığının beklenmedik şekilde açılmasına neden olabileceğini bildiriyor. Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği üreterek ateşleyen, hava yastığının yönlendirme kolundaki kablodan kaynaklanıyor.

Gerekli işlemlerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor. Son olarak soruşturmanın halen devam ettiğini ve sorunun Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzandığını söyleyelim. Donanımhaber ekibi olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.

http://www.mlive.com/auto/index.ssf/2017/10/mercedes-benz_automaker_recall.html