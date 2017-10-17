Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor!

Teknoloji Editörü
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, hava yastığını devreye sokan potansiyel bir kablolama sorunu nedeniyle dünya çapında 1.000.000'dan fazla aracını geri çağırıyor.
Alman haber ajansı Associated Press, sorunlu araçların 400.000 tanesinin İngiltere'de, birkaç yüz binin Almanya'da olduğunu ve diğer sorunlu araçların da başka ülkelerde olduğunu söyledi
Geri Çağrılan Modeller
- Mercedes-Benz A Serisi
- Mercedes-Benz B Serisi
- Mercedes-Benz C Serisi
- Mercedes-Benz E Serisi
- Mercedes-Benz CLA Serisi
- Mercedes-Benz GLC Serisi
- Mercedes-Benz GLK Serisi
- Mercedes-Benz V Serisi
Geri çağrılan araçların modellerine (yıl) dair ise bir bilgi paylaşılmadı. A.P. automaker, araçlardaki olası arızalı kablolamanın hava yastığının beklenmedik şekilde açılmasına neden olabileceğini bildiriyor. Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği üreterek ateşleyen, hava yastığının yönlendirme kolundaki kablodan kaynaklanıyor.
Gerekli işlemlerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor. Son olarak soruşturmanın halen devam ettiğini ve sorunun Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzandığını söyleyelim. Donanımhaber ekibi olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.
http://www.mlive.com/auto/index.ssf/2017/10/mercedes-benz_automaker_recall.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GLA mode aracın yolcu hava yastığı değiştirildi.
Editör bey 1 dakikasını ayırıp yazdığı haberi bir kere okusa ona da anlamsız gelecek ama haberlerde belli bir kalitenin üzerine çıkılmıyor sanırım gizli bir limitten dolayı.
"A.P. reports the automaker says the possible defected wiring could lead to setting off the air bag unexpectedly. The problem stems from the wiring in the steering column, which could build up static electricity and set off the air bag."