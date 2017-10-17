Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor!

Otomotiv sektörünün dev firmalarından biri olan Mercedes-Benz, hava yastığını devreye sokan potansiyel bir kablolama sorunu nedeniyle dünya çapında 1.000.000'dan fazla aracını geri çağırıyor.
1 yıl
3,7b
1
8
Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, hava yastığını devreye sokan potansiyel bir kablolama sorunu nedeniyle dünya çapında 1.000.000'dan fazla aracını geri çağırıyor.
Alman haber ajansı Associated Press, sorunlu araçların 400.000 tanesinin İngiltere'de, birkaç yüz binin Almanya'da olduğunu ve diğer sorunlu araçların da başka ülkelerde olduğunu söyledi

Geri Çağrılan Modeller

  • Mercedes-Benz A Serisi
  • Mercedes-Benz B Serisi
  • Mercedes-Benz C Serisi
  • Mercedes-Benz E Serisi
  • Mercedes-Benz CLA Serisi
  • Mercedes-Benz GLC Serisi
  • Mercedes-Benz GLK Serisi
  • Mercedes-Benz V Serisi
Geri çağrılan araçların modellerine (yıl) dair ise bir bilgi paylaşılmadı. A.P. automaker, araçlardaki olası arızalı kablolamanın hava yastığının beklenmedik şekilde açılmasına neden olabileceğini bildiriyor. Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği üreterek ateşleyen, hava yastığının yönlendirme kolundaki kablodan kaynaklanıyor. 
Gerekli işlemlerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor. Son olarak soruşturmanın halen devam ettiğini ve sorunun Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzandığını söyleyelim. Donanımhaber ekibi olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Yeni bilgiler geldikçe içeriğimizi güncelleyeceğiz.

http://www.mlive.com/auto/index.ssf/2017/10/mercedes-benz_automaker_recall.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bratishka 1 yıl en beğenilen
Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği oluşturan ve hava yastığının yol açtığı kablolardan kaynaklanıyor. Bu cümle anlamsız olmuş, tekrar çeviri yaparsanız iyi olur.
Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği oluşturan ve hava yastığının yol açtığı kablolardan kaynaklanıyor. Bu cümle anlamsız olmuş, tekrar çeviri yaparsa...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GkhnAkyolTr 1 yıl
Bu geri çağırmalarda artık adetten oldu her hafta oldugu gibi yine bir geri çağırma operasyonu hayırlı işler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 1 yıl
daha yeni çağrıldı zaten eski haber olmasın bu ?
GLA mode aracın yolcu hava yastığı değiştirildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Tesla'ya laf edenlere buradan selâm olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 1 yıl
mercedes alamadığımız için problem yok.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Mercedes V serisi nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bratishka 1 yıl en beğenilen
Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği oluşturan ve hava yastığının yol açtığı kablolardan kaynaklanıyor. Bu cümle anlamsız olmuş, tekrar çeviri yaparsanız iyi olur.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 1 yıl bratishka
bratishka
Sorun, direksiyon kolonundaki statik elektriği oluşturan ve hava yastığının yol açtığı kablolardan kaynaklanıyor. Bu cümle anlamsız olmuş, tekrar çeviri yaparsanız iyi olur.

Editör bey 1 dakikasını ayırıp yazdığı haberi bir kere okusa ona da anlamsız gelecek ama haberlerde belli bir kalitenin üzerine çıkılmıyor sanırım gizli bir limitten dolayı.
"A.P. reports the automaker says the possible defected wiring could lead to setting off the air bag unexpectedly. The problem stems from the wiring in the steering column, which could build up static electricity and set off the air bag."
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Greenpeace'den teknoloji devlerine ''çevrecilik'' notu 1 yıl Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı 1 yıl Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı! 1 yıl Apple sağlık sektöründe önemli bir satın almaya imza atabilir 1 yıl Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme 1 yıl Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı? 1 yıl En tehlikeli Android şantaj yazılımı ortaya çıkarıldı 1 yıl Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı 1 yıl Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı 1 yıl OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek 1 yıl Otonom araçlar kaza sonrasında nasıl davranacak? 1 yıl Apple'a 440 milyon dolarlık rekor para cezası geldi 1 yıl Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi 1 yıl VR teknolojisi inme sonrasında kişilere yardımcı olabilir 1 yıl Samsung’dan dünyanın ilk LTE M destekli takip cihazı 1 yıl Elektrikli otomobiller petrolün önlenemez çöküşünü hızlandıracak 1 yıl Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu 1 yıl Devler karşı karşıya: iPhone X vs Huawei Mate 10 Pro karşılaştırması 1 yıl Canon PowerShot G1 X Mark III duyuruldu 1 yıl Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! Sonraki 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti 1 yıl WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda 1 yıl iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı! 1 yıl 30 liralık tek bir eğitimle hem Android’e hem iOS’a uygulama geliştirin 1 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 1 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 1 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı 1 yıl Huawei Mate 10 yine Porsche Design 1 yıl Black Panther detaylı fragmanı geldi 1 yıl Mazda, wankel motoruna yeni bir modelinde yer verecek 1 yıl Ürettiğinden daha fazla karbondioksiti toplayan ''negatif emisyonlu'' santral 1 yıl Xiaomi Mi Note 3 mercek altında: Mi6 ile kıyasladık 1 yıl Tesla yüzlerce çalışanın görevine son verdi 1 yıl Norveç'ten elektrikli otomobillere ''Tesla Vergisi'' gelebilir 1 yıl Rusya kendi kripto para birimini üretmeye hazırlanıyor: Kripto Ruble yolda 1 yıl Windows 10'un yeni tasarımına "Çin malı macOS" benzetmesi 1 yıl Tip 1 diyabetle mücadelede yapay pankreas sistemi kullanılabilir 1 yıl Mitsubishi Electric CEO'su elektrikli araçların ileride çok daha ucuz olacağını düşünüyor 1 yıl Microsoft Başkanı Brad Smith: WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var 1 yıl Huawei Mate 10 karşınızda: Leica kamera, ince çerçeveler ve yapay zeka Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim