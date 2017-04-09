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Kaspersky, 2050 senesinde Dünya'nın nasıl olacağına dair tahminleri derledi

Kaspersky, bilim insanlarının ve dünyanın dört bir yanındaki internet kullanıcılarının 2050 senesinde gezegenimizin nasıl olacağına dair fikirlerini interaktif harita üzerinde bir araya getirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Kaspersky, 20. yıl dönümüne dikkat çekmek adına yazılım şirketinden beklenmeyen bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, 2050 senesinde Dünya’nın nasıl görüneceğini bilim insanlarına ve dünyanın farklı noktalarında yaşayan kişilere sordu. Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz sitede, interaktif harita üzerinden gösterilen tahminler ve farklı konumlar hakkındaki bilgiler yer alıyor. Örneğin, yapılan tahminlere göre Antartika kıtası 2040 senesine kadar korunan bölge olma statüsünü kaybedecek.

Sitedeki interaktif harita üzerinden çok daha fazlasını yapmak da mümkün. Beyaz noktalar ziyaretçilerin bölgenin geleceği hakkında bilgi almasını sağlıyor. Sarı noktalar ise bu bilgilerin yanı sıra görsellik de sunuyor. Sitede bulunan tahminlerin büyük bir bölümü ziyaretçilere ait. Sizler de siteye giriş yaparak gelecekle ilgili tahminleri okuyabilir, kendi tahminlerinizi sunabilir ve yapılmış tahminleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca ekranın sol kısmında yer alan seçenekle seneyi değiştirmeniz de mümkün.


https://futurism.com/experts-came-together-predict-world-look-like-2050/ Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
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JoeyBane 2 yıl
Sene 2050 olmuş hala Kaspersky kullanan var
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eSSelamuAleykum 2 yıl
2050 yi seçtim sonra Türkiye'nin üzerine tıkladım. Sarıklı cübbeli uzun sakallı adamların ellerinde kılıçlarla besmele eşliğinde caddelerde sokaklarda başı açık kadın aradıklarını resmetmişler. Helal olsun kaspersky. Bizde aynı öngörüdeyiz.
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Quard 2 yıl
Bizler yarının tahminini yapamıyoruz adamlar 2050 yılının tahminini yapmışlar :D
Bakalım tutacak mı/kaçı tutacak :)
Bu arada değişik bir müzik/ses koymuşlar ki duyan da bir şey var/olacak sanır :D
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huseyincarnege 2 yıl
50 sene sonra insanlar çoğu köle gücü olarak kulanılacak tek düzen olacak üstün ırk denilenler insanları yöneticek bazı insanlar direnç göstericek savaşıcak
ama üstün ırkın teknolojisi çok ileri olacak
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Türkçesever 2 yıl
2050'de antivirüs denen bir şey kalır mı acaba ya da virüs?
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C0MPUTER 2 yıl
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Tam konu ile ilgili olmasa da gelecek pek sıkıntılı.Suyu ve atmosferi böyle kirletirsek zor günler bizi bekler...
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V4LKyR 2 yıl
2050 yılında dünya çökmüş bir vaziyette olacaktır.
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silversmith 2 yıl
İnsanlık bu kafayla giderse, 2050 yılında ortada dünya münya diye bir şey kalmaz. En fazla uzay boşluğunda bir boşluk daha açılmış olur. Çok bir şey beklememek lâzım. :D
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tahir40 2 yıl en beğenilen
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Logic_Man 2 yıl
İnsanların yeni yaşam tarzlarına ve yeni teknolojilere olan talebi bitecek gibi görünmüyor, fakat fazlaca fütüristik mimarileri pek gerçekçi bulmuyorum. Süper yüksek yapılar, gökyüzü şehirleri mümkün hale gelebilir. Yinede günümüzde bile klasik eski mimariler gittikçe daha değerli görülüyor. İnsan bu tip binalarda kendisini daha huzurlu hissettiği için olabilir...
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JoeyBane 2 yıl
Sene 2050 olmuş hala Kaspersky kullanan var
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CWaRRioR 2 yıl JoeyBane
Orijinalden alıntı: JoeyBane

Sene 2050 olmuş hala Kaspersky kullanan var

Kaspersky Internet Security en memnun kaldığım anti-virüs uygulamasıdır. Dolayısıyla bu yorumun arkasında mantıklı bir eleştiri mi var , yoksa laf olsun diye yapılmış bir yorum mu gerçekten merak ettim.
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