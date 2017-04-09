Kaspersky, 2050 senesinde Dünya'nın nasıl olacağına dair tahminleri derledi

Kaspersky, 20. yıl dönümüne dikkat çekmek adına yazılım şirketinden beklenmeyen bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, 2050 senesinde Dünya’nın nasıl görüneceğini bilim insanlarına ve dünyanın farklı noktalarında yaşayan kişilere sordu. Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz sitede, interaktif harita üzerinden gösterilen tahminler ve farklı konumlar hakkındaki bilgiler yer alıyor. Örneğin, yapılan tahminlere göre Antartika kıtası 2040 senesine kadar korunan bölge olma statüsünü kaybedecek.
Sitedeki interaktif harita üzerinden çok daha fazlasını yapmak da mümkün. Beyaz noktalar ziyaretçilerin bölgenin geleceği hakkında bilgi almasını sağlıyor. Sarı noktalar ise bu bilgilerin yanı sıra görsellik de sunuyor. Sitede bulunan tahminlerin büyük bir bölümü ziyaretçilere ait. Sizler de siteye giriş yaparak gelecekle ilgili tahminleri okuyabilir, kendi tahminlerinizi sunabilir ve yapılmış tahminleri değerlendirebilirsiniz. Ayrıca ekranın sol kısmında yer alan seçenekle seneyi değiştirmeniz de mümkün.
https://futurism.com/experts-came-together-predict-world-look-like-2050/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakalım tutacak mı/kaçı tutacak :)
Bu arada değişik bir müzik/ses koymuşlar ki duyan da bir şey var/olacak sanır :D
ama üstün ırkın teknolojisi çok ileri olacak
Tam konu ile ilgili olmasa da gelecek pek sıkıntılı.Suyu ve atmosferi böyle kirletirsek zor günler bizi bekler...
Kaspersky Internet Security en memnun kaldığım anti-virüs uygulamasıdır. Dolayısıyla bu yorumun arkasında mantıklı bir eleştiri mi var , yoksa laf olsun diye yapılmış bir yorum mu gerçekten merak ettim.
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