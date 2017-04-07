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Amazon, hidrojenle çalışan forkliftler kullanmaya başlıyor

Amazon, bataryalı forkliftlerden hidrojenle çalışan forkliftlere geçiş yapacağını duyurdu. Bu değişimin şirkete yaklaşık 70 milyon dolara mal olması bekleniyor ancak teslimatlar hızlanabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Amazon, 11 deposundaki bataryalı forkliftleri hidrojenle çalışan forkliftlerle değiştireceğini duyurdu. Şirketin bu kararı almasındaki en büyük nedenlerden birisi bataryalı forkliftlerden farklı olarak hidrojenle çalışan forkliftlerin şarj olma süresine ihtiyaç duymamaları.

Hidrojenle çalışan forkliftleri sistemine dahil etmek için bu sene yaklaşık 70 milyon dolarlık devasa bir yatırım yapmayı planlayan şirket, paylaşılan bilgilere göre forkliftleri üreten Plug Power isimli şirketin hisselerinin yüzde 23’ünü satın alma hakkını da elde etti. Amazon’un bu hisseleri satın alıp almayacağı henüz bilinmiyor ancak forkliftlerini geliştirmek adına böyle bir yatırım yapabileceği düşünülüyor.

Hidrojenle çalışan forkliftlerin bataryalılara göre çevreye daha az zarar verdiğini söylemek mümkün, ancak bu araçların da tam anlamıyla çevre dostu olduğu söylenemez. Hidrojen yakıtı kullanıldığı anda atmosfere sera gazı salınımı yapmıyor fakat bu yakıtın üretiminde büyük miktarda sera gazı ortaya çıkıyor. Hidrojen yakıtının yaygın olmamasının bir diğer nedeni de taşınmasındaki sorunlar. Yakıtın sıvı halde kalması adına taşındığı sırada soğutulması veya yüksek basınçlı bir ortamda sıkıştırılmış olması gerekli.

Amazon’un Plug Power ile birlikte çalışarak forkliftlerin motorlarını geliştirmeye çalışacağı da biliniyor. Anlaşmadan memnun kalması durumunda Amazon’un 2018’de bütçesini iki katına, yani 140 milyon dolara yükseltmesi bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/04/07/amazon-fuel-cell-forklifts/ Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Biz de...
Gerçekten demeye dilim varmıyor artık.
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umituslu34 4 ay
Çevre için olumlu bir gelişme.
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Sanki Bana Pele 2 yıl
Biz de şirkette elektrikli forklift kullanıyoruz yaklaşık bir yıldır.
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gun 2 yıl interwap
Hidrojeni gerektiğinde elektrik üretmek için kullanıyorlar.
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interwap 2 yıl
Hidrojeni içten yanmalı motorla mı kullanıyor yoksa elektrik enerjisine mi çeviriyor?
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__By_CiN_oO__ 2 yıl
Teknolojiyi hem yaşayıp hem geliştiren bir toplum var o taraflarda ...
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Biz de...
Gerçekten demeye dilim varmıyor artık.
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