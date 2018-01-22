Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi”

Kaspersky’ın kurucu ortağı Natalya Kaspersky, Bitcoin ile ilgili teorilere bir yenisini ekledi. Natalya Kaspersky, Bitcoin’in Amerikan istihbarat ajanslarının geliştirdiği bir proje olduğunu savundu.

Moskova merkezli Kaspersky Labs’ın kurucularından Natalya, şu aralar InfoWatch şirketler grubunda CEO olarak görev alıyor.

Bunlar hep Amerika'nın oyunu (!)

Natalya Kaspersky’nin Bitcoin hakkında düşünceleri şu şekilde: “Bitcoin, Amerika istihbarat ajanslarının farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere daha hızlı maddi kaynak sağlayabilmek adına geliştirilen bir projeydi. Ancak daha sonra teknolojik altyapısı tıpkı GPS ve torrent gibi özelleştirildi. Bitcoin, “Dolar 2.0”dır. Değeri, borsalar tarafından kontrol edilmektedir.”

"Satoshi Nakamoto, Amerika'lı bir grubun adı"

Natalya’nın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto’nun bir Amerikan kriptografi grubunun takma adı olduğunu söyledi. Pek iç açıcı konuşmayan Natalya, akıllı telefonların kişisel bir eğlence ve iş cihazı yerine casusluk yapmak için tasarlanan uzaktan kumandalı bir cihaz olduğunu savundu.

Siber güvenlik sektöründe önde gelen firmalardan Kaspersky Labs’ın kurucusunun bu kaygıları endişe verici. Dünyamızın çatısı mobil cihazımızı izleyen uydularla kaplı. İstenildiği takdirde gün içerisindeki pek çok eylemimiz takip edilebilir.

Güncelleme: Kaspersky cephesiden tarafımıza ulaşan bir bilgilendirmede söz konusu isim olan Natalya Kaspersky'nin şirket ile herhangi bir bağı kalmadığı ve açıklamalarının şahsi olduğu, sadece kendi adına bağlayıcılık taşıdığı ifade edildi.