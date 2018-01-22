Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi”

Moskova merkezli Kaspersky Labs’ın kurucularından Natalya, şu aralar InfoWatch şirketler grubunda CEO olarak görev alıyor.
Bunlar hep Amerika'nın oyunu (!)
Natalya Kaspersky’nin Bitcoin hakkında düşünceleri şu şekilde: “Bitcoin, Amerika istihbarat ajanslarının farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere daha hızlı maddi kaynak sağlayabilmek adına geliştirilen bir projeydi. Ancak daha sonra teknolojik altyapısı tıpkı GPS ve torrent gibi özelleştirildi. Bitcoin, “Dolar 2.0”dır. Değeri, borsalar tarafından kontrol edilmektedir.”
"Satoshi Nakamoto, Amerika'lı bir grubun adı"
Natalya’nın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto’nun bir Amerikan kriptografi grubunun takma adı olduğunu söyledi. Pek iç açıcı konuşmayan Natalya, akıllı telefonların kişisel bir eğlence ve iş cihazı yerine casusluk yapmak için tasarlanan uzaktan kumandalı bir cihaz olduğunu savundu.
Siber güvenlik sektöründe önde gelen firmalardan Kaspersky Labs’ın kurucusunun bu kaygıları endişe verici. Dünyamızın çatısı mobil cihazımızı izleyen uydularla kaplı. İstenildiği takdirde gün içerisindeki pek çok eylemimiz takip edilebilir.
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Sadece Google hesabınızın etkinliğine bir göz atın. Diğer kişiselleştirilmiş reklam kısımlarını falan geçtim. Harita kısmına girin hangi gün ne saatte ne kadar sıklıkla nereye gittiğinizi görebilirsiniz. Google gibi ABD merkezli bir şirketin bunu sadece sizin görebildiğiniz şekilde hizmet verdiğini düşünüyorsanız, başka bir şey demeye gerek yok. Bunlar tabii ki Average Joe ya bir şey ifade etmiyor.
Son olarak;
normal şarşarda bu şifreyi kırmak için süper bilgisayar bile aylarca işlem yapmak zorunda.ama milyonlarca kişisel bilgisayar aynı anda şifre kırmak için çalışsa saatler içinde şirketinizin şifresini ele geçiriller.
yani bu bitcoin olayını istihbarat örgütünün çıkarmış olması mantıklı.
Al muz ye.