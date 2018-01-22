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Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi”

Bitcoin ile ilgili yeni bir teori ortaya çıktı. Kaspersky Labs kurucu ortaklarından Natalya Kaspersky, Bitcoin'i ABD'nin istihbarat ajanslarının geliştirdiği proje olduğunu savundu.
1 yıl
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1
38
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Kaspersky’ın kurucularından ilginç iddia: “Bitcoin’i ABD’li istihbarat ajansları geliştirdi”

Kaspersky’ın kurucu ortağı Natalya Kaspersky, Bitcoin ile ilgili teorilere bir yenisini ekledi. Natalya Kaspersky, Bitcoin’in Amerikan istihbarat ajanslarının geliştirdiği bir proje olduğunu savundu.

Moskova merkezli Kaspersky Labs’ın kurucularından Natalya, şu aralar InfoWatch şirketler grubunda CEO olarak görev alıyor.

Bunlar hep Amerika'nın oyunu (!)

Natalya Kaspersky’nin Bitcoin hakkında düşünceleri şu şekilde: “Bitcoin, Amerika istihbarat ajanslarının farklı ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlere daha hızlı maddi kaynak sağlayabilmek adına geliştirilen bir projeydi. Ancak daha sonra teknolojik altyapısı tıpkı GPS ve torrent gibi özelleştirildi. Bitcoin, “Dolar 2.0”dır. Değeri, borsalar tarafından kontrol edilmektedir.”

"Satoshi Nakamoto, Amerika'lı bir grubun adı"

Natalya’nın açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen Satoshi Nakamoto’nun bir Amerikan kriptografi grubunun takma adı olduğunu söyledi. Pek iç açıcı konuşmayan Natalya, akıllı telefonların kişisel bir eğlence ve iş cihazı yerine casusluk yapmak için tasarlanan uzaktan kumandalı bir cihaz olduğunu savundu.

Siber güvenlik sektöründe önde gelen firmalardan Kaspersky Labs’ın kurucusunun bu kaygıları endişe verici. Dünyamızın çatısı mobil cihazımızı izleyen uydularla kaplı. İstenildiği takdirde gün içerisindeki pek çok eylemimiz takip edilebilir.

Güncelleme: Kaspersky cephesiden tarafımıza ulaşan bir bilgilendirmede söz konusu isim olan  Natalya Kaspersky'nin şirket ile herhangi bir bağı kalmadığı ve açıklamalarının şahsi olduğu, sadece kendi adına bağlayıcılık taşıdığı ifade edildi.

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The Hollow 1 yıl en beğenilen Spider_hip
Beni dinleyip, izleyip ne yapacaklar diyenlere sadece şunu söylemek lazım. Özellikle öğrenciler şuan bir işiniz veya mesleğiniz olmayabilir. Ama ileride bir Milletvekili, Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı veya milyarder bir iş adamı olmayacağınız, önemli biri olmayacağınız ne malum?
Sadece Google hesabınızın etkinliğine bir göz atın. Diğer kişiselleştirilmiş reklam kısımlarını falan geçtim. Harita kısmına girin hangi gün ne saatte ne kadar sıklıkla nereye gittiğinizi görebilirsiniz. Google gibi ABD merkezli bir şirketin bunu sadece sizin görebildiğiniz şekilde hizmet verdiğini düşünüyorsanız, başka bir şey demeye gerek yok. Bunlar tabii ki Average Joe ya bir şey ifade etmiyor.

Son olarak;

Beni dinleyip, izleyip ne yapacaklar diyenlere sadece şunu söylemek lazım. Özellikle öğrenciler şuan bir işiniz veya mesleğiniz olmayabilir. Ama ileride bir Mil...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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ozbey08 1 yıl
bence bitconin maden kazıcılığı adı altında komplike şifreler kırılıyor. mesela sizin bir şirketiniz var ve şirketinizin çok gizli projeleri çok karmaşık trilyonlarca kombinasyonu olan bir şifre ile korunuyor.
normal şarşarda bu şifreyi kırmak için süper bilgisayar bile aylarca işlem yapmak zorunda.ama milyonlarca kişisel bilgisayar aynı anda şifre kırmak için çalışsa saatler içinde şirketinizin şifresini ele geçiriller.
yani bu bitcoin olayını istihbarat örgütünün çıkarmış olması mantıklı.
bence bitconin maden kazıcılığı adı altında komplike şifreler kırılıyor. mesela sizin bir şirketiniz var ve şirketinizin çok gizli projeleri çok karmaşık trilyo...
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4 Yanıt Yanıtla +28
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OverClocK1ng 1 yıl
Yaw hee, heee...
Al muz ye.
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Guest-1DFD8C17B 1 yıl
Bitcoin'in CIA'in bulduğu belli zaten. Tor browser gibi. Sözde gizli bir şey ama her hareket izleniyor.
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Haderslev 1 yıl
sadece bu olduğunu düşünmüyorum
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Rapsody_izmir 1 yıl
Nsa dünya genelinde ki tüm yazışmaları tüm telefon görüşmelerini internete bağlı tüm elektronik cihazları takip etmekte. İşlerine yarayacak her türlü bilgiyi topluyorlar. İleride şantaj yapmak üzere özel hayata dair bilgiler, bilim adamlarının yeni keşifleri, sanayi için yeni patentler, sağlık için yeni tıbbi bilgiler, ilaçlar için yeni formüller vs.
Bunları çalabilmeleri için de; mail adresi şifrelerini, pc şifrelerini, cryptolanmış bilgileri, şifrelenmiş mailleri, patentlerin formüllerin saklandığı serverlara giriş şifrelerini vs kırmak zorundalar. Hepsine yetecek kadar işlemcileri yok. O yüzden bitcoini icad ettiler ve şifreleri parça parça madencilere kırdırıyorlar. Bu parçalar halinde kırılan şifreler nsa da toplanıyor ve sonunda şifreye ulaşıyorlar ve bilgi hırsızlığını yapmış oluyorlar.
Dijital Kale - Dan Brown okuyunuz.
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delisava 1 yıl Rapsody_izmir
Rapsody_izmir
Nsa dünya genelinde ki tüm yazışmaları tüm telefon görüşmelerini internete bağlı tüm elektronik cihazları takip etmekte. İşlerine yarayacak her türlü bilgiyi topluyorlar. İleride şantaj yapmak üzere özel hayata dair bilgiler, bilim adamlarının yeni keşifleri, sanayi için yeni patentler, sağlık için yeni tıbbi bilgiler, ilaçlar için yeni formüller vs.
Bunları çalabilmeleri için de; mail adresi şifrelerini, pc şifrelerini, cryptolanmış bilgileri, şifrelenmiş mailleri, patentlerin formüllerin saklandığı serverlara giriş şifrelerini vs kırmak zorundalar. Hepsine yetecek kadar işlemcileri yok. O yüzden bitcoini icad ettiler ve şifreleri parça parça madencilere kırdırıyorlar. Bu parçalar halinde kırılan şifreler nsa da toplanıyor ve sonunda şifreye ulaşıyorlar ve bilgi hırsızlığını yapmış oluyorlar.
Dijital Kale - Dan Brown okuyunuz.

Bende benzer düşünceye sahibim. Vakti zamanında bu sebeple kazmayı bırakmıştım. Kolay kabul edilebilecek iş değil. Ayrıca ele geçebilecek işlem gücü düşünüldüğünde hayran kalınacak bir fikir. Allah bilir ne için kullanıldı bu.
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35plt35 1 yıl
Bana da milletin elindeki fiziki altını toplayıp tüyme projesi gibi geliyor hep.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Bu bitcoin yıllar öncede vardı deepwebe girmiş olanlar bilir. Birden bu şekilde parlaması ve halka yayılması hiç hayra alamet değil. İleride de fiziken varolmayan sanal para düzenine geçilmesi insanlığın tam anlamıyla köleleşmesine neden olur. Umarım böyle bir şey olmaz.
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quatnatined 1 yıl
Kimin cikardigindan banane 800$ ken yakalamisim ben kendisini. ister cin ister abd kim varsa arkasinda ayni bu sekilde durmaya devam etsin bir sure :)
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Bilgilenenüye34 1 yıl
Bence bitcoini pc oyunculuğunu bitirmek isteyenler geliştirdi başka açıklaması olamaz millet ekran kartı alamaz oldu
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Virinom 1 yıl Bilgilenenüye34
Şunu bir anlayın artık ekran kartlarıyla Bitcoin madenciliği yapılmıyor ve hiçbir zaman da yapılmadı.
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bombombombom 1 yıl
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ozbey08 1 yıl
bence bitconin maden kazıcılığı adı altında komplike şifreler kırılıyor. mesela sizin bir şirketiniz var ve şirketinizin çok gizli projeleri çok karmaşık trilyonlarca kombinasyonu olan bir şifre ile korunuyor.
normal şarşarda bu şifreyi kırmak için süper bilgisayar bile aylarca işlem yapmak zorunda.ama milyonlarca kişisel bilgisayar aynı anda şifre kırmak için çalışsa saatler içinde şirketinizin şifresini ele geçiriller.
yani bu bitcoin olayını istihbarat örgütünün çıkarmış olması mantıklı.
4 Yanıt Yanıtla +28
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dede17 1 yıl ozbey08
ne bok yedikleri bellli değil millet de 3 kuruş para kazancak diye şekilden şekile giriyor belkide yapay zeka için kullanıyorlar
herkez kendi sonu hazırlıyor
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Lax Guy 1 yıl ozbey08
github.com/...
kaynak kodu açık inceleyebilirsiniz.
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aktorun 1 yıl ozbey08
ozbey08

bence bitconin maden kazıcılığı adı altında komplike şifreler kırılıyor. mesela sizin bir şirketiniz var ve şirketinizin çok gizli projeleri çok karmaşık trilyonlarca kombinasyonu olan bir şifre ile korunuyor.
normal şarşarda bu şifreyi kırmak için süper bilgisayar bile aylarca işlem yapmak zorunda.ama milyonlarca kişisel bilgisayar aynı anda şifre kırmak için çalışsa saatler içinde şirketinizin şifresini ele geçiriller.
yani bu bitcoin olayını istihbarat örgütünün çıkarmış olması mantıklı.

Tabi tabi o kadar salaklar ki bunu da kodları tamamen açık olan bir sistemle yapıyorlar.

İşin garip yanı şu boş yorumu beğenenler de var :)

github.com/...
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misterno5 1 yıl
iyide 2600 tane digital para var. Hangisi CIA e bagli hangisi degil?
Bitcoin e bulasmayin bir suru baska para birimi var
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