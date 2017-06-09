Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi

Aralıksız ve Sistematik Saldırı
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bir süredir Al Jazeera’ye yönelik sistematik ve aralıksız şekilde siber saldırılar yapılıyor. Şirketin sadece web sitesi veya yayın ağı değil Facebook, Twitter gibi sosyal medyadaki hesapları da saldırı altında ancak şirketin ifadesine göre saldırganlar sosyal medya hesaplarını ele geçiremedi. Saldırının kim tarafından ne amaçla yapıldığı da henüz tespit edilememiş durumda ancak şu an için QNA’in yaşadığı gibi Al Jazeera üzerinden de yalan haberlerin yayınlanması gibi bir durum yaşanmış değil.
Yaşanan diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Ürdün ve Maldivler Katarla olan ilişkilerini kesmiş ve Suudi Arabistan ile Ürdün kendi ülkelerinde Al Jazeera’nin faaliyetlerine son verme kararı almıştı.
https://www.theverge.com/2017/6/8/15763424/al-jazeera-continual-hacking-attempts-qatar-cybersecurity Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ufacık 2,5 milyonluk ülke ki abd nin ortadoğunun en büyük merkezi orada dururken dünyayı karıştırıyor deniyor bizde abd ve yardakcıları dedi diye sorgusuz sualsiz inanalım öylemi ?