Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi

Katar Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Orta Doğu’da yaşanan diplomatik krizinin nedeni olarak hack saldırılarını işaret etmiş ve hackerların ülkenin ulusal haber ajansı olan QNA’i hackleyerek Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin, terörist grupları ve İran’ı destekler nitelikte açıklamalar yaptığı haberlerini servis ettiğini ancak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Ülkenin bir diğer önemli yayın kuruluşu Al Jazeera benzer bir saldırının bu kez kendilerini hedef aldığını açıkladı.

Aralıksız ve Sistematik Saldırı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bir süredir Al Jazeera’ye yönelik sistematik ve aralıksız şekilde siber saldırılar yapılıyor. Şirketin sadece web sitesi veya yayın ağı değil Facebook, Twitter gibi sosyal medyadaki hesapları da saldırı altında ancak şirketin ifadesine göre saldırganlar sosyal medya hesaplarını ele geçiremedi. Saldırının kim tarafından ne amaçla yapıldığı da henüz tespit edilememiş durumda ancak şu an için QNA’in yaşadığı gibi Al Jazeera üzerinden de yalan haberlerin yayınlanması gibi bir durum yaşanmış değil.

Yaşanan diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Ürdün ve Maldivler Katarla olan ilişkilerini kesmiş ve Suudi Arabistan ile Ürdün kendi ülkelerinde Al Jazeera’nin faaliyetlerine son verme kararı almıştı.

https://www.theverge.com/2017/6/8/15763424/al-jazeera-continual-hacking-attempts-qatar-cybersecurity