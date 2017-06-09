Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi

Katar Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ulusal haber ajansı olan QNA’in hacklendiğini ve yalan haberlerin paylaşıldığını açıklamıştı. Bir hack saldırısı da Al Jazeera’ye karşı gerçekleşti.
1 yıl
2,4b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi
 

Katar Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Orta Doğu’da yaşanan diplomatik krizinin nedeni olarak hack saldırılarını işaret etmiş ve hackerların ülkenin ulusal haber ajansı olan QNA’i hackleyerek Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin, terörist grupları ve İran’ı destekler nitelikte açıklamalar yaptığı haberlerini servis ettiğini ancak bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Ülkenin bir diğer önemli yayın kuruluşu Al Jazeera benzer bir saldırının bu kez kendilerini hedef aldığını açıkladı.

Aralıksız ve Sistematik Saldırı 

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bir süredir Al Jazeera’ye yönelik sistematik ve aralıksız şekilde siber saldırılar yapılıyor. Şirketin sadece web sitesi veya yayın ağı değil Facebook, Twitter gibi sosyal medyadaki hesapları da saldırı altında ancak şirketin ifadesine göre saldırganlar sosyal medya hesaplarını ele geçiremedi. Saldırının kim tarafından ne amaçla yapıldığı da henüz tespit edilememiş durumda ancak şu an için QNA’in yaşadığı gibi Al Jazeera üzerinden de yalan haberlerin yayınlanması gibi bir durum yaşanmış değil.

Yaşanan diplomatik krizin ardından Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Ürdün ve Maldivler Katarla olan ilişkilerini kesmiş ve Suudi Arabistan ile Ürdün kendi ülkelerinde Al Jazeera’nin faaliyetlerine son verme kararı almıştı.


https://www.theverge.com/2017/6/8/15763424/al-jazeera-continual-hacking-attempts-qatar-cybersecurity Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Turkiyeyi tek destekleyen arap ülkesini yemeye çalişiyor amerikan uşakları ama merak etmeyin rte burda
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl myhotyro
myhotyro

Kimse Katarı ve diğerlerini aklamak için uğraşmasın. Katar'da karşısındakilerde, yanındakiler de bir.

ufacık 2,5 milyonluk ülke ki abd nin ortadoğunun en büyük merkezi orada dururken dünyayı karıştırıyor deniyor bizde abd ve yardakcıları dedi diye sorgusuz sualsiz inanalım öylemi ?
myhotyroKimse Katarı ve diğerlerini aklamak için uğraşmasın. Katar'da karşısındakilerde, yanındakiler de bir.ufacık 2,5...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 1 yıl
Kimse Katarı ve diğerlerini aklamak için uğraşmasın. Katar'da karşısındakilerde, yanındakiler de bir.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neronidas 1 yıl
Katar daki olaylara neden müdahale ediyoruz diyenler ile Halifeliği kaldırıp islam dünyasını savaş ortasında komutansız bırakanlar aynı beyin takımından.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl neronidas
İslam dünyasını komutansız bırakan mı?
Şimdi Katar olayında devlet politakımızı destekliyorum orası ayrı da halifelikle alakası ne?
Uyan dostum Çanakkale'de müslümanlar geldi bizle savaşmaya. Halife çağrı yaptı doğru o zaman halifenin böyle yetkisi vardı da pek sevgili müslüman kardeşlerimizden halifenin çağrısına cevap İngiltere yanında Osmanlıya savaş açmak oldu. Tarihi okuyun, bilgiye ulaşmak çok kolay. İki Google araması yapın bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuwaTr 1 yıl
Katarın her türlü arkasındayız. Arap ırkını da korumak için elimizden geleni yaparız. Elhamdülillah
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl SuwaTr
SuwaTr

Katarın her türlü arkasındayız. Arap ırkını da korumak için elimizden geleni yaparız. Elhamdülillah

aklınca ironi yapmışında biz müslümanız ne ırkçı ne mesep ciyiz hak ne ise odur yanımız hakkın yanıdır
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 yıl
Al Jazeera'yi sevmem ayri ancak basin ozgurlugunu acikca engelleyemenler siber saldiriya sariliyorlar, iste hainlik, iste kalleslik boyle birsey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
Rusya Putin in isidir.
Amerika nin olamaz zaten Amerika nin Katar dev askeri usleri vardir Katar Emir ini istese 2 dakika edebilir .
Amerika ya atilan bu adimda Putin in Amerika nin Trump in son ziyareti ile yaptigi anlasmalardan ofkelenmise benziyor ...
Trump neden secildigi belli oldu ... Adam isinde usta ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Turkiyeyi tek destekleyen arap ülkesini yemeye çalişiyor amerikan uşakları ama merak etmeyin rte burda
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 1 yıl
Kimse Katarı ve diğerlerini aklamak için uğraşmasın. Katar'da karşısındakilerde, yanındakiler de bir.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl myhotyro
myhotyro

Kimse Katarı ve diğerlerini aklamak için uğraşmasın. Katar'da karşısındakilerde, yanındakiler de bir.

ufacık 2,5 milyonluk ülke ki abd nin ortadoğunun en büyük merkezi orada dururken dünyayı karıştırıyor deniyor bizde abd ve yardakcıları dedi diye sorgusuz sualsiz inanalım öylemi ?
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2357 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hack, siber saldırı ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tim Cook teknolojinin tehditlerine dikkat çekti 1 yıl GameStop müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalındı 1 yıl E3 Canlı Yayınlarımız Başlıyor | Yayın Programı ve izlemek için gerekenler 1 yıl Windows 10'a önemli yenilikler geliyor 1 yıl Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor 1 yıl Retro konsollara olan ilgi büyüyor 1 yıl Google, reCAPTCHA arayüzünü Android’e getiriyor 1 yıl Artırılmış gerçeklik şirketi, eski çalışanını teknolojisini çalmakla suçladı 1 yıl Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek 1 yıl Raspberry Pi projeniz sanal bir madenciye dönüşebilir 1 yıl Black Panther filminden ilk fragman ve poster yayınlandı 1 yıl Game of Thrones'un yeni sezonunda bölüm süreleri uzuyor 1 yıl GoPro Fusion duyuruldu 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap 1 yıl İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor 1 yıl Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor 1 yıl Intel'den Qualcomm ve Microsoft'a üstü kapalı uyarı! 1 yıl Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı 1 yıl Engelli Samsung çalışanı şirket merkezinden 8.474 telefon çalarak 700 bin dolara sattı 1 yıl Çin'de Apple çalışanları kullanıcı verilerini satarken yakalandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi Sonraki OnePlus 5'in ilk resmi görseli yayınlandı 1 yıl Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider 1 yıl DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği 1 yıl AirPods, tvOS 11 kullanan Apple TV ile otomatik olarak eşleşiyor 1 yıl PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu 1 yıl OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi 1 yıl Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman 1 yıl Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası açıldı 1 yıl Microsoft’tan Direct Reality atağı 1 yıl Nvidia, HDR monitör etkinliğinde hile mi yaptı? 1 yıl Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor 1 yıl Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir 1 yıl Nvidia’nın sanal madencilere özel sistemi ortaya çıktı 1 yıl iOS 11'le ses göstergesine de ayar geldi 1 yıl SoftBank, Boston Dynamics’i satın aldı 1 yıl Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı 1 yıl 2018 Audi A8, 160 km/h hızla motor kapalı gidebilecek 1 yıl Bu bilgisayarın 8 tane ekran kartı var: ASRock H110 Pro BTC+ 1 yıl IBM, büyük sorunlara çözüm arayacak yapay zeka programı başlattı 1 yıl BlackBerry'den güvenli "bağlı araçlar" için yeni yazılım Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim