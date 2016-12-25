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Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı

BlackBerry’nin yeni yıldaki önemli silahlarından birisi olacak. Mercury kod adlı yeni amiral gemisinin ilk görselleri internete sızmaya başladı. Telefonda yine kavisli bir ekrana sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
17,4b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı

Akıllı telefon donanımı geliştirme işini tamamen bırakan ve üretim lisansını Çinli TCL firmasına devreden BlackBerry, bundan sonraki modellerini bu şekilde piyasaya sürecek. Ortağı ile hareketli bir sürece giren BlackBerry, CES 2017 fuarında ilk modellerini tanıtacak. BlackBerry Mercury bunlardan birisi.

Yine Kavisli Ekran

Kavisli bir ekrana sahip olan BlackBerry Mercury kod adlı akıllı telefon, aslında BlackBerry Priv modelinin sabit klavyeli bir versiyonu olarak görülebilir. Priv modelinde klavye kızak şeklinde kaydırılıyordu ve bu nedenle kalınlık biraz artmıştı.

BlackBerry Mercury ise fiziksel klavyeyi ön kısma sabitlemiş. Böylece incelik konusunda önemli bir adım atılmış ancak bu sefer de aynı ekran boyutuna sahip rakip telefonlardan daha uzun bir profil elde edilmiş. Telefonun ekranı 4.5 inç boyutunda.

Noktalama ve rakamları da kapsayan klavye bu bakımdan ekran üzeri ekstra karakterlere yer vermemiş. Tamamına fiziksel klavyeden ulaşılabiliyor. Ayrıca boşluk tuşuna bir parmak izi okuyucu ilave edilmiş. Böylece biyometrik okuyucu barındıran ilk BlackBerry cihazı Mercury olmuş.

Ayrıca Bkz. "10nm sürecinde sorunlar var"

BlackBerry artık yeni akıllı telefonların sadece yazılım kısmından sorumlu. Android işletim sistemi ve üzerinde şekillenecek güvenlik parametreleri BlackBerry imzası taşıyacak. Firma piyasadaki en güvenli akıllı telefonları geliştirdiğini iddia ediyor.

BlackBerry Mercury amiral gemi seviyesinde bir cihaz. Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alacak cihazda 6GB LPDDR4 RAM olacağı tahmin ediliyor. Ekran çözünürlüğü veya kamera gibi detaylar şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen CES 2017 fuarında tüm detaylar bizi bekliyor olacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-BlackBerry-Mercury-renders-surface-showing-off-4.5-inch-screen-and-physical-QWERTY_id89359 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
olağan_şüpheli 2 yıl en beğenilen V4LKyR
V4LKyR
Eee hani bu Blackberry akıllı telefon işinden çıkmıştı? Bi bitmedi gitti be.

yanlış anlamışsın. Adamlar telefon üretmeyi bıraktı. kendileri üretmiyor , başkalarına ürettiriyorlar artık.
V4LKyREee hani bu Blackberry akıllı telefon işinden çıkmıştı? Bi bitmedi gitti be.yanlış anlamışsın. Adamlar telefon üretmeyi b...
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WaylandIZMIR 2 yıl
Snapdragon 821 ve 6 GB ram. Muhteşem bir donanım. Rezil bir tasarım. Karşınızda Blackberry
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Seko92 2 yıl
Valla klavye bir telefonda en çok kullanılan araç. Oturup telefondan tam ekran film izleme merakı olmayanların oldukça işine yarayacaktır. Touchpad de olsaydı gayet güzel olurdu ama yok galiba. Keşke klavyesi Türkçe olsa...
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Yağsız Makarna 2 yıl
Başına ne geldiyse o klavyeden geldi bb nin. Hadi zamanında ileriyi göremedin anlarım da yıl olmuş 2016 rakiplerin ne yapsak da ekran oranını artırsak diye düşünürken senin yaptığın iş mi? Ölü yatırım net.
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yibo90 2 yıl
Kaç inc bu telefon ?
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exterminant 2 yıl
kavis sadece futbol sahalarında kalsın
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alp0007 2 yıl
Android Blackberry, vaktinde internette gördüğüm Android çakma iPhone izlenimi veriyor.
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verag 2 yıl
Bu TLC nin tv kanalı olan ile bir bağlantısı var mı ?
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FantomİçinF 2 yıl
O klavye ne arıyor orda
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Barni Moloztaş 2 yıl
Hala klavye
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aceleciburak 2 yıl
TCL Türkiye adlı bir operasyon kurulur Alcatel ve Blackberry bu operasyonun 2 ayrı ayağı olur ise
Fiyat/Performans bulunabilirlik ürün çeşitliliği bazında Alcatel Türkiye
Güvenilirlik/kararlılık gibi konularda Premium segmentte oynayan daha Kurumlara yönelik ama son kullanıcı satışıda olan bir Blackberry Türkiye
ayrıca TV ve diğer ekipmanlar konusunda TCL olarak
ülkemizde bu yapılanmaya gidilir ise ve Açık pazar ile tüm marka ve ürün gurupları bir çok satış noktasında bulunabilir olur ise adamların elindeki üretim gücü pazarlama ile birleşip kısmen ikinci Xiaomi konumuna geçip yükselişe geçer.
ancak şuan için Alcatel Türkiye'nin ülkemizdeki yapılanması rezalet ötesi adamlar ses konusunda cihaz çıkardılar açık pazarda bulmak imkansız üst modeli var pişkin pişkin kockoca 2017 de sadece idol 4 satışımız olacak diyorlar idol 4s (6070) yada avrupada satışta olacak idol 4s for windows hakkında hiç bir gelişme yok.
açıkçası DTEK60 çok hoş yapılmış bir cihaz ama yukarıda belirttiğim şekilde yapılanma olursa başarılı olurlar yoksa TCL için Türkiye pazarı bitmiş olur
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