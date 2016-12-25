Kavisli ekranlı BlackBerry Mercury sızdırıldı

Akıllı telefon donanımı geliştirme işini tamamen bırakan ve üretim lisansını Çinli TCL firmasına devreden BlackBerry, bundan sonraki modellerini bu şekilde piyasaya sürecek. Ortağı ile hareketli bir sürece giren BlackBerry, CES 2017 fuarında ilk modellerini tanıtacak. BlackBerry Mercury bunlardan birisi.

Yine Kavisli Ekran

Kavisli bir ekrana sahip olan BlackBerry Mercury kod adlı akıllı telefon, aslında BlackBerry Priv modelinin sabit klavyeli bir versiyonu olarak görülebilir. Priv modelinde klavye kızak şeklinde kaydırılıyordu ve bu nedenle kalınlık biraz artmıştı.

BlackBerry Mercury ise fiziksel klavyeyi ön kısma sabitlemiş. Böylece incelik konusunda önemli bir adım atılmış ancak bu sefer de aynı ekran boyutuna sahip rakip telefonlardan daha uzun bir profil elde edilmiş. Telefonun ekranı 4.5 inç boyutunda.

Noktalama ve rakamları da kapsayan klavye bu bakımdan ekran üzeri ekstra karakterlere yer vermemiş. Tamamına fiziksel klavyeden ulaşılabiliyor. Ayrıca boşluk tuşuna bir parmak izi okuyucu ilave edilmiş. Böylece biyometrik okuyucu barındıran ilk BlackBerry cihazı Mercury olmuş.

Ayrıca Bkz.

"10nm sürecinde sorunlar var"

BlackBerry artık yeni akıllı telefonların sadece yazılım kısmından sorumlu. Android işletim sistemi ve üzerinde şekillenecek güvenlik parametreleri BlackBerry imzası taşıyacak. Firma piyasadaki en güvenli akıllı telefonları geliştirdiğini iddia ediyor.

BlackBerry Mercury amiral gemi seviyesinde bir cihaz. Snapdragon 821 yonga setinden gücünü alacak cihazda 6GB LPDDR4 RAM olacağı tahmin ediliyor. Ekran çözünürlüğü veya kamera gibi detaylar şimdilik bilinmiyor. Muhtemelen CES 2017 fuarında tüm detaylar bizi bekliyor olacak.