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Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı

Bu yıl iki amiral gemi modelini de piyasaya süren Meizu, üçüncü ve en farklısı için çalışmalara başladı. Yeni amiral gemi modeli kavisli bir ekrana sahip olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,2b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun 3 Eylül itibariyle amiral gemi seviyesinde yeni bir akıllı telefon tanıtacağına dair ilk bilgilerden sonra, firmanın ne tür bir hazırlık yaptığı merak edilir olmuştu. Sızdırılan görsel, şimdiye kadar ki en farklı Meizu telefonunun bizi beklediğini gösteriyor.

Görsele göre Meizu, aynı Xiaomi Mi Note 2 modelinde olduğu gibi ekranı iki taraftan kavisli ve arka kısmında da kavis olan bir akıllı telefon hazırlıyor. Henüz isimlendirme belli değil ancak Meizu PRO 6 Plus veya Meizu MX 6 Pro şeklinde olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak"

2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak yeni Meizu modeline, Samsung’un en güçlü yonga seti Exynos 8890 güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, yine Samsung imzalı 12MP çözünürlüğünde bir arka kamera yer alıyor.

Özellikle Samsung’un Edge serisiyle elde ettiği büyük başarı, Çinli üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Edge modelleri çok pahalı olduğu için, ülkenin gelir durumuna göre biraz daha fiyatların düşük olduğu kavisli telefonlar, şüphesiz ilgi görecektir. Bu noktada, en verimli kavisli ekran üretimini Samsung’un yapıyor olması nedeniyle, Çinli üreticiler de ibreyi bu yöne çevirdi. Daha pek çok modelde, Samsung’un kavisli ekranlarını görme ihtimalimiz yüksek. 

http://www.phonearena.com/news/Is-this-the-Meizu-Pro-6-Plus-showing-off-a-dual-curved-edge-screen_id84226 Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Ekran Samsung, işlemci Samsung, kamera Samsung...
Buna Meizu demek cesaret ister. Resmen S7 Edge ucuz versiyon olmuş :D
3 Yanıt Yanıtla +24
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Tanıtıldı mı bu telefon??
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kadirirdem 3 yıl
s7 edge ucuz versiyon resmen :)....
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Captain_Ivy 3 yıl
Böylelikle kavisli ekran curcunası başlar..
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Barni Moloztaş 3 yıl
Samsung bu
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fuujitsu 3 yıl
S7 Edge den daha güzel görünüyor.
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stalker(1979) 3 yıl
Arkadaşların dediği gibi isim hariç her şey Samsung :) Samsung kendine fason üretici bulmuş sanki :D
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Sasaki Kojiro 3 yıl stalker(1979)
Sizlerin mesajlarını okuyan sanki MX6 ve Pro 6'nın işlemci, ve ekranını meizu üretiyor sanır. Onları da 3. parti firmalardan alıyordu Meizu. Şimdide Samsung'tan almış. Amma boş muhabbet çevirmişsiniz.
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bmax 3 yıl
isterse 9990 işlemci koysun...android işletim sistemi berbat...hiçbir ekstra özelliği yok.. meizu mx4 kullandım kamera rezalet, ekran ısınır, şarz çabuk gider vs. vs. google play bile dolaylı yollardan... neyse hayırlısı olsun
android tek kalesi zamzung gerisi yalan
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Greylights 3 yıl bmax
bmax

isterse 9990 işlemci koysun...android işletim sistemi berbat...hiçbir ekstra özelliği yok.. meizu mx4 kullandım kamera rezalet, ekran ısınır, şarz çabuk gider vs. vs. google play bile dolaylı yollardan... neyse hayırlısı olsun

android tek kalesi zamzung gerisi yalan

Galiba Flyme4 zamanında kullanmışsın telefonu. Şuan çin telefonları arasında en stabil romlar meizuda. Ayrıca global romda play uygulaması yüklü geliyor. Şuan ki flyme arayüzünü kullananlar bir daha saf androidin yüzüne bakmaz. Flyme dan saf androide geçince afallıyor insan. Flyme da ki kullanışlılık hiçbirinde yok. Eskiden kötüydü flyme doğru fakat samsung un touchwiz i çok mu iyiydi? Bu arada meizu hiçbir zaman kendi parçalarını üretmedi. Sadece üreten firmalara destek verdi ve geliştirme çalışmalarında bulundu (mesela mx4 ün işlemcisi, helio x25, ltps lcd ekranlar...) Üst seviye modelinin parçalarını samsungdan almış olması onu sadece daha kaliteli yapar.
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10ff 3 yıl bmax
bmax
isterse 9990 işlemci koysun...android işletim sistemi berbat...hiçbir ekstra özelliği yok.. meizu mx4 kullandım kamera rezalet, ekran ısınır, şarz çabuk gider vs. vs. google play bile dolaylı yollardan... neyse hayırlısı olsun
android tek kalesi zamzung gerisi yalan




zartsung a android kalesi diyen birine cevap bile vermemeli.
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Bir telefonu ülkeye getirmek bu kadar zor mu ya ?
Paralel ithalat falan neyse getirin artık şu telefonları.
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alemburda34 3 yıl
Bayaa güzel olmuş ama maliyet arttığı için fiyat ne olacak acaba??
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Ekran Samsung, işlemci Samsung, kamera Samsung...
Buna Meizu demek cesaret ister. Resmen S7 Edge ucuz versiyon olmuş :D
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PeYLeR. 3 yıl Kefelon
Kefelon

Ekran Samsung, işlemci Samsung, kamera Samsung...

Buna Meizu demek cesaret ister. Resmen S7 Edge ucuz versiyon olmuş :D

Ram samsung, işlemci samsung, ekran samsung asahi lg, kamera sony buna İphone demek cesaret ister.
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sheff2x 3 yıl Kefelon
Kefelon

Ekran Samsung, işlemci Samsung, kamera Samsung...

Buna Meizu demek cesaret ister. Resmen S7 Edge ucuz versiyon olmuş :D

samsungun touchwiz arayüzü ile meizunun flyme os arayüzündeki farkı görsen bir kere kullansan hele ki flyme 5 çok hoş bir arayüz sadece alma sebebin flyme bile olabilir arayüz gerçekten çok hoş tamam bazı hataları var ama takılma kasma ve şişme yapmıyor ve çok kullanışlı.
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kadirirdem 3 yıl Kefelon
Kefelon

Ekran Samsung, işlemci Samsung, kamera Samsung...

Buna Meizu demek cesaret ister. Resmen S7 Edge ucuz versiyon olmuş :D

Ahahaha haklısın benden önce davranmışsın ben yazacaktım :)...
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