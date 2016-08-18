Kavisli ekranlı yeni Meizu telefonu internete sızdırıldı

Meizu’nun 3 Eylül itibariyle amiral gemi seviyesinde yeni bir akıllı telefon tanıtacağına dair ilk bilgilerden sonra, firmanın ne tür bir hazırlık yaptığı merak edilir olmuştu. Sızdırılan görsel, şimdiye kadar ki en farklı Meizu telefonunun bizi beklediğini gösteriyor.

Görsele göre Meizu, aynı Xiaomi Mi Note 2 modelinde olduğu gibi ekranı iki taraftan kavisli ve arka kısmında da kavis olan bir akıllı telefon hazırlıyor. Henüz isimlendirme belli değil ancak Meizu PRO 6 Plus veya Meizu MX 6 Pro şeklinde olabileceği düşünülüyor.

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"Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak"

2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olacak yeni Meizu modeline, Samsung’un en güçlü yonga seti Exynos 8890 güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, yine Samsung imzalı 12MP çözünürlüğünde bir arka kamera yer alıyor.

Özellikle Samsung’un Edge serisiyle elde ettiği büyük başarı, Çinli üreticilerin de dikkatini çekmiş durumda. Edge modelleri çok pahalı olduğu için, ülkenin gelir durumuna göre biraz daha fiyatların düşük olduğu kavisli telefonlar, şüphesiz ilgi görecektir. Bu noktada, en verimli kavisli ekran üretimini Samsung’un yapıyor olması nedeniyle, Çinli üreticiler de ibreyi bu yöne çevirdi. Daha pek çok modelde, Samsung’un kavisli ekranlarını görme ihtimalimiz yüksek.