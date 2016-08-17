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Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak

Xiaomi’nin yıl sonu için planladığı Mi Note 2 modelinin sızan görselleri, 5.7 inçlik iki taraftan kavisli ekranı doğrular nitelikte. Panel elbette Samsung tarafından tedarik ediliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak

Samsung’un kendi modelleri ile doğrudan akıllı telefon pazarını domine ettiğini görüyoruz. Firma bunun yanında dolaylı olarak da pazarda büyük bir hakimiyet kurma peşinde. Bu yıl firmadan bileşen tedarik eden müşteri sayısının artması bekleniyor.

Firmanın bu yıl özellikle Çinli üreticilere kavisli AMOLED ekran ve çift kamera kombinasyonu tedarik edeceği belirtiliyor. Başta Xiaomi olmak üzere Çin pazarının önemli isimleri, Samsung’un teknolojilerinden faydalanmayı ve böylece farklılaşmayı planlıyor.

Xiaomi’nin yıl sonu için planladığı Mi Note 2 modelinin sızan görselleri, bunu doğrular nitelikte. Cihazın 5.7 inçlik iki taraftan kavisli ekranı, Galaxy Note 7 modelini hatırlatıyor. Ayrıca arka kısımda da kavisli bir yapı kullanılmış ve böylece daha rahat bir tutuş imkanı sunulmuş.

Ayrıca Bkz. "En güçlü Meizu, gelecek ay karşımızda"

Cihazın diğer bir ilgi çeken tarafı ise, arka kısımdaki çift kamerası. Redmi Pro modelinden hatırlayacağımız çift kamera kombinasyonu, bundan sonra firmanın üst seviye modellerinde yer alacak gibi görünüyor. Arka çift kamera, 12MP çözünürlüğe sahip. Bu da muhtemelen Samsung imzasını taşıyor.

Snapdragon 821 ile yüzde 10 daha iyi performans sunacak olan modelde 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya gibi iddialı özellikler yer alacak. Hali hazırda firmanın Phablet sınıfına yönelik olarak sunduğu amiral gemi modeli Mi Note 2, Eylül ayında tanıtılacak.

Xiaomi haricinde Vivo da, Xplay 5 modelinde iki taraftan kavisli Super AMOLED ekran kullanmıştı. Ayrıca Huawei, Oppo, Meizu gibi diğer firmaların da bu yıl içerisinde Samsung imzalı kavisli ekran veya çift arka kamera kullanacağı tahmin ediliyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-Xiaomi-Mi-Note-2-with-Galaxy-Note-7-esque-design-leaks-dual-camera-curved-display---back_id84173 Yorum Yaz
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Kara Börü 3 yıl en beğenilen
Hayaller Mi Note 2..
Hayatlar RedMi Note 2.
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DH Misafiri 3 yıl
2000 bin tl ile giris yapsin alacam Samsung a para vvermektense bu iyi
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kadirirdem 3 yıl
2000 tl ye rakipsiz bu cihaz efsane duruyor şuan mi 5 kullanıyorum bu bile s7 den çoğu açıda iyi...
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Guest-41635B9FE 3 yıl
Getirin arkadaş şunları artık ülkeye.
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internalinferno 3 yıl
Tasarım harika olmuş beee
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Kara Börü 3 yıl en beğenilen
Hayaller Mi Note 2..
Hayatlar RedMi Note 2.
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DH Misafiri 3 yıl
2000 bin tl ile giris yapsin alacam Samsung a para vvermektense bu iyi
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caneycaney 3 yıl
6 inç üzeri phablettir 5.7 inç değil

günümüzde neredeyse tüm amiral gemi telefonları 5.5 inç çıkarken phablet olmuyor da 5.7 inç olunca mı phablet oluyor?

Telefona gelecek olursak süper olmuş fiyatıda 500$ civarı kalırsa tam alınası bir telefon olur
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