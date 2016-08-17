Xiaomi Mi Note 2, kavisli ekrana sahip olacak

Samsung’un kendi modelleri ile doğrudan akıllı telefon pazarını domine ettiğini görüyoruz. Firma bunun yanında dolaylı olarak da pazarda büyük bir hakimiyet kurma peşinde. Bu yıl firmadan bileşen tedarik eden müşteri sayısının artması bekleniyor.

Firmanın bu yıl özellikle Çinli üreticilere kavisli AMOLED ekran ve çift kamera kombinasyonu tedarik edeceği belirtiliyor. Başta Xiaomi olmak üzere Çin pazarının önemli isimleri, Samsung’un teknolojilerinden faydalanmayı ve böylece farklılaşmayı planlıyor.

Xiaomi’nin yıl sonu için planladığı Mi Note 2 modelinin sızan görselleri, bunu doğrular nitelikte. Cihazın 5.7 inçlik iki taraftan kavisli ekranı, Galaxy Note 7 modelini hatırlatıyor. Ayrıca arka kısımda da kavisli bir yapı kullanılmış ve böylece daha rahat bir tutuş imkanı sunulmuş.

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Cihazın diğer bir ilgi çeken tarafı ise, arka kısımdaki çift kamerası. Redmi Pro modelinden hatırlayacağımız çift kamera kombinasyonu, bundan sonra firmanın üst seviye modellerinde yer alacak gibi görünüyor. Arka çift kamera, 12MP çözünürlüğe sahip. Bu da muhtemelen Samsung imzasını taşıyor.

Snapdragon 821 ile yüzde 10 daha iyi performans sunacak olan modelde 6GB LPDDR4 RAM, 128GB dahili depolama, 4000mAh kapasiteli batarya gibi iddialı özellikler yer alacak. Hali hazırda firmanın Phablet sınıfına yönelik olarak sunduğu amiral gemi modeli Mi Note 2, Eylül ayında tanıtılacak.

Xiaomi haricinde Vivo da, Xplay 5 modelinde iki taraftan kavisli Super AMOLED ekran kullanmıştı. Ayrıca Huawei, Oppo, Meizu gibi diğer firmaların da bu yıl içerisinde Samsung imzalı kavisli ekran veya çift arka kamera kullanacağı tahmin ediliyor.