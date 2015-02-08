Kayak yapabilen robot "jennifer" artık tepeleri aşabilecek

Robot ve otonom teknolojiler ile ilgili gelişmeler son dönemlerde oldukça popüler durumda. Manitoba Üniversitesi'de daha önce buz hokeyi için geliştirdiği robota ekledikleri yeni özellikleri duyurdu. Kanada adına 3 kez olimpik madalya kazanan buz hokeyi oyuncusu Jennifer Botterill'den esinlenilerek Jennifer adı verilen robotun geliştirme süreci 2012 yılından bu yana devam ediyor.

Daha önce kayak yapabilen robot artık kış sporlarından "Kayaklı koşu" ve "Alp disiplini" kategorilerinde de varlık gösterebiliyor. Yaklaşık bir oyuncak boyutundaki robot "Kayaklı koşu" olarak adlandırılan kategoride sert ve yumuşak zeminlerde kayaklarını zeminden kaldırıp adım atarak ilerleyebiliyor. Geliştirme aşamasında DARwIn-OP robottan esinlenildiği söylenilen Jennifer daha zor bir aşama olan "Alp disiplini" kategorisinde ise robot yokuş aşağı kayarken fren yapılabiliyor. Jennifer'ın eklenen bu iki yeni özellik ile tepeleri aşabileceği düşünülüyor. Ayrıca üniversitenin araştırma birimi geliştirmelerin devam ettiğini açıklarken bu özellikleri gösteren bir video yayınladı.