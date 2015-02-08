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Kayak yapabilen robot "jennifer" artık tepeleri aşabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Kayak yapabilen robot
Robot ve otonom teknolojiler ile ilgili gelişmeler son dönemlerde oldukça popüler durumda. Manitoba Üniversitesi'de daha önce buz hokeyi için geliştirdiği robota ekledikleri yeni özellikleri duyurdu. Kanada adına 3 kez olimpik madalya kazanan buz hokeyi oyuncusu Jennifer Botterill'den esinlenilerek Jennifer adı verilen robotun geliştirme süreci 2012 yılından bu yana devam ediyor.
Daha önce kayak yapabilen robot artık kış sporlarından "Kayaklı koşu" ve "Alp disiplini" kategorilerinde de varlık gösterebiliyor. Yaklaşık bir oyuncak boyutundaki robot "Kayaklı koşu" olarak adlandırılan kategoride sert ve yumuşak zeminlerde kayaklarını zeminden kaldırıp adım atarak ilerleyebiliyor. Geliştirme aşamasında DARwIn-OP robottan esinlenildiği söylenilen Jennifer daha zor bir aşama olan "Alp disiplini" kategorisinde ise robot yokuş aşağı kayarken fren yapılabiliyor. Jennifer'ın eklenen bu iki yeni özellik ile tepeleri aşabileceği düşünülüyor. Ayrıca üniversitenin araştırma birimi geliştirmelerin devam ettiğini açıklarken bu özellikleri gösteren bir video yayınladı.

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doctor_bey 4 yıl
Tipe bakar mısın ya hahahaha
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likeable1 4 yıl
umut verici harika
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gurkanse 4 yıl
bu bildiğin yürüyor bize de kayıyo diye yedirmeye çalışmışlar...
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Umutcan 4 yıl
Bence en büyük problem hala bilim kurgu filmlerinin etkisinde kalıp insansı robot yapmaya uğraşmaları.
İnsan şekli her iş için en ideal tasarım değil ki, amaca yönelik "insansı" olmayan çok daha iyi robotlar yapılabilir.
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Gece772 4 yıl
skynet çocukluğu
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cemir7 4 yıl
yurt dışında bunun gibi projeler bile destek alabiliyorken bizde yandaş olmayana destek yok.
Rezalet olsun diye bir robot yapacak olsaydım o da bu olurdu.
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Nightmare70 4 yıl
Yalnız tipi çok komik ya sevimli de :D
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dedektif_dh2 4 yıl
Bunun amacını anlayamadım neden insana benzetmek için uğraşmışlar.
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olzii 4 yıl

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bestofMd 4 yıl
Biraz daha büyük olsaydı iyi olurmuş
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Master_Evil 4 yıl
karda yürüyen insan gibi ilerliyor
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