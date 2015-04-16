Kaybolan Android telefonunuzu Google üzerinden bulun

Android ekosisteminin yaratıcısı Google, kaybolan ya da çalınan akıllı telefonların kendi arama motoru üzerinden bulunmasına imkan veren yeni bir servisi devreye soktu.

Kısa süre içerisinde tam anlamıyla herkes için kullanıma geçeceği belirtilen sistem, Android işletim sistemli telefonların Google'a yazılacak "Find My Phone" ya da Türkçe karşılığıyla telefonumu bul ibaresiyle çalışma gösteriyor. Google aldığı bu komut ile telefondan gelen sinyaller doğrultusundaki son konumunu harita üzerinden gözler önüne seriyor ve böylece kayıp / çalıntı cihazlar rahatlıkla bulunabiliyor.

Yakın durumlarda sesli uyarı vererek telefonunun daha rahat bulunmasını sağlayan servis, çalışmak için Android cihaz içerisinde en son sürüm "Google" uygulamasının yüklü olmasını ve tarayıcıdaki Google hesabıyla telefondaki hesabın aynı olması zorunluluğunu istiyor. Bu altyapı belirtildiği kadarıyla Android Aygıt Yöneticisi'nden daha basit ve etkili çalışma gösteriyor.

Konu hakkında Google'ın yayınlandığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/insider/2015/04/15/lost-your-android-phone-now-you-can-just-google-its-location/