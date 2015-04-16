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Kaybolan Android telefonunuzu Google üzerinden bulun

4 yıl
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11
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kaybolan Android telefonunuzu Google üzerinden bulun
 
Android ekosisteminin yaratıcısı Google, kaybolan ya da çalınan akıllı telefonların kendi arama motoru üzerinden bulunmasına imkan veren yeni bir servisi devreye soktu.
Kısa süre içerisinde tam anlamıyla herkes için kullanıma geçeceği belirtilen sistem, Android işletim sistemli telefonların Google'a yazılacak "Find My Phone" ya da Türkçe karşılığıyla telefonumu bul ibaresiyle çalışma gösteriyor. Google aldığı bu komut ile telefondan gelen sinyaller doğrultusundaki son konumunu harita üzerinden gözler önüne seriyor ve böylece kayıp / çalıntı cihazlar rahatlıkla bulunabiliyor.
Yakın durumlarda sesli uyarı vererek telefonunun daha rahat bulunmasını sağlayan servis, çalışmak için Android cihaz içerisinde en son sürüm "Google" uygulamasının yüklü olmasını ve tarayıcıdaki Google hesabıyla telefondaki hesabın aynı olması zorunluluğunu istiyor. Bu altyapı belirtildiği kadarıyla Android Aygıt Yöneticisi'nden daha basit ve etkili çalışma gösteriyor.
Konu hakkında Google'ın yayınlandığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/insider/2015/04/15/lost-your-android-phone-now-you-can-just-google-its-location/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kemak 4 yıl
Cihaz ayarlarından bağlantı açmak gerekiyor. Oda bataryayı hemen düşürüyo. E zaten bataryası bitince cihazdan sinyal alıp bulamayacağınız için.
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ahmet2293 4 yıl
editlendi/
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Barbaroscakir 4 yıl
Çok uzun zamandır var zaten. Gayet güzel çalışıyor.
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muticoo 4 yıl
çok geç kalınmış bir hamle...
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E_Aydin35 4 yıl
Güzel bir fikir olması gereken bir uygulama. Aslında yakın arkadaşlarımızı yada listedeki insanları da onların izinleri doğrultusunda takip edebilme ihtimalimiz olsa çok daha iyi olabilirdi.. :)
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DownClock01 4 yıl
Arkadaş mac adresinden takip yapılsın herkes rahat olsun. Mac adresini değiştirmek için board değişmesi lazım, çalınan bir cihaz için bu da çok masraflı olacağı için kimse yanaşmaz. Birşey yapıyorsanız adam akıllı yapın göstermelik olmasın bre...
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Maestro 4 yıl
Xperia cihazlarda benzer bir uygulama mevcut zaten.
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sarkan 4 yıl
google play üzerinden android cihaz yöneticisi ile telefonu harita üzerinden gösterebiliyor, zili çalıp telefonu kilitme, silme fonksiyonlarına erişebiliyorsunuz
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Like a Sir 4 yıl
kımyasal
Android işletim sisteminin güvenlik konusunda yetersizliği ortada.Telefonu unutmaktan ziyade çalınmaya karşı korunması lazım.Telefonu çalan şahıs iki tuş kombinasyonu ile formatlayıp kayıplara karıştırabiliyor.

5.1 ile format atılsa dahi bu koruma kalıyor ama rom atınca işler değişir
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meego 4 yıl
imei çakıldıktan sonra...
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kımyasal 4 yıl
Android işletim sisteminin güvenlik konusunda yetersizliği ortada.Telefonu unutmaktan ziyade çalınmaya karşı korunması lazım.Telefonu çalan şahıs iki tuş kombinasyonu ile formatlayıp kayıplara karıştırabiliyor.
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