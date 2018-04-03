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Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft

Android cihazınızı kaybettiğinizde veya çaldırdığınızda cihazınızı bulmanızı sağlayacak harika bir uygulama var. Cerberus ile cihazınıza uzaktan erişim sağlayıp nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.
1 yıl
3,1b
1
21
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft
Cerberrus Anti Theft uygulaması akıllı telefonunuza uzaktan erişim sağlayıp, cihazınıza çeşitli komutlar göndererek üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor. Uygulama o kadar çok komut içeriyor ki, sizlere bunlardan en önemlilerini sıralayacağım.
Cerberus ile www.cerberusapp.com internet sitesine girerek cihazınıza uzaktan erişim sağlayıp;
  • Telefonunuza harita üzerinde anlık olarak nerede olduğunu görebilirsiniz.
  • Geçmiş lokasyon komutu göndererek belirttiğiniz tarihler arasında ki lokasyonlarını görebilirsiniz.
  • Telefonunuzu o an belirlediğiniz şifreyle kilitleyebilirsiniz.
  • Ekran şifresini unuttuysanız şifreyi pasif hale getirebilirsiniz.
  • Cihaz ekranında o an yazdığınız bir mesajı gösterebilirsiniz.
  • Cihaza ses kaydet komutu göndererek ortam sesini dinleyebilirsiniz.
  • Ekran Görüntüsünü Al  komutu ile cihazın ekran görüntüsünü alabilirsiniz (Root gerekir)
  • Telefonun SMS uygulamasına gelen mesajları görüntüleyebilirsiniz.
  • Cihazı Sil komutu gönderirseniz, dahili depolama ve SD karttaki tüm verileri geri dönmeksizin silecektir.
  • Verileri Yedekle komutunu gönderirseniz yedeklenmesini istediğiniz verilerin yedeğini email olarak size atacaktır.
  • Fotoğraf Çek komutu ile ön ve arka kameralardan flaşlı, flaşsız seçenekleri ile fotoğraf çekip, çekilen görüntüyü mailinizden görebilirsiniz.
Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft
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Yukarıda listelenen özellikler komut bazlı çalışmaktadır ve saymadığımız birçok komut daha mevcuttur. Komutların ve uygulamanın tamamı Türkçe'dir. Komut ile çalışan özelliklerin dışında. Sim kartın değişmesi durumunda belirttiğiniz bir telefon numarasına konum bilgilerini ve takılan sim kartın seri numarasını gösteren bir mesaj atmaktadır. Dilerseniz yüklü olan cihazın uygulama çekmecesinde görünmesini de engelleyebilirsiniz. Ayrıca cihazdan silinmesini engellemek için bir şifre belirleyerek, telefondan kaldırılmasının da önüne geçebilirsiniz. Eğer o an internete bağlanabilen bir cihaza ulaşamıyorsanız, herhangi bir cep telefonundan SMS ile de göndermek istediğiniz komutları yollayabilirsiniz.
Uygulama bir de Cerberus Persona adı altında 3. parti bir uygulama hizmeti daha sunuyor. Cerberus Persona uygulamasını yüklediğiniz cihazlar arasında anlık konum takibi, geçmiş konumunu görebilir, acil durum verisi gönderebilir veya alabilirsiniz. Acil durum verisini gönderen bir cihaz bağlı olduğu tüm cihazlara acil durumda olduğunu ve bulunduğu konumu içeren bir uyarı mesajı gönderecektir. Cerperus Persona birden fazla cihazı anlık olarak takip edebilme özelliği sunuyor. Yani aynı anda 5 cihaz bir birini izleyebiliyor. 
Cerberus Anti Theft, internetsiz olarak sadece sim kart değişikliğinde konum ve  sim kart seri numarasını şebeke üzerinden SMS ile göndermektedir. Diğer özelliklerin kullanılması için cihazın internete bağlı olması gerekiyor. 
Cerberus Anti Theftuygulaması yüklendiği taktirde ilk 7 gün boyunca ücretsiz olsa da daha sonra lisans satın alınması gerekiyor. Bir cihaz için 4 Avro ödediğiniz taktirde Cerberus Persona'da dahil tüm özelliklere 1 yıl boyunca erişebileceksiniz.
Cerberu Anti Theftuygulamasını indirmek için buraya, Cerberus Persona uygulamasını indirmek için ise; buraya tıklayabilirsiniz. 

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tarlabasi 1 yıl en beğenilen
Uzun yıllardır kullanıyorum çokta memnunum. Farklı bir sim kart takıldığında takılan sim kartın numarasına kadar belirttiğiniz numaraya mesaj gönderiyor. Ekran kilidi yanlış girildiğinde ön kamera ile foto çekip belirttiğin maile fotoğrafı gönderiyor. Bir çok fonksiyonu mevcut. Fakat şarj konusunda maalesef affı yok. Bildiğin içiyor. BBu yüzden son cihazımda şuan için tercih etmiyorum. Diğer yandan,
Bence bazı konularda, konu hakkında bilgisi olmayanlar ekşi sözlük yazarı misali yorumlarda bulunmamalı.
Uzun yıllardır kullanıyorum çokta memnunum. Farklı bir sim kart takıldığında takılan sim kartın numarasına kadar belirttiğiniz numaraya mesaj gönderiyor. Ekran...
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Mianfei 1 yıl anekos
anekos
biraz beyninizi yorsanız diyeceğim ama çok şey istemiş oluyorum. adamlar yazmışlar sen yazma diye.
Cerberus Anti Theft, internetsiz olarak sadece sim kart değişikliğinde konum ve sim kart seri numarasını şebeke üzerinden SMS ile göndermektedir. Diğer özelliklerin kullanılması için cihazın internete bağlı olması gerekiyor.

Biraz anlasan interneti kesenin uçak moduna alıp bu işi yaptığını biliyosundur. Uçak modundayken rootlu olsada herhangi bi telefonda uçak modunun arkasından sim ile mesaj göndermek kernel seviyesinde bir işlem. Yüzlerce model var imkanı var mı bu işi yapmanın yok. Boş yapma muhalefet olacaksan ülke ve dünya gündeminden devam edebilirsin. Blok
anekosbiraz beyninizi yorsanız diyeceğim ama çok şey istemiş oluyorum. adamlar yazmışlar sen yazma diye.Cerberus Anti Theft, internetsiz...
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1 Avatar
sniper23 1 yıl
Bu tam bir casus programı. Bununla ilgili bir belgesel vardı. Onu izlemenizi tavsiye ederim, programın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Samsung Knox ücretsiz
Apple ın da buna benzer uygulaması var kendi cihazları için.
MDM diye geçen uygulamaların neredeyse hepsinde bu işlemleri yapıyorsunuz. Önemli olan firmanın güvenilirliği.
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ardicli2000 1 yıl
Akıllı hırsız Android telefonu açmadan format atar.
İçindekilere ulaşmak isteyen kötü niyetli biriyse de önlemini zaten alır.
Çalıntı telefonu da BTK zaten kapatıyor. IMEI değişti diyelim. Onda da işiniz zaten zor olacak demektir. Eş dost akraba çoluk çocuk takip için kullanılabilir bunda da ahlaki değerler ön plana geliyor. Uygulama güzel ama ? leri çok.
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SuperChargerTR 1 yıl
Sevgili takip programı olarak kullanırlar bunu. Aklına gelmeyen varsada şimdi çok mantıklı diye düşünüyor :)
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abraxsas 1 yıl
Buradan da şu daha net anlaşılmış ve onaylanmış oluyor. Telefondaki tüm verilerimiz, ortam sesi,kameraya,bulunduğumuz yer gibi daha bir çok veriye istenildiğinde birileri tarafından ulaşılabiliniyor.
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Hasan07-36 1 yıl
Yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum. Ben aldığımda 10 TL'ye ömür boyu lisans olayı vardı. Sorulan bazı sorulara şu cevapları verebilirim:
1. Eğer telefonunuzda şifre varsa hırsız şifreyi belirlediğiniz sayıda yanlış girerse hırsızın ön kameradan çekilen fotoğrafı size maille gelir. Zaten şifre varsa hırsız interneti falan kapatamaz.
2. Özellikle telefon şifreliyse kolaylıkla format da atamaz. Eğer kilit ekranında kapatma menüsünü iptal etme özelliği açıksa telefon kapanmaz zira hırsız kapatma menüsüne erişemez. Güç tuşuna uzun basarsa da zaten telefon kapanıp tekrar açılıyor. Bataryayı çıkarması lazım ama günümüz telefonlarının çoğunun bataryası kolayca çıkarılamaz.
3. Diyelim internet kapalı kullanıyorsunuz ve telefonunuzun çalındığını fark ettiniz. Yapmanız gereken başka bir telefonda cerberus şifreniz dataenable şeklinde kendi telefonunuza mesaj göndermek. Data direkt açılır bu şekilde.
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idombayci 1 yıl
Bunlar kullanıcıları salak yerine mi koyuyor? Tüm android telefonlarda formatlama, resetlemeye karşı bir önlem yok ki. Çalan senin simkartınla satacak kadar salak mı?
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tarlabasi 1 yıl en beğenilen
Uzun yıllardır kullanıyorum çokta memnunum. Farklı bir sim kart takıldığında takılan sim kartın numarasına kadar belirttiğiniz numaraya mesaj gönderiyor. Ekran kilidi yanlış girildiğinde ön kamera ile foto çekip belirttiğin maile fotoğrafı gönderiyor. Bir çok fonksiyonu mevcut. Fakat şarj konusunda maalesef affı yok. Bildiğin içiyor. BBu yüzden son cihazımda şuan için tercih etmiyorum. Diğer yandan,
Bence bazı konularda, konu hakkında bilgisi olmayanlar ekşi sözlük yazarı misali yorumlarda bulunmamalı.
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ALBAY 1 yıl
Bi formata bakar. Ohh miss tertemiz.
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interwap 1 yıl
Bu hırsızlık programından öte, bildiğin casus yazılım.
Dikkat.
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