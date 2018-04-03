Kayıp veya çalınan telefonunuzu bulan program: Cerberus Anti Theft

Cerberrus Anti Theft uygulaması akıllı telefonunuza uzaktan erişim sağlayıp, cihazınıza çeşitli komutlar göndererek üzerinde işlem yapmanızı sağlıyor. Uygulama o kadar çok komut içeriyor ki, sizlere bunlardan en önemlilerini sıralayacağım.

Cerberus ile www.cerberusapp.com internet sitesine girerek cihazınıza uzaktan erişim sağlayıp;

Telefonunuza harita üzerinde anlık olarak nerede olduğunu görebilirsiniz.

nerede olduğunu görebilirsiniz. Geçmiş lokasyon komutu göndererek belirttiğiniz tarihler arasında ki lokasyonlarını görebilirsiniz.

Telefonunuzu o an belirlediğiniz şifreyle kilitleyebilirsiniz.

Ekran şifresini unuttuysanız şifreyi pasif hale getirebilirsiniz.

Cihaz ekranında o an yazdığınız bir mesajı gösterebilirsiniz.

Cihaza ses kaydet komutu göndererek ortam sesini dinleyebilirsiniz.

Ekran Görüntüsünü Al komutu ile cihazın ekran görüntüsünü alabilirsiniz (Root gerekir)

Telefonun SMS uygulamasına gelen mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Cihazı Sil komutu gönderirseniz, dahili depolama ve SD karttaki tüm verileri geri dönmeksizin silecektir.

Verileri Yedekle komutunu gönderirseniz yedeklenmesini istediğiniz verilerin yedeğini email olarak size atacaktır.

Fotoğraf Çek komutu ile ön ve arka kameralardan flaşlı, flaşsız seçenekleri ile fotoğraf çekip, çekilen görüntüyü mailinizden görebilirsiniz. Tam Boyutta Gör

Yukarıda listelenen özellikler komut bazlı çalışmaktadır ve saymadığımız birçok komut daha mevcuttur. Komutların ve uygulamanın tamamı Türkçe'dir. Komut ile çalışan özelliklerin dışında. Sim kartın değişmesi durumunda belirttiğiniz bir telefon numarasına konum bilgilerini ve takılan sim kartın seri numarasını gösteren bir mesaj atmaktadır. Dilerseniz yüklü olan cihazın uygulama çekmecesinde görünmesini de engelleyebilirsiniz. Ayrıca cihazdan silinmesini engellemek için bir şifre belirleyerek, telefondan kaldırılmasının da önüne geçebilirsiniz. Eğer o an internete bağlanabilen bir cihaza ulaşamıyorsanız, herhangi bir cep telefonundan SMS ile de göndermek istediğiniz komutları yollayabilirsiniz.

Uygulama bir de Cerberus Persona adı altında 3. parti bir uygulama hizmeti daha sunuyor. Cerberus Persona uygulamasını yüklediğiniz cihazlar arasında anlık konum takibi, geçmiş konumunu görebilir, acil durum verisi gönderebilir veya alabilirsiniz. Acil durum verisini gönderen bir cihaz bağlı olduğu tüm cihazlara acil durumda olduğunu ve bulunduğu konumu içeren bir uyarı mesajı gönderecektir. Cerperus Persona birden fazla cihazı anlık olarak takip edebilme özelliği sunuyor. Yani aynı anda 5 cihaz bir birini izleyebiliyor.

Cerberus Anti Theft, internetsiz olarak sadece sim kart değişikliğinde konum ve sim kart seri numarasını şebeke üzerinden SMS ile göndermektedir. Diğer özelliklerin kullanılması için cihazın internete bağlı olması gerekiyor.

Cerberus Anti Theftuygulaması yüklendiği taktirde ilk 7 gün boyunca ücretsiz olsa da daha sonra lisans satın alınması gerekiyor. Bir cihaz için 4 Avro ödediğiniz taktirde Cerberus Persona'da dahil tüm özelliklere 1 yıl boyunca erişebileceksiniz.

Cerberu Anti Theftuygulamasını indirmek için buraya , Cerberus Persona uygulamasını indirmek için ise; buraya tıklayabilirsiniz.