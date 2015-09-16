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Kendini imha edebilen çip geliştirildi

3 yıl
3,8b
1
11
İşlemci
Oğuz Avcı
Editör
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Kendini imha edebilen çip geliştirildi
 
Yıllar önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler gerçek hayatta gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. DARPA'nın diğer şirketlerle iş birliğine giderek geliştirdiği kendini imha edebilen teknolojiler bunun en uç örneklerinden. ABD savunma bakanlığına bağlı bir araştırma birimi olan DARPA daha önce proje dahilinde bir görüntüleme sensörü geliştirildiğini açıklamıştı. Bu kez ise Xerox PARC mühendisleri benzer bir şekilde kendini imha edebilen çip geliştirdi.
Çipte baskı devreler bir camın içerisine yerleştirilmiş durumda. Hemen alt kısmında ise tetikleyici bölge bulunuyor. Bu bölgeye lazer tutulduğu anda ise cam güçlü bir şekilde patlıyor ve ufak parçalara ayrılıyor. Ayrıca tetikleyici kısmın lazer yerine radyo dalgaları veya fiziksel bir butondan etkilenecek şekilde tasarlanabileceği de belirtilmiş. 
Teknoloji ilk etapta savaş sahaları içi geliştirilmiş dronelarda veya ileri teknoloji silahlarda kullanılabilir. Bu durumda silahın veya drone'un ele geçirilmesi düşman için bir anlam ifade etmeyecektir. Yine benzer bir ortamda gizli bilgilerin saklanması ve taşınması da bu tarz çiplerle birlikte daha güvenli bir hal alacak ve düşmanın eline geçmesi halinde uzaktan tetiklenerek imha edilebilecek. 

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cntrl 3 yıl en beğenilen
Görevimiz tehlikedeki duman efekti varmı acaba
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ShuHan 3 yıl
50 sene sonra robotlar savasir insanlar bicak tutamaz olucak :D
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kadirirdem 3 yıl
savaş robotunu karşıdan düşman lazerle imha eder robotu :D :D
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halitozbasli 3 yıl
"Teknoloji ilk etapta savaş sahaları içi geliştirilmiş dronelarda " Bana pek mantıklı gelmedi... Bunu drone'a yada uava bağlasan ilk jamer etkisine maruz kaldığında cipini patlatıp kullanım dışı kalacak bunu yerine birçok uav karıştırmayla karşılaştığı an kalktığı üsse geri rota çiziyor. Sonuç olarak bunu ne tetikleyecek se tetikle sin mutlaka radyo dalgası ile yapacak ve zaten jammerlar da tüm radyo kanallarında yayın yaparak iletişimi bloke ediyorlar mutlaka o çipin kanalında da yayın yapıp çipi patlatır karıştırıcı. Bu daha çok hasass güdümleme sistemlerine sahip füze başlıklarında teknolojinin ele geçmemesi için kullanıla bilir yada terk edilen uçakğın avyonik ve güdümleme sistemleri ele geçmesin diye elle tetiklenen bir fünyeye bahlana bilir. Ruslar birçok teknolojisini Almanlar ve Amerikalıların terk ettiği silahların tersine mühendisliği sayesinde geliştirmiştir.
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6Clas 3 yıl
Kimsayasal ve nükleer silah çipleridir kopyalanmaması için kendini yoketmeye programlanmıştır bence.
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black modern 3 yıl
Savaş robotu filan yapsan karşıdan düşman 1 liralık lazerle 1 milyon dolarlık robotu devirir o zaman :)
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tugares 3 yıl
Müfettiş gadget çizgi filmi geldi birden aklıma
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aspirin_00 3 yıl
kendi ayağına sıkmak gibi olmasın bu bu chipi hacklemekle droner mroner savaş alanında yere zıbışmasın yoksa :D
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aycibin 3 yıl
hollywood bunu 40 sene önce düşünmüştü


7 sezon 1966-1973 arası
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cntrl 3 yıl en beğenilen
Görevimiz tehlikedeki duman efekti varmı acaba
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hayrikoc61 3 yıl
Klasik Türk erkeği buna para verip imha edemez.
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slmngngr 3 yıl
kaç çekirdek bu
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