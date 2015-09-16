Kendini imha edebilen çip geliştirildi

Yıllar önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz teknolojiler gerçek hayatta gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. DARPA'nın diğer şirketlerle iş birliğine giderek geliştirdiği kendini imha edebilen teknolojiler bunun en uç örneklerinden. ABD savunma bakanlığına bağlı bir araştırma birimi olan DARPA daha önce proje dahilinde bir görüntüleme sensörü geliştirildiğini açıklamıştı. Bu kez ise Xerox PARC mühendisleri benzer bir şekilde kendini imha edebilen çip geliştirdi.

Çipte baskı devreler bir camın içerisine yerleştirilmiş durumda. Hemen alt kısmında ise tetikleyici bölge bulunuyor. Bu bölgeye lazer tutulduğu anda ise cam güçlü bir şekilde patlıyor ve ufak parçalara ayrılıyor. Ayrıca tetikleyici kısmın lazer yerine radyo dalgaları veya fiziksel bir butondan etkilenecek şekilde tasarlanabileceği de belirtilmiş.

Teknoloji ilk etapta savaş sahaları içi geliştirilmiş dronelarda veya ileri teknoloji silahlarda kullanılabilir. Bu durumda silahın veya drone'un ele geçirilmesi düşman için bir anlam ifade etmeyecektir. Yine benzer bir ortamda gizli bilgilerin saklanması ve taşınması da bu tarz çiplerle birlikte daha güvenli bir hal alacak ve düşmanın eline geçmesi halinde uzaktan tetiklenerek imha edilebilecek.