Kensigton'dan iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı eskiye oranla daha ince, daha hafif ve daha güçlü yeni tablet bilgisayar modeli için aksesuar sayısı artıyor. Daha önce Belkin ve Logitech'ten gelen duyurular sonrasında bir diğer aksesuar üreticisi Kensigton da Air'e özel olarak hazırladığı KeyFolio Pro, KeyFolio Executive, KeyCover Hard Case ve Kensington KeyFolio Exact isimli klavyeli kılıf ve stand modellerini satışa sundu.

Genel olarak kişilerin iPad Air ile çok daha verimli çalışabilmesi için geliştirilen Kensigton kılıflardan KeyCover Hard Case hariç diğer bütün modeller tableti tam olarak sararak aynı zamanda koruma sağlayabiliyorlar. KeyCover Hard Case modelini ise iPad'i ayakta tutabilecek şekilde stand formunda hazırlayan firma, bütün ürünlerinde Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim sağlayan çıkartılabilir ya da sabit ve arka aydınlatması olan ya da olmayan klavyelere yer vermiş. Bünyelerinde yer alan şarj edilebilir dahili bataryaları ile 960 saat aktif kullanım ve 180 gün bekleme süresi ortaya koyabilen kılıflar, ayrıca üst seviye malzeme kaliteleriyle de uzun süre rahatlıkla kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyorlar.

Kensigton tarafından hazırlanan klavyeli kılıf ve aksesuar ürünlerinden KeyFolio Pro 100$, KeyFolio Executive 100$, KeyCover Hard Case 80$ ve Kensington KeyFolio Exact 130$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/apple-ipad-air-keyboard-cases-unveiled-by-kensington-29303373/