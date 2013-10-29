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Kensigton'dan iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

5 yıl
881
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kensigton'dan iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri
Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı eskiye oranla daha ince, daha hafif ve daha güçlü yeni tablet bilgisayar modeli için aksesuar sayısı artıyor. Daha önce Belkin ve Logitech'ten gelen duyurular sonrasında bir diğer aksesuar üreticisi Kensigton da Air'e özel olarak hazırladığı KeyFolio Pro, KeyFolio Executive, KeyCover Hard Case ve Kensington KeyFolio Exact isimli klavyeli kılıf ve stand modellerini satışa sundu.
Genel olarak kişilerin iPad Air ile çok daha verimli çalışabilmesi için geliştirilen Kensigton kılıflardan KeyCover Hard Case hariç diğer bütün modeller tableti tam olarak sararak aynı zamanda koruma sağlayabiliyorlar. KeyCover Hard Case modelini ise iPad'i ayakta tutabilecek şekilde stand formunda hazırlayan firma, bütün ürünlerinde Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden iletişim sağlayan çıkartılabilir ya da sabit ve arka aydınlatması olan ya da olmayan klavyelere yer vermiş. Bünyelerinde yer alan şarj edilebilir dahili bataryaları ile 960 saat aktif kullanım ve 180 gün bekleme süresi ortaya koyabilen kılıflar, ayrıca üst seviye malzeme kaliteleriyle de uzun süre rahatlıkla kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyorlar.
Kensigton tarafından hazırlanan klavyeli kılıf ve aksesuar ürünlerinden KeyFolio Pro 100$, KeyFolio Executive 100$, KeyCover Hard Case 80$ ve Kensington KeyFolio Exact 130$ fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
Kensigton'dan iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve stand modelleri

http://www.slashgear.com/apple-ipad-air-keyboard-cases-unveiled-by-kensington-29303373/ Yorum Yaz
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Guest-89A521F1-A 5 yıl en beğenilen
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Recharged 5 yıl
Fiyat bana biraz fazla geldi gibi. Tasarım olarakta Logitech'in gerisinde kalmışlar.
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umtkrhn 5 yıl
kılıftan habermi olur, donanimhaber yapacak haber bulamıyormusun ısıtıp ısıtıp ayni ipad kılıf haberini önümüze koyuyorsun? sen türkiyesin büyük düşün :]
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engin9103 5 yıl
Millattan önceki Dell laptoplara benzemişler bu haliyle. Rezalet denebilir. Nerede Logitech ultrathin klavye, nerede bu.
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bellair 5 yıl
kılıflar gayet güzel görünüyor. o 960 saat aktif kullanımı anlayamadım ama
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12 Angry Men 5 yıl
Crystal Meth
Başlığı kingston diye okuyanlar ?

Aynen.
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ayhan_eee 5 yıl
Bence çinde satılan kılıflardan pek bir farkı yok. O kadar kalınlaşmayı göze alabilmem için pil ömrünü 2-3 katına çıkarması gerekki gerek de yok 10 saat gayet yeterli.Bana göre bu cihazın en önemli özzelliği olan mobilitesini bozmayan ince ve hafif kılıf tercih edilmelidir.
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Ciginix 5 yıl
Crystal Meth
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Nick'inden fazla kullanırsan başına bunlar gelebilir.
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haymatloshan 5 yıl
Bir yanlış mı var bana mı öyle geliyor? 960 saat aktif kullanım mı yazıyor orada?
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Guest-89A521F1-A 5 yıl en beğenilen
Başlığı kingston diye okuyanlar ?
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*Designer* 5 yıl Guest-89A521F1-A
Crystal Meth

Başlığı kingston diye okuyanlar ?

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ВAВA 5 yıl Guest-89A521F1-A
Crystal Meth

Başlığı kingston diye okuyanlar ?

Aynen.
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Firaristt 5 yıl Guest-89A521F1-A
Crystal Meth
Başlığı kingston diye okuyanlar ?

Koenigsegg diye okudum :/
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