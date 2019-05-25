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Keşfedilen asteroitin kendi uydusu bulunuyor

Gök bilimciler, 1999 KW4 kod adlı bir gök taşının Türkiye saatine göre Pazar günü 02.05'te görülebileceğini duyurdu. Çift gök taşları 2036 yılına kadar tekrar görülemeyecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Gezegenimiz Dünya'ya bu hafta sonu iki farklı ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Gök bilimciler, 1999 KW4 kod adlı bir gök taşının Cumartesi günüEastern Time birimine göre 07.05 AM saat diliminde (Türkiye saatine göre Pazar günü 02.05'te) dünya tarafından çekilmesini bekliyorlar. Gök taşı kendi uydusunu da beraberinde taşıyor.

Gezegen bilimci Vishnu Reddy, NBC News kurumuna yaptığı açıklamada asteroitlerin “Yakın tarihin muhtemelen en yakın çift gök taşlarından biri” olduğunu söyledi. Gök taşlarını ilginç hale getirenin de bu durum olduğunu sözlerine ekledi.

Gök taşları çıplak gözle görülemeyecek


1999 KW; 1,5 kilometre (0,93 mil) genişliğinde. Bu uzunluk kendi uydusunun 3 katı büyüklüğünde. En yakın anlarda bile, uzay taşları hala 3 milyon mil uzakta olacaklar, bu yüzden Dünya'ya çarpmaları konusunda endişelenmemek gerekiyor. Ayrıca gök taşları çıplak gözle görülebilecek kadar yakından geçmeyecek.

Yine de çift gök taşları 2036 yılına kadar Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak, bu nedenle çift gök taşının görüntülerini yakalamak isteyenlerin teleskoplarını hazır bulundurmaları gerekiyor.
https://futurism.com/the-byte/asteroid-flying-earth-moon Yorum Yaz
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Mesutzgvn 1 hf.
Az önce kaçırdım.
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