Keşfedilen asteroitin kendi uydusu bulunuyor

Gezegenimiz Dünya'ya bu hafta sonu iki farklı ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Gök bilimciler, 1999 KW4 kod adlı bir gök taşının Cumartesi günü Eastern Time birimine göre 07.05 AM saat diliminde ( Türkiye saatine göre Pazar günü 02.05'te ) dünya tarafından çekilmesini bekliyorlar. Gök taşı kendi uydusunu da beraberinde taşıyor.

NBC News

Gök taşları çıplak gözle görülemeyecek

1999 KW; 1,5 kilometre (0,93 mil) genişliğinde. Bu uzunluk kendi uydusunun 3 katı büyüklüğünde. En yakın anlarda bile, uzay taşları hala 3 milyon mil uzakta olacaklar, bu yüzden Dünya'ya çarpmaları konusunda endişelenmemek gerekiyor. Ayrıca gök taşları çıplak gözle görülebilecek kadar yakından geçmeyecek.

https://futurism.com/the-byte/asteroid-flying-earth-moon

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Gezegen bilimcikurumuna yaptığı açıklamada asteroitlerin “Yakın tarihin muhtemelengök taşlarından biri” olduğunu söyledi. Gök taşlarınıhale getirenin de bu durum olduğunu sözlerine ekledi.Yine de çift gök taşlarıyılına kadar Dünya'ya bu kadar yakın olmayacak, bu nedenle çift gök taşının görüntülerini yakalamak isteyenlerinhazır bulundurmaları gerekiyor.