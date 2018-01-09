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Yeni Renault Clio Türkiye’de üretilecek

Yeni Renault Clio'nun nerede üretileceği belli oldu. Türkiye'de Clio 4 üretim kararına kriz çıkaran Sarkozy gibi yeni Cumhurbaşkanı Macron'un baskı yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.
1 yıl
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28
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni Renault Clio Türkiye’de üretilecek
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Yeni Renault Clio, önceki Clio modelinde de olduğu gibi Türkiye’de üretilecek. 2018 Model Clio 5’in Eylül ayında Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenmesi bekleniyor.

Clio 4 modelinin tamamının Bursa’da üretilme kararı alınmasından sonra büyük bir kriz patlak vermiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin baskısıyla üretimin bir kısmının Flins fabrikasına verilmesi kararlaştırılmıştı. Yaklaşık olarak üretimin 3’te 2’si Bursa’da kalmıştı.

Yeni Renault Clio nerede üretilecek?

Yeni Renault Clio’nun nerede üretileceği konusunda yeni Cumhurbaşkanı Macron’un baskı yapıp yapmayacağı tartışılıyordu. Edinilen bilgilere göre Clio 5’in Türkiye’de üretilmesi kararlaştırıldı hatta üretim hatlarının kurulumuna dahi başlandı.

2018 sonunda satışa sunulması beklenen Clio 5’in üretimi için Oyak Renault’un Bursa fabrikasında üretim hatlarının kurulumu hızlı bir şekilde devam ediyor. Montaj hatlarının kurulumunda birçok yerli ve yabancı firma görev alıyor.

Üretim hatlarının büyük bir kısmının tamamlandığı, yakın zamanda ilk prototiplerin üretimine başlanacağı ve bu nedenle Macron’un Sarkozy gibi son dakikada bir kriz çıkartmayacağı ifade ediliyor.

OYAK Renault’nun Clio 5 üretimi için ne kadar yatırım yapılacağına dair henüz bir detay verilmedi. 2012 yılından beri Clio 4 modeli üretimi için 300 milyon Euro'ya yakın yatırım yapılmıştı. Oyak Renault yılda 270 bin adet Clio 4 üretiyor. Bursa’dan 60 ülkeye yılda 230 binin üzerinde Clio ihraç ediliyor. Flins fabrikasında da sadece Fransa pazarı için 90 bin adetlik üretim yapılıyor.

Yeni Renault Clio 5 beklenen özellikleri

Yeni Clio’nun görsel anlamda Symbioz Concept ve yeni Megane’dan esintiler taşıması bekleniyor. Fransız şirketin dizel motor seçeneği sunmama ihtimali bulunuyor. Benzinli motorun yanında alternatif olarak hibrit motor seçeneği ile gelmesi bekleniyor.

Yarı otonom sürüş yeteneklerine sahip olması beklenen aracın direksiyonu belirli seviyede kendi kendine yönlendirmesi ve adaptif hız sabitleyiciye sahip olması da beklenen özelikler arasında yer alıyor. Haberde kullandığımız resimler AutoExpress tarafından yayınlanan tahmini Clio 5 görselleridir.


http://www.hurriyet.com.tr/kesinlesti-bursada-uretilecek-40703053 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
Türkiye de üretilmesi şirket için mantıklı,çünkü Fransa da asgari ücret 1500 euro
Türkiye de asgari ücret 356euro. yani 4 kat daha karlı Türkiye de üretmek.
Türkiye de üretilmesi şirket için mantıklı,çünkü Fransa da asgari ücret 1500 euroTürkiye de asgari ücret 356euro. yani 4 kat daha karlı Türkiye de üretmek. ...
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Yanıtla +69
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javaprof 1 yıl
şu walkswagenin arabalarını almayın bizden o kadar para kazanıyor burda bi tane bile araba üretmiyorlar.japonlar ve fransızlar sayesinde yıllık 10 milyar dolar otomativ ihracatı yapıyoruz almanlar hep kuyumuzu kazıyor.
şu walkswagenin arabalarını almayın bizden o kadar para kazanıyor burda bi tane bile araba üretmiyorlar.japonlar ve fransızlar sayesinde yıllık 10 milyar dolar ...
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4 Yanıt Yanıtla +54
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copycat 1 yıl javaprof
javaprof
şu walkswagenin arabalarını almayın bizden o kadar para kazanıyor burda bi tane bile araba üretmiyorlar.japonlar ve fransızlar sayesinde yıllık 10 milyar dolar otomativ ihracatı yapıyoruz almanlar hep kuyumuzu kazıyor.

normalde birçok milliyetçi söyleme katılmam ama bu VW konusunda haklısınız. türkiye'den inanılmaz bir kazançları var ama bir yedek parça üretimleri bile yok. her tarafı cari açık olan tek taraflı bir aşk bizimki.
herkesin dalga geçtiği fiat egea bile türk otomotiv sektörüne çok ciddi bir deneyim kazandırıyor.
javaprofşu walkswagenin arabalarını almayın bizden o kadar para kazanıyor burda bi tane bile araba üretmiyorlar.japonlar ve fransızlar sayesin...
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2 Yanıt Yanıtla +53
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-Nefer- 10 ay
Fiyatları merakla bekliyorum.
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lansker 1 yıl
Kaça mâl oluyor üretim hattı?
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gandalfthepurple 1 yıl
vw sahibiyim, bundan sonra alacağım araba kesinlikle ülkemde üretilmiş araba olacak.
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mob411 1 yıl
türkiyede üretilen modellerden vergi indirimi yapıp fiyatı biraz uygun hale getirseler keşke
Yanıtla +5
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Dukkha 1 yıl
Güzel haber, herkese araç alırken Türkiye de üretilmeyen model olsa dahi ülkeye yatırımı bulunan markaları almasını öneririm.
Ww hiç bir yatırım yapmaz,bu bile ww almamam için bir sebep
Yanıtla +2
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FlyingUnderpants 1 yıl
Devlet ülkede üretim yapmayan firmalara ek vergi uygularsa ve üretim yapanlara vergi indirimi uygularsa bu hamleyi desteklerim.
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BekirTemel 1 yıl
hayırlı olsun.
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echomaniac 1 yıl
Dünyanın en ucuz beden işçiliklerinden biri ülkemizde iş güvenliği ölümlerinde sakat kalmalardada lider ,bu sebeple adam bakar kârına kara kaşına gözüne değil .
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kadirirdem 1 yıl
Hadi hayırlısı bakalım.
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Nightmare70 1 yıl
Türkiye'de üretilen araçların işte haberlerini görüyoruz, 10 milyar dolar ihracat vs diye. İyi de orada emek ve doğal kaynak kullanımı dışında bize karı ne ? O 10 milyar doların kaçı bizde kalıyor. Adamlar yüklenip gidiyorlar paraları biz de ameleliğini yapıp doğamızı katlediyoruz.. Hiç yoktan iyidir ama kendi markalarımızı üretmemiz gerek artık. Veya Çin gibi hazırda olan markaları satın almalıyız. Örneğin Opel bunu Türkiye kaçırdı bence bu markayı almalıydı.
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