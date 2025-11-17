Leapmotor, küçük SUV modeli A10'un ipucu görsellerini paylaştı

Aracın ipucu görsellerine baktığımızda yuvarlak hatlar dikkat çekiyor. Yan aynalar, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlanmış. Ön cam üzerinde yer alan LiDAR sensörü, geniş omuz çizgisi, LED ön-arka farlar, cam tavan ve arka sütundaki yatay şeritler de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.
A10, 21 Kasım'da başlayacak olan 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak. Kompakt SUV'nin teknik detayları da bu tarihte yapılacak etkinlikte belli olacak.
Leapmotor, satış rakamlarında da güçlü bir ivme yakalamış durumda. Şirket ekim ayında 70.289 araç teslim ederek üst üste altıncı kez aylık rekor kırdı. Ocak-Ekim döneminde toplam teslimat 465.805 adede ulaşarak geçen yıla göre yüzde 120'nin üzerinde artış kaydetti.