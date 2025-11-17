Giriş
    Leapmotor, küçük SUV modeli A10'un ipucu görsellerini paylaştı

    Leapmotor, A10 adlı yeni kompakt elektrikli SUV modelinin ilk ipucu görsellerini paylaştı. LiDAR sensörlü model, 21 Kasım’da başlayacak Guangzhou Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak.

    Leapmotor, küçük SUV modeli A10'un ipucu görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor, yeni A10 modelini tanıtmak için geri sayıma geçti. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı Cao Li, Weibo üzerinden paylaştığı iki teaser görseliyle kompakt elektrikli SUV’nin ilk ipuçlarını verdi. Yeni Leapmotor A10, BYD Atto 2'ye rakip olacak.

    Aracın ipucu görsellerine baktığımızda yuvarlak hatlar dikkat çekiyor. Yan aynalar, sütunlar ve tavan, gövde rengiyle kontrast oluşturacak şekilde siyah tasarlanmış. Ön cam üzerinde yer alan LiDAR sensörü, geniş omuz çizgisi, LED ön-arka farlar, cam tavan ve arka sütundaki yatay şeritler de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

    A10, 21 Kasım'da başlayacak olan 2025 Guangzhou Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkacak. Kompakt SUV'nin teknik detayları da bu tarihte yapılacak etkinlikte belli olacak.

    Leapmotor, küçük SUV modeli A10'un ipucu görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor’un mevcut ürün gamı T03, B10, B01, B05, C01, C10, C11 ve C16 modellerinden oluşuyor. Yeni A10, A serisi modellerin ilki olacak. 2026 yılında iki A serisi model daha tanıtılacak. Aynı yıl D serisi modeller de aileye eklenecek. D serisinin ilk temsilcisi olan büyük SUV D19, 16 Ekim’de Çin’de tanıtılmış ve 2026’nın ilk yarısında teslimatlarına başlanacağı açıklanmıştı.

    Leapmotor, satış rakamlarında da güçlü bir ivme yakalamış durumda. Şirket ekim ayında 70.289 araç teslim ederek üst üste altıncı kez aylık rekor kırdı. Ocak-Ekim döneminde toplam teslimat 465.805 adede ulaşarak geçen yıla göre yüzde 120'nin üzerinde artış kaydetti.

