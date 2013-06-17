Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan yeni bir ışık ölçüm cihazı: Lumu





Daha çok dahili ölçüm sistemi olmayan analog fotoğraf makineleri ile kullanım amacıyla iPhone için geliştirilen Lumu ışık ölçer aparatı, sunduğu teknik özellikler ve tasarım yapısı ile daha önce tanıtılan Luxi ışık ölçer modeline göre ciddi bir alternatif oluşturuyor.

Lumu Labs tarafından başlatılan güncel projelerden Lumu, Apple'ın iPhone modelleriyle standart kulaklık yuvası üzerinden bağlantı kuruyor ve beraberinde hazırlanan Lumu App ile ortaklaşa çalışıyor. İçerisinde yer alan hassas ışık sensörü sayesinde 0.15-250,000 lux algılama yaparak kullanıcılara doğru pozlama için gereken diyafram, enstantane ve ISO değerlerini verebilen aparat, harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış olan Lumu, site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile (Kargo ücretsiz) Ekim ayında elde edilebiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine 25 gün kala henüz 10 bağış ile 668$'lık kısmını toplayan Lumu projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/lumulabs/lumu-bringing-light-meter-to-the-21st-century