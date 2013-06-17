Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan yeni bir ışık ölçüm cihazı: Lumu

5 yıl
538
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan yeni bir ışık ölçüm cihazı: Lumu
Daha çok dahili ölçüm sistemi olmayan analog fotoğraf makineleri ile kullanım amacıyla iPhone için geliştirilen Lumu ışık ölçer aparatı, sunduğu teknik özellikler ve tasarım yapısı ile daha önce tanıtılan Luxi ışık ölçer modeline göre ciddi bir alternatif oluşturuyor.
Lumu Labs tarafından başlatılan güncel projelerden Lumu, Apple'ın iPhone modelleriyle standart kulaklık yuvası üzerinden bağlantı kuruyor ve beraberinde hazırlanan Lumu App ile ortaklaşa çalışıyor. İçerisinde yer alan hassas ışık sensörü sayesinde 0.15-250,000 lux algılama yaparak kullanıcılara doğru pozlama için gereken diyafram, enstantane ve ISO değerlerini verebilen aparat, harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış olan Lumu, site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile (Kargo ücretsiz) Ekim ayında elde edilebiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 20,000$ hedefin bitimine 25 gün kala henüz 10 bağış ile 668$'lık kısmını toplayan Lumu projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan yeni bir ışık ölçüm cihazı: Lumu

http://www.kickstarter.com/projects/lumulabs/lumu-bringing-light-meter-to-the-21st-century Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 5 yıl
Fotoğrafçılar için güzel gelişme.Lüxmetre fiyatlarına yakın nerdeyse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lion 5 yıl
kolye ha ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Ultrabook Dünyası: Haswell işlemcili yeni ultrabook'lar ve dahası... 5 yıl Acer yeni ultrabook ve tabletlerini özel bir defile ile lanse etti 5 yıl Android için CPU-Z uygulaması çıktı: Akıllı telefon ve tabletinizin donanımsal detayları... [Video] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim