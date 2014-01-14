Kickstarter üzerinde destek arayan bir başka kamera sabitleme aparatı: Stabil i4

DSLR fotoğraf makinlerinin video sektöründe aktif olarak kullanılmaya başlandığı son yıllarda sayıları hızlı artan kamera sabitleme aparatları, amatör ya da profesyonel herkese ciddi anlamda stabil görüntüler sağlayabiliyor. Bu ürünlerin arasına Igor Zhuk tarafından eklenen Stabil i4, etkili yapısıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde yeni başlatılan projelerden Stabil i4, DSLR ve kompakt fotoğraf makineleri yanında estra paket seçenekleriyle Red Epic ve Canon EOS 1C gibi üst düzey kamera modelleriyle de kullanılabiliyor. Karbon fiber ve alüminyum karışımı malzeme kalitesiyle sağlam olduğu kadar hafif bir yapıda gelen ürün, dahili motor sistemiyle üç eksenli sabitleme yapabiliyor ve lityum-iyon bataryası ile ortalama 1.5 saat aktfi kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Özel yapısı sayesinde üzerine LCD ekran takılabilen ve istenildiği taktirde özel aparatlar yardımıyla insansız hava araçlarına da monte edilebilen Stabil i4, kullanımı kolay kontrol mekanizmasıyla da kameraları yumuşak bir şekilde farklı açılara döndürebiliyor.

Site üzerinde başlatılırken konan 8,000$ gibi düşük hedefin, bitimine 27 gün kala 3,204$'lık kısmını toplayan Stabil i4 kamera sabitleme aparatı, yapılacak minimum 1,950$ (ABD dışı 55$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/102646799/stabil-i4-a-robotic-3-axis-camera-gimbal-stabilize?ref=discovery