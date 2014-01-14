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Kickstarter üzerinde destek arayan bir başka kamera sabitleme aparatı: Stabil i4

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,7b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter üzerinde destek arayan bir başka kamera sabitleme aparatı: Stabil i4
DSLR fotoğraf makinlerinin video sektöründe aktif olarak kullanılmaya başlandığı son yıllarda sayıları hızlı artan kamera sabitleme aparatları, amatör ya da profesyonel herkese ciddi anlamda stabil görüntüler sağlayabiliyor. Bu ürünlerin arasına Igor Zhuk tarafından eklenen Stabil i4, etkili yapısıyla Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde yeni başlatılan projelerden Stabil i4, DSLR ve kompakt fotoğraf makineleri yanında estra paket seçenekleriyle Red Epic ve Canon EOS 1C gibi üst düzey kamera modelleriyle de kullanılabiliyor. Karbon fiber ve alüminyum karışımı malzeme kalitesiyle sağlam olduğu kadar hafif bir yapıda gelen ürün, dahili motor sistemiyle üç eksenli sabitleme yapabiliyor ve lityum-iyon bataryası ile ortalama 1.5 saat aktfi kullanım ömrü ortaya koyabiliyor. Özel yapısı sayesinde üzerine LCD ekran takılabilen ve istenildiği taktirde özel aparatlar yardımıyla insansız hava araçlarına da monte edilebilen Stabil i4, kullanımı kolay kontrol mekanizmasıyla da kameraları yumuşak bir şekilde farklı açılara döndürebiliyor.
Site üzerinde başlatılırken konan 8,000$ gibi düşük hedefin, bitimine 27 gün kala 3,204$'lık kısmını toplayan Stabil i4 kamera sabitleme aparatı, yapılacak minimum 1,950$ (ABD dışı 55$ kargo) bağış ile 2014 Şubat ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Kickstarter üzerinde destek arayan bir başka kamera sabitleme aparatı: Stabil i4

http://www.kickstarter.com/projects/102646799/stabil-i4-a-robotic-3-axis-camera-gimbal-stabilize?ref=discovery Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halitozbasli 5 yıl
Gimbal deniyor bu cihaza ve hobby kingde yaklaşık 1 senedir 50$dan 300$ dolara kadar satılıyor. model uygulamaları için
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Bradley Cooper 5 yıl
kickstarter nasıl bir siteyse artık beni bile birşyler yapmaya teşvik etmiyor değil hani
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Pi 5 yıl
Bu tip urunlere para dokmeye gerek yok. Bu is icin bir tavuk yeterli
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einhander 5 yıl Pi
o reklam cok ıyıdı
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Nokia Specialist 5 yıl Pi
eren15935
Bu tip urunlere para dokmeye gerek yok. Bu is icin bir tavuk yeterli


İşte bunlar hep Nokia.


Yeniliği Apple Kamerayı Nokia yönetir mobilde, Samsung ve LG de anca kopyalar



Yenilikçi, daha geniş açı sunan ve daha çok pozlama yapabilen yeni CMOS sensorleri telefonlar için geliştiren de Nokia'dır.
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mehmednaim 5 yıl
Kickstarter online satış mağazası moduna giriyor gibi biraz, sadece ürünleri sadece bu mağazada bulabileceğimiz türden.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
Kickstarter plastikçiler çarşısına dönmüş :D
leş gibi plastik kokusu geldi şakamaka burnuma :)
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