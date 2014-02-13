Kickstarter'da destek arayan yeni bir spor takip bilekliği: Flyfit

Geçtiğimiz sene sağladığı popülerliği 2014 yılında da devam ettiren Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Flyfit, her türlü spor aktivitesini kayıt altına alabiliyor.

Ayak bileğine takılacak şekilde farklı renk seçenekleriyle hazırlanan Flyfit, direkt olarak gövdesinden seçilen koşma, yüzme ya da bisiklete binme gibi modlarla farklı aktiviteleri dahili hareket sensörleri sayesinde kayıt altına alıyor ve bu verileri Bluetooth teknolojisi üzerinden iPhone 4S, 5, 5C, 5S ve iPad Mini gibi modellere (Android daha sonra) yüklenen özel uygulamasına aktarabiliyor. Kişilere anlık performans verisi de sağlayabilen ürün, yazılımsal olarak verilen ödüllerle motivasyonu arttırabiliyor ve telefonların GPS biriminden de yararlanarak yakılan kaloriden, adım hızına veya yapılan mesafeden uyku kondisyonuna kadar birçok farklı bilgiyi toplu şekilde sunabiliyor. Suya karşı dayanıklı olduğu belirtilen Flyfit, şarj edilebilir lityum-iyon bataryasıyla senkronizasyon olmadan 5 ila 7 gün arası, aktif senkronizasyonla ise 8 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyabiliyor.

Site üzerinde konan 90,000$ hedefin, bitimine daha 39 gün kala 143 bağışla 14,375$'lık kısmını toplamayı başaran Flyfit spor takip bilekliği, yapılacak en az 89$ (ABD dışı 25$ kargo) bağış ile 2014 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.androidauthority.com/flyfit-fitness-monitor-kickstarter-345626/