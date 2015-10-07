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Kickstarter'ın gördüğü en gelişmiş çok amaçlı robotik kol: Makerarm

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter'ın gördüğü en gelişmiş çok amaçlı robotik kol: Makerarm
 
Popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde şimdiye kadar birçok robotik kol birimi destek bulmayı başardı. Hepsi özel bir amaç için hazırlanan bu kollardan ayrılan Makerarm, yaratıcı kişilere ve üretim stüdyolarına inanılmaz olanaklar sunmayı hedefliyor.
Öncelikle oldukça modern bir gövdesi bulunan Makerarm, temelinde isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen bir robotik kol birimi. Kablosuz olarak akıllı telefon ya da bilgisayarlar üzerinden kontrol edilen ürün, farklı kafa birimlerini aktif olarak kullanabiliyor ve böylece yapılan programlamaya göre kesme, çizme, üç boyutlu baskı, pasta süsleme, yüzeyler üzerine yazı yazma ve lehim yapma gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabiliyor.
Objeleri bir yerden alıp başka yere taşıma desteği de bulunan Makerarm, biraz daha detaya inmek gerekirse reçine ya da ABS plastik ile üç boyutlu baskılar gerçekleştirebiliyor, metal ya da ahşap objeler üzerine "lazer" çizimler yapabiliyor, objeleri oyabiliyor ya da tamamen kesebiliyor, farklı devreler üzerine lehim yapabiliyor, krema bağlantısıyla pastaları süsleyebiliyor ve hatta balıklara yem atmak için dahi kolaylıkla kullanılabiliyor.
Kafa kısmı değiştirilebildiği için akılınıza gelebilecek her amaç doğrultusunda kullanıcısına yardımcı olabilen ve kafasını yüzey eğimine göre otomatik olarak ayarlayabilen robotik kol Makerarm, aynı anda iki farklı versiyon ile ortaklaşa çalışma gösterebiliyor ve bu da tahmin edebileceğiniz üzere alınan verimi çok ciddi seviyede arttırabiliyor.
Gerçekten etkili bir çözüm ortaya koyan Makerarm, Kickstarter'da 350 bin dolar toplamayı hedefliyor. Ürüne sahip olmak içinse en az 1,399$ bağış yapmak gerekiyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Kickstarter'ın gördüğü en gelişmiş çok amaçlı robotik kol: Makerarm
 

https://www.kickstarter.com/projects/1849283018/makerarm-the-first-robotic-arm-that-makes-anything Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TRustNo_one 4 yıl
Resmen bizde her yol var demiş adamlar. Çok faydalı bir ürün. Tek aletle birden fazla soruna çözüm sunabiliyor...
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rorschach_ 4 yıl
bunun büyük boyutlusunu yaparlarsa ve hareketlerindeki doğruluk vs iyi olursa üretici firmalar için inanılmaz bir cihaz olur.
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kadirirdem 4 yıl
Baya bir sey yapıyormuş güzel olmuş bu tutar
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byakrep 4 yıl
Bu kadar özelleştirme imkanı vermesi kullanım alanını baya arttırmış. Özellikle balık beslemesi beni benden aldı
Telefondan da kontrol edilmesi çok iyi düşünülmüş.
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