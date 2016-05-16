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Kimyasal savaş alanları, verimli topraklara dönüşecek

ABD ordusu için yeni teknolojiler üretmekle mükellef kuruluş olan DARPA, kimyasal silah atık alanlarını düşük maliyetle verimli topraklara dönüştürecek bir proje üzerinde çalışıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Kimyasal silahların etkileri o kadar büyük ki, etkiledikleri alanın insanlar için tekrar yaşanılabilir bir hale getirilmesi bile başlı başına oldukça meşakkatli bir süreç. Kimyasal silahların kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış durumda ancak bu, bazı ülkelerin hâlâ kimyasal silah envanterine sahip olmalarını engellemiyor. Şimdilik bu stokları temizlemek mümkün olsa da, yapılması gereken işlemler oldukça fazla ve aynı zamanda temizleme süreci de oldukça maliyetli. Ancak geçtiğimiz hafta DARPA'nın (ABD'de ordunun kullanımı için yeni teknolojiler üreten kuruluş) düzenlediği etkinlikte, kimyasal savaş atıklarını verimli topraklara çeviren bir yöntem tanıtıldı. DARPA'nın amacı, ACDC (Agnostic Compact Demilitarization of Chemical Agents*) programı dahilinde geliştirilen küçük ve taşınabilir cihazlar sayesinde kimyasal savaşlarda zarar görmüş olan toprakları verimli topraklar haline getirebilmek.
Bunun büyük bir hedef olduğu söylenebilir ancak projenin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiğini de belirtmek gerek. Suriye iç savaşında kimyasal silahlar kullanıldıktan sonra Suriye hükümeti, uluslararası gözetim altında depoladığı silahları uluslararası bir heyete teslim etti. ABD donanmasının Cape Ray isimli gemisini kullanan heyet, yılın büyük bir kısmını tonlarca kimyasal maddeyi yakarak etkisiz hale getirmekle uğraştı. Bu projenin maliyeti ise 250 milyon ABD Doları civarındaydı.
Günümüzde hardal veya sarin gazı gibi kimyasal silahların etkisizleştirilmesi için kullanılan yöntemler bellidir ve özeldir. ACDC programının arkasındaki DARPA ekibi ise büyük bir hedefe sahip: Toprakla karışmış olan herhangi bir kimyasal maddeyi işleyebilmek ve sürecin sonunda kullanılabilir, verimli bir toprak elde etmek.
DARPA'nın kendi açıklamasına göre Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nün soruna getirdiği çözüm, piyasada bulunabilen bir düzeltim motoru ve bölgenin toprağı ile organik molekülleri tehlike taşımayan parçalara dönüştürmek. Bu plana göre motor, yok etme sürecinde yer alan organik molekülleri yakıt olarak kullanabilecek ve bu moleküllerin ürettiği yeniden kazanılabilir enerjiyi elektrik enerjisine çevirebilecek şekilde tasarlanmış durumda.

Proje yalnızca dokuzuncu ayını doldurmuş durumda ve proje ekibi gelecek sene itibariyle tasarımlarının gösterimini yapabileceklerini ümit ediyorlar. Proje üçüncü yılına girdikten sonra ise kimyasal atık temizleme cihazlarının, Cape Ray görevinin yalnızca %1'i maliyetiyle aynı görevi yapabileceğini düşünüyorlar. ACDC programının toplam maliyetinin ise, her şey planlandığı gibi giderse, 2,6 milyon dolar olması hedefleniyor.


http://www.popsci.com/darpas-acdc-program-wants-to-transform-chemical-weapons-into-fertile-soil Yorum Yaz
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black_flood 3 yıl en beğenilen
Önce anasını belleyin gezegenin sonra da düzelteceğiz diye yırtının boşuna İnsan düşünen en aptal canlıdır tezi yok . Aptal olmasa var olanı korurdu bozmadı insan aynı kural bizim ülkemizde de inşaat sektörü ile yapılmaktadır. İSTANBUL' da artık toprağı geçtik yürünecek yer bile kalmamış durumda neredeyse. % 100 beton sahası ondan sonra iklim değişti çok aşırı sıcak yazları çok aşırı soğuk kışları yağmur yağmıyor diye yakınır dururuz. geçmiş tarihte Moğol hükümdarı bile bu sorunu yaşayanlardan her yeri ağaç topluluklarından oluşan ormanlara çevirince iklim değişikliği tersine gitmişti ama bu seferde oksijen fazlalığı nedeni ile yağışlar artmış küresel soğumaya yönelmişti iklim. yani ne çok ağaç ne de az ağaç dengeyi oluşturup sabitlemek bizlerinde elinde olan bir durum. Hibrit bitkiler ile yozlaşan tarım ve hayvancılık bile can çekişirken neyi düzeltebiliriz artık bilemiyorum.
Önce anasını belleyin gezegenin sonra da düzelteceğiz diye yırtının boşuna İnsan düşünen en aptal canlıdır tezi yok . Aptal olmasa var olanı korurdu bozmadı in...
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ygultekin82 3 yıl
Asıl hedef Mars.
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A.F.Y.D 3 yıl
şu savaşalr bir bitse, o sınırlar verimli alana dönüşse dünya 2 katı gelişir ama işte insanoğlu, sen gel içine et sonra düzeltmeye çalış
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DeanWinchester. 3 yıl
Kullanılmayan arazileri (başka ülkeler olabilir) değerlendirmeye yönelik. yeni sömürü alanları arayışı
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Hz. Zeus 3 yıl
Komik
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Tensi 3 yıl
Daha once saldirip bombaladigi ulkeleri resmen ilhak mi edecek yoksa?
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kadirirdem 3 yıl
Doğa için çok iyi olmuş
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homebird 3 yıl
Oluk oluk akan kanı umursamayan ABD, kirlenen toprakları dert ediniyor ve çözüm getiriyor!

Asıl amaç, ciğerparesi İsrail'in hayallerini süsleyen "Vadedilmiş topraklarını" bir güzel temizlemek.
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selcuk_ 3 yıl
Haberde bu işin gerçekte nasıl yapılacağına dair bir bilgi yok. Yada en azından ben anlamadım.
Bu yeni oluşacak verimli alanlardan çıkan ürünleride bizim gibi sistemini köleleştirdikleri ülkelere takır takır satacaklardır.Bizde bu verimli topraklardan gelen ürünler sayesinde sağlık sistemine katkıda bulunacağız. Ne güzel değil mi. Birde ilaç satarlar şifanızı bulduk diye.
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black_flood 3 yıl en beğenilen
Önce anasını belleyin gezegenin sonra da düzelteceğiz diye yırtının boşuna İnsan düşünen en aptal canlıdır tezi yok . Aptal olmasa var olanı korurdu bozmadı insan aynı kural bizim ülkemizde de inşaat sektörü ile yapılmaktadır. İSTANBUL' da artık toprağı geçtik yürünecek yer bile kalmamış durumda neredeyse. % 100 beton sahası ondan sonra iklim değişti çok aşırı sıcak yazları çok aşırı soğuk kışları yağmur yağmıyor diye yakınır dururuz. geçmiş tarihte Moğol hükümdarı bile bu sorunu yaşayanlardan her yeri ağaç topluluklarından oluşan ormanlara çevirince iklim değişikliği tersine gitmişti ama bu seferde oksijen fazlalığı nedeni ile yağışlar artmış küresel soğumaya yönelmişti iklim. yani ne çok ağaç ne de az ağaç dengeyi oluşturup sabitlemek bizlerinde elinde olan bir durum. Hibrit bitkiler ile yozlaşan tarım ve hayvancılık bile can çekişirken neyi düzeltebiliriz artık bilemiyorum.
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tavernac1 3 yıl
Yeni savaş alanları açılıyor, bari eskileri temizlenecek diye sevinelim hadi.
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darpa, ABD ve
12 etiket daha inovasyon abd ordusu cape ray acdc acdc programı kimyasal atıklar kimyasal silahlar kimyasal savaş verimli toprak Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Popüler
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