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    Anlık Bildirim

    DARPA'nın yer etkili kargo uçağı 100 ton yük taşıyacak

    ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya kısaca DARPA, yeni kargo uçağı üzerinde çalışıyor. Ajans bunun için Liberty Lifter adlı uçağın tasarımı üzerinde Aurora Flight Sciences ile çalışıyor.
    DARPA'nın yer etkili kargo uçağı 100 ton yük taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Aurora Flight Sciences, şirketin ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı veya kısaca DARPA için geliştirmekte olduğu ve yer etkisini kullanarak toplu kaldırma sağlayan yüksek verimli bir X-uçağı olan Liberty Lifter deniz askeri ağır nakliye uçağının tasarımını güncelledi.

    DARPA, 2022 yılından bu yana, C-17 Globemaster III nakliye uçağıyla birlikte 77 tonluk kargo hacmine sahip ancak ajans, 100 ton kargo taşıyabilen nispeten ucuz bir deniz uçağı geliştirme projesi olan Liberty Lifter'ı da bir yandan geliştiriyordu. Liberty Lifter’ın aynı zamanda 6,500 nm (12.000 km) menziline sahip olması bekleniyor.

    100 tonluk nakliye kapasitesi hedefleniyor

    DARPA'nın yer etkili kargo uçağı 100 ton yük taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Aurora, halihazırda uçağın erken geliştirme aşamalarında bulunuyor. Mevcut aşama, Aurora ekiplerinin yeni malzemeler kullanarak gövdenin bir kısmı da dahil olmak üzere tam ölçekli bileşenler inşa etmesini ve ardından montajdan önce bunları test etmesini içeriyor. Ayrıca şirket, Virginia Tech'teki bir çekme tankında su testleri için test modelleri inşa etti ve yüzey dalgalarını tespit ve tahmin etmeye yönelik sensörler üzerinde çalışıyor.

    Liberty Lifter, dediğimiz gibi yer etkisini kullanan bir uçak olacak. Liberty Lifter, uçağın alçaktan uçtuğu ve kanatlar ile deniz yüzeyi arasında sıkışan havadan yararlanarak ilave kaldırma kuvveti kazanacak. Bu, sakin deniz yüzeyi koşullarında oldukça harika olsa da dalgalı şartlarda bu etki kaybediliyor.

    Pervane tahrikli Liberty Lifter'da yapılan son değişiklikler arasında t-kuyruğun pi-kuyrukla değiştirilmesi de yer alıyor. Esasen bu, dengeleyicilerin sağlam bir dümen yerine çatal şeklindeki bir dümen tarafından tutulduğu anlamına geliyor. Şirkete göre bu, gövdeyi yapısal olarak daha verimli hale getirirken kıç tarafta bir kargo kapısına izin veriyor. Bir başka yenilik ise maliyetleri düşürürken daha iyi performans için şamandıraları gövdedeki yan sponlardan kanatların uçlarına taşımak. İnşa ve test aşamalarının önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenirken Liberty Lifter için ilk uçuşun 2028 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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