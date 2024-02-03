DARPA'nın yer etkili kargo uçağı 100 ton yük taşıyacak

DARPA, 2022 yılından bu yana, C-17 Globemaster III nakliye uçağıyla birlikte 77 tonluk kargo hacmine sahip ancak ajans, 100 ton kargo taşıyabilen nispeten ucuz bir deniz uçağı geliştirme projesi olan Liberty Lifter'ı da bir yandan geliştiriyordu. Liberty Lifter’ın aynı zamanda 6,500 nm (12.000 km) menziline sahip olması bekleniyor.
100 tonluk nakliye kapasitesi hedefleniyor
Liberty Lifter, dediğimiz gibi yer etkisini kullanan bir uçak olacak. Liberty Lifter, uçağın alçaktan uçtuğu ve kanatlar ile deniz yüzeyi arasında sıkışan havadan yararlanarak ilave kaldırma kuvveti kazanacak. Bu, sakin deniz yüzeyi koşullarında oldukça harika olsa da dalgalı şartlarda bu etki kaybediliyor.
Pervane tahrikli Liberty Lifter'da yapılan son değişiklikler arasında t-kuyruğun pi-kuyrukla değiştirilmesi de yer alıyor. Esasen bu, dengeleyicilerin sağlam bir dümen yerine çatal şeklindeki bir dümen tarafından tutulduğu anlamına geliyor. Şirkete göre bu, gövdeyi yapısal olarak daha verimli hale getirirken kıç tarafta bir kargo kapısına izin veriyor. Bir başka yenilik ise maliyetleri düşürürken daha iyi performans için şamandıraları gövdedeki yan sponlardan kanatların uçlarına taşımak. İnşa ve test aşamalarının önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenirken Liberty Lifter için ilk uçuşun 2028 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.