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Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi

Amazon’un üst seviye kitap okuyucu modeli olan Kindle Oasis yenilendi. Artık ekranın renk tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca yeni e-ink teknolojisi sayesinde geçişler çok daha hızlı.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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E-Kitap Okuyucu
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Kindle Oasis renk tonu değiştirme özelliği ile yenilendi
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E-kitap okuyucu dendiğinde akla ilk gelen ürün grubu hiç şüphesiz Amazon’un Kindle cihazları. Bu ürün gamındaki en üst model olan Kindle Oasis bugün itibariyle yenilendi. E-kitap okuyucudaki en büyük değişim ekranın renk tonunu ayarlama özelliği.

Daha sıcak renklerle gözünüzü rahatlatın

Giriş seviyesi Kindle modeline de eklenmesiyle birlikte şu an satın alacağınız tüm Kindle modelleri arka plan ışığıyla birlikte geliyor. Ancak bu ışık beyaz renkte. Haliyle bazı kullanıcılar, son zamanlarda cep telefonlarımızda da görmeye başladığımız mavi ışık filtresi benzeri bir özelliği Kindle okuyucular için talep ediyordu. Amazon yeni Kindle Oasis’e eklediği renk tonu ayarlama özelliği ile bu isteğe cevap vermiş oldu. Ekran ışığının rengini daha sıcak/sarımsı yapabiliyorsunuz. Ek olarak renk tonunun günün belirli zamanlarına göre değişmesine imkan tanınıyor.

Ekran önceki modele benzer şekilde 7 inç boyutunda ve 300 dpi çözünürlüğe sahip. Ancak kullanılan yeni e-ink teknolojisi sayesinde ekranın çok daha hızlı yenilendiğinin altı çiziliyor. IPX8 suya dayanıklılık ve sesli kitaplar için Bluetooth desteği de yerini koruyor.

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Yeni Kindle Oasis’in 8 GB ve 32 GB depolamalı iki farklı versiyonu mevcut. Fiyatı ise önceki modelle aynı. 8 GB başlangıç modeli 250 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Amazon Türkiye açılmış olsa da Kindle modellerini görme şansı henüz yakalamadık.


https://www.amazon.com/All-new-Kindle-Oasis-adjustable-special/dp/B07F7TLZF4?imprToken=uw3hsqAicrwQpz2zQvrA1Q&slotNum=2&psc=1&SubscriptionId=AKIAIPK5F55TNVMRHSZQ&tag=bgwr1b-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07F7TLZF4 Yorum Yaz
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kayamtky 1 gün
e-ink ekranların renklisini bir gün görecek miyiz acaba...
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a.f.y. 1 gün
kobo candır.
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torenbolen 1 gün
Ucuz olsa da alsak bir tane. Baya da arşivim oldu. Şimdilik çocuğun tablete musallat oluyoruz e-book için maalesef.
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tanerss 1 gün
Kobo cihazların çoğunda bu özellik uzun süreden beri zaten mevcut.
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gacvokem 1 gün
kobo clara hd de zaten vardı :)
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terimer 1 gün
Aynen :-)
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