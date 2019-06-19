Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi ile ürettiği kamera uygulamaları ve özçekim odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan hemşehrisi Meitu, geçtiğimiz yıl hem Çin pazarına hem de global pazara yönelik akıllı telefonlar üretmek için güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdi.

İkili tarafından geliştirilen ilk akıllı telefon modeli Mi CC9'un tasarımını ortaya koyan bir afiş Hintli bir kaynak tarafından sızdırıldı.

Cihaz ASUS Zenfone 6'dagörmüş olduğumuz tarzda katlanabilir bir kamera modülüyle geliyor. Cihazın kamera modülünün şekli ve konumlandırılışı Huawei Mate 20 Pro ve ASUS Zenfone 6'nın ilginç bir karışımı gibi görünüyor. Modülü hem arka kamera, hem ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Ön kameranızı kullanmak istediğinizde öne, arka kameranızı kullanmak istediğinizde ise arkaya doğru otomatik olarak katlanıyor.

Cihazın kamera özellikleriyle ilgili henüz ortaya çıkan hiçbir bilgi yok ancak sensörlerden bir tanesinin 48 MP olması oldukça olası. Ayrıca, cihazın gelişmiş kamera yazılımları ile tanınan Meitu'nun imzasını taşıdığını düşünürsek, çok iddialı bir kamera performansına sahip olması işten bile değil.

https://www.gizmochina.com/2019/06/19/leaked-poster-shows-xiaomi-and-meitus-first-phone-has-flip-triple-cameras/

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Cihazın tasarımıyla ilgili geri kalan detaylardan söz edecek olursak, gradyanlı pembe varyantını gördüğümüz cihazın sağ çerçevesinde pembe renkte kontrol butonları yer alıyor ve kavisli kenarlara sahip. Cihaz ön kamera için ayrılmış herhangi boşluğa vesaire sahip olmadığı için oldukça rekabetçi bir ekran/kasa oranı ile geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.