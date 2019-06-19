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Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un ilk görüntüsü ortaya çıktı

Xiaomi ve Meitu'nun güçlerini birleştirerek ürettikleri ilk akıllı telefon modeli olan Mi CC9'un tasarımını ve katlanabilir kamera modülünü ortaya koyan bir afiş ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
6,7b
4
11
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi ile ürettiği kamera uygulamaları ve özçekim odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan hemşehrisi Meitu, geçtiğimiz yıl hem Çin pazarına hem de global pazara yönelik akıllı telefonlar üretmek için güçlerini birleştirmeye karar vermişlerdi.
İkili tarafından geliştirilen ilk akıllı telefon modeli Mi CC9'un tasarımını ortaya koyan bir afiş Hintli bir kaynak tarafından sızdırıldı.
Cihaz ASUS Zenfone 6'dagörmüş olduğumuz tarzda katlanabilir bir kamera modülüyle geliyor. Cihazın kamera modülünün şekli ve konumlandırılışı Huawei Mate 20 Pro ve ASUS Zenfone 6'nın ilginç bir karışımı gibi görünüyor. Modülü hem arka kamera, hem ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz. Ön kameranızı kullanmak istediğinizde öne, arka kameranızı kullanmak istediğinizde ise arkaya doğru otomatik olarak katlanıyor.
Cihazın kamera özellikleriyle ilgili henüz ortaya çıkan hiçbir bilgi yok ancak sensörlerden bir tanesinin 48 MP olması oldukça olası. Ayrıca, cihazın gelişmiş kamera yazılımları ile tanınan Meitu'nun imzasını taşıdığını düşünürsek, çok iddialı bir kamera performansına sahip olması işten bile değil.
Cihazın tasarımıyla ilgili geri kalan detaylardan söz edecek olursak, gradyanlı pembe varyantını gördüğümüz cihazın sağ çerçevesinde pembe renkte kontrol butonları yer alıyor ve kavisli kenarlara sahip. Cihaz ön kamera için ayrılmış herhangi boşluğa vesaire sahip olmadığı için oldukça rekabetçi bir ekran/kasa oranı ile geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2019/06/19/leaked-poster-shows-xiaomi-and-meitus-first-phone-has-flip-triple-cameras/ Yorum Yaz
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renega1 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Herkes (ben de dahil) Asus zenfone 6 çakması olduğunu biliyor ama bu yaygınlaşmalı. Yıllardır beklediğim ön kamera tasarımı sonunda kendisini gösteriyor. Hadi inşallah samsung s11e ile bu sistem gelirse efsane olur. Yalnız şimdi fark ettim bu afiş kafaları karıştırır. Düşünsenize aldınız biri soruyor ama markasını modelini anlatırken komik duruma düşüyorsunuz. Meitu Mi CC9 gibi bir telefon xiaomi desen değil meitu desen arkada yazıyor ama işin içinde xiaomi de var. Voltran olmuş. Xiaomi servisi kabul etmeyecek meitu servisi kabul etmeyecek sonra millet "nereye s*çacaklar" diyen dayı gibi isyan edecek :)
Herkes (ben de dahil) Asus zenfone 6 çakması olduğunu biliyor ama bu yaygınlaşmalı. Yıllardır beklediğim ön kamera tasarımı sonunda kendisini gösteriyor. Hadi i...
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versamaxx 23 sa.
Bizim bebe iki üç gün içinde tutar kamerasını koparır bunun.
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Serdar 1 gün
Bizim de vestelimiz var ama, aaa...
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HA-DH 1 gün
Bu saatten sonra asgari ücretin yarısı ve bi tık üstü kadar telefonlara para vereceğim. Sonuçta oyun vs oynamıyorum, Google programları haber sosyal medya not programları ve bankacılık borsa işlemleri ile uğraşıyorum. Kamera desen hayli yeterli oluyor, hesap makinesi espirisi patlatacak kadar kötü değil. Tavsiyem paranız olsa dahi şu telefonlara artık bu kadar para vermeyin. Sadece tavsiye, lütfen gereksiz yere alıntı yapıp hırlamayınız. Tişikkirler
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MS4343 1 gün
Adamlar kendi markalarını bile taklit ediyor, "Meitu"
Haberde "Meizu" yazacaklardı da yanlışlıkla "Meitu" mu yazdılar dedim ama doğru yazılmış
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Kolpaçino Özgür 1 gün MS4343
yalnız o meitu harika kamera çıkartıyo telefonlarında
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miyavlayankirpi 1 gün MS4343
Vallahi bende başlığı okuyunca Meizu yazacaklardı yanlış olmuş ehehe diye girmiştim
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DH Misafiri 1 gün
Bence de en iyi kamera fikri bu ama motor düzeneği de kamera kısmın da olursa tamir durumunda çok da rahat olur öbür türlü telefonu tamamen açmak gerekir ki bu oldu ise o telefonu unutun tamirciler her türlü mundar eder telefonu.
(keşke vesteli de vergi değil böyle yaratıcı tasarımları ile konuşsaydık "şaka yaptım gülün diye")
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çürükdiş 2 gün
İçeri girip çıkanlar iyiydi
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renega1 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
Herkes (ben de dahil) Asus zenfone 6 çakması olduğunu biliyor ama bu yaygınlaşmalı. Yıllardır beklediğim ön kamera tasarımı sonunda kendisini gösteriyor. Hadi inşallah samsung s11e ile bu sistem gelirse efsane olur. Yalnız şimdi fark ettim bu afiş kafaları karıştırır. Düşünsenize aldınız biri soruyor ama markasını modelini anlatırken komik duruma düşüyorsunuz. Meitu Mi CC9 gibi bir telefon xiaomi desen değil meitu desen arkada yazıyor ama işin içinde xiaomi de var. Voltran olmuş. Xiaomi servisi kabul etmeyecek meitu servisi kabul etmeyecek sonra millet "nereye s*çacaklar" diyen dayı gibi isyan edecek :)
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StarSOzi 1 gün renega1
Öyleyse Asus zenfone 6 da Oppo N3 Çakması mı oluyor kardeşim.
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