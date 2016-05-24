Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu

2014 yılında piyasaya sürdüğü V300 SSD serisinde, habersiz NAND bellek değişimi yaptığı için ürün partileri arasında performans farkı oluşan ve büyük eleştiri alan Kingston, yavaş yavaş geçmişi unutturmaya çalışıyor. Geçen yıl UV300 SSD serisini piyasaya süren firma, şimdi de UV400 serisini hazırladı.

Kingston SSDNow UV400 adındaki seri hücre başına 3-bit veri yazılan TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Maliyet odaklı olan TLC NAND bellekler yüksek depolama yoğunluğu sunarken hücre başına 5000 gibi düşük bir yazma-silme ömrüne sahip. Ayrıca yazma hızlarında da belirgin bir fark ortaya çıkıyor. Kingston UV300 serisi de TLC NAND bellek odaklıydı.

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Kingston SSDNow UV400 serisinde Marvel 88SS1074 kontrolcüsü kullanılıyor. Önceki seride Phison ailesinden bir kontrolcü kullanılmıştı. Bu fark, sürekli hızlarda pek değil de özellikle girdi çıktı performansında belirgin bir fark ortaya koyuyor. Veri transfer hızlarına değinirsek:

120GB – 550MB/s okuma ve 350MB/s yazma

240GB – 550MB/s okuma ve 490MB/s yazma

480GB – 550MB/s okuma ve 500MB/s yazma

960GB – 540MB/s okuma ve 500MB/s yazma

4K rastgele okuma ve yazma performansı:

120GB – 90.000 IOPS ve 15.000 IOPS

240GB – 90.000 IOPS ve 25.000 IOPS

480GB – 90.000 IOPS ve 35.000 IOPS

960GB – 90.000 IOPS ve 50.000 IOPS

Önceki versiyonda en fazla 81.000 IOPS okuma performansı ve 40 000 IOPS yazma performansı elde ediliyordu. Bununla birlikte toplam yazılan veri için yeni nesilde biraz azalma var diyebiliriz. Hatalar arasındaki tahmini ömür ise 1 milyon saat civarında.

Toplam Yazılan Bayt (TBW)

120GB: 50TB

240GB: 100TB

480GB: 200TB

960GB: 400TB

Yeni seri için şu anda ilk 3 modelin satışına başlandı. 120GB kapasiteli model için 150TL, 240GB kapasiteli model için 230TL, 480GB kapasiteli modeli için de 450TL fiyat etiketi belirlenmiş. 960GB kapasiteli model için henüz bir bilgi yok.