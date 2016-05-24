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Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu

Maliyet odaklı SSD serilerine devam eden Kingston, TLC NAND bellek modüllerini temel alan yeni UV400 serisini hazırladı. Seri, ülkemizde de satışa çıkmış bulunuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,3b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu

2014 yılında piyasaya sürdüğü V300 SSD serisinde, habersiz NAND bellek değişimi yaptığı için ürün partileri arasında performans farkı oluşan ve büyük eleştiri alan Kingston, yavaş yavaş geçmişi unutturmaya çalışıyor. Geçen yıl UV300 SSD serisini piyasaya süren firma, şimdi de UV400 serisini hazırladı.

Kingston SSDNow UV400 adındaki seri hücre başına 3-bit veri yazılan TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Maliyet odaklı olan TLC NAND bellekler yüksek depolama yoğunluğu sunarken hücre başına 5000 gibi düşük bir yazma-silme ömrüne sahip. Ayrıca yazma hızlarında da belirgin bir fark ortaya çıkıyor. Kingston UV300 serisi de TLC NAND bellek odaklıydı.

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Kingston SSDNow UV400 serisinde Marvel 88SS1074 kontrolcüsü kullanılıyor. Önceki seride Phison ailesinden bir kontrolcü kullanılmıştı. Bu fark, sürekli hızlarda pek değil de özellikle girdi çıktı performansında belirgin bir fark ortaya koyuyor. Veri transfer hızlarına değinirsek:

120GB – 550MB/s okuma ve 350MB/s yazma
240GB – 550MB/s okuma ve 490MB/s yazma
480GB – 550MB/s okuma ve 500MB/s yazma
960GB – 540MB/s okuma ve 500MB/s yazma
4K rastgele okuma ve yazma performansı:
120GB – 90.000 IOPS ve 15.000 IOPS
240GB – 90.000 IOPS ve 25.000 IOPS
480GB – 90.000 IOPS ve 35.000 IOPS
960GB – 90.000 IOPS ve 50.000 IOPS
Önceki versiyonda en fazla 81.000 IOPS okuma performansı ve 40 000 IOPS yazma performansı elde ediliyordu. Bununla birlikte toplam yazılan veri için yeni nesilde biraz azalma var diyebiliriz. Hatalar arasındaki tahmini ömür ise 1 milyon saat civarında.
Toplam Yazılan Bayt (TBW)
120GB: 50TB
240GB: 100TB
480GB: 200TB
960GB: 400TB
Yeni seri için şu anda ilk 3 modelin satışına başlandı. 120GB kapasiteli model için 150TL, 240GB kapasiteli model için 230TL, 480GB kapasiteli modeli için de 450TL fiyat etiketi belirlenmiş. 960GB kapasiteli model için henüz bir bilgi yok. 
 

http://www.kingston.com/tr/ssd/consumer/suv400s3 Yorum Yaz
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Fiyatları güzelde sabıkalı bir markadan alışveriş yapası gelmiyor insanın...
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kadirirdem 3 yıl
SSD de samsung alaçam abi gerisi hikaye
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0quz28 3 yıl
mavizaman
120gblığa hala uygun fiyat demek ne derece doğru tartışılır.benim hdd 250günde 15tb yazmış bende ömürlerinden şüphe ettiğim için geçmiyorum ssdye.

şuanki samsung 950 pro veya bi önceki nesil 850 pro nun ömürleri bu tür ssd lere göre çok daha yüksek örnek verek olursam 850 pro'nun 150 tb ömrü varki 950 pro çok daha öndededir 1 senede 30 tb yazsanız 5 sene eder ve üstelik bu yazılan seviyeden sonra ssd bozulması yine zor sadece hızı yavaşlıcaktır ve üstelik 10 sene garantisi var tabiki ömür garanti kapsamındamı bilmiyorum.
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mavizaman 3 yıl
120gblığa hala uygun fiyat demek ne derece doğru tartışılır.
benim hdd 250günde 15tb yazmış bende ömürlerinden şüphe ettiğim için geçmiyorum ssdye.
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zdniz 3 yıl
Yazma okuma diğil saniye başı yaptığı işlem sayısı ve ömrü önemli ssd için . Bunlar kötü diğil gibi ama üzerine biraz daha koyup Samsung almak veya mlc tabanlı bir ssd almak daha mantıklı gibi.
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Kefelon 3 yıl en beğenilen
Fiyatları güzelde sabıkalı bir markadan alışveriş yapası gelmiyor insanın...
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