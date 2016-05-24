Kingston, maliyet odaklı UV400 SSD serisini ülkemizde satışa sundu

2014 yılında piyasaya sürdüğü V300 SSD serisinde, habersiz NAND bellek değişimi yaptığı için ürün partileri arasında performans farkı oluşan ve büyük eleştiri alan Kingston, yavaş yavaş geçmişi unutturmaya çalışıyor. Geçen yıl UV300 SSD serisini piyasaya süren firma, şimdi de UV400 serisini hazırladı.
Kingston SSDNow UV400 adındaki seri hücre başına 3-bit veri yazılan TLC NAND teknolojisini kullanıyor. Maliyet odaklı olan TLC NAND bellekler yüksek depolama yoğunluğu sunarken hücre başına 5000 gibi düşük bir yazma-silme ömrüne sahip. Ayrıca yazma hızlarında da belirgin bir fark ortaya çıkıyor. Kingston UV300 serisi de TLC NAND bellek odaklıydı.Ayrıca Bkz. "G.Skill’den 4266MHz hızında 16GB Trident Z DDR4 bellek kiti"
Kingston SSDNow UV400 serisinde Marvel 88SS1074 kontrolcüsü kullanılıyor. Önceki seride Phison ailesinden bir kontrolcü kullanılmıştı. Bu fark, sürekli hızlarda pek değil de özellikle girdi çıktı performansında belirgin bir fark ortaya koyuyor. Veri transfer hızlarına değinirsek:
http://www.kingston.com/tr/ssd/consumer/suv400s3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şuanki samsung 950 pro veya bi önceki nesil 850 pro nun ömürleri bu tür ssd lere göre çok daha yüksek örnek verek olursam 850 pro'nun 150 tb ömrü varki 950 pro çok daha öndededir 1 senede 30 tb yazsanız 5 sene eder ve üstelik bu yazılan seviyeden sonra ssd bozulması yine zor sadece hızı yavaşlıcaktır ve üstelik 10 sene garantisi var tabiki ömür garanti kapsamındamı bilmiyorum.
benim hdd 250günde 15tb yazmış bende ömürlerinden şüphe ettiğim için geçmiyorum ssdye.