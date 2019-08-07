Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu

Bellek ve oyuncu donanımları alanında lider firmalardan birisi olan Kingston, üst seviye performansı uygun bir fiyata sunmayı hedefleyen yeni A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sunduğunu duyurdu.

Kingston A2000 özellikleri ve fiyatı

3D NAND yongaları kullanan Kingston A2000 modeli kapasiteye göre yazma hızlarında 2000MB/s, okuma hızlarında 2200MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. Rastgele erişimde ise 250K IOPS okuma, 220K IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor.

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250GB-500GB-1TB kapasitelere sahip olan model 150TB-350TB-600TB yazma ömrü sunuyor. Hatalar arası ortama süre 2 milyon saat. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec, McAfee ve WinMagic gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkân veren sürücüde ayrıca, BitLocker ile kullanılan eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor. 5 yıl garanti ile gelen Kingston A2000 modeli 330TL-505TL-860TL fiyat etiketleri üzerinden alıcı buluyor.