Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu

Uygun fiyata dizüstü bilgisayarında depolama yükseltmesi yapmak isteyen kullanıcılar Kingston’un yeni fiyat-performans odaklı A2000 SSD modeline bir göz atabilirler.
3 sa.
588
4
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek ve oyuncu donanımları alanında lider firmalardan birisi olan Kingston, üst seviye performansı uygun bir fiyata sunmayı hedefleyen yeni A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sunduğunu duyurdu.

Kingston A2000 özellikleri ve fiyatı

3D NAND yongaları kullanan Kingston A2000 modeli kapasiteye göre yazma hızlarında 2000MB/s, okuma hızlarında 2200MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. Rastgele erişimde ise 250K IOPS okuma, 220K IOPS okuma değerleri elde edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "DDR4 belleklerde yeni hız rekoru "

250GB-500GB-1TB kapasitelere sahip olan model 150TB-350TB-600TB yazma ömrü sunuyor. Hatalar arası ortama süre 2 milyon saat. TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi sayesinde Symantec, McAfee ve WinMagic gibi bağımsız yazılım markalarının çözümlerinin kullanılmasına da imkân veren sürücüde ayrıca, BitLocker ile kullanılan eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor. 5 yıl garanti ile gelen Kingston A2000 modeli 330TL-505TL-860TL fiyat etiketleri üzerinden alıcı buluyor.

 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+ tanıtıldı: Kalem severlere iddialı iki seçenek! 3 sa. Note 10+ ön inceleme | En hızlı, en büyük, en yetenekli Note burada 3 sa. Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kingston performans odaklı A2000 PCIe NVMe SSD modelini satışa sundu Sonraki Intel ve AMD işlemcilerde yeni bir açık daha 5 sa. Yüzücüler için ilk giyilebilir cihaz Swim Goggles oldu 5 sa. Xiaomi'nin güneş enerjili telefonu ortaya çıktı 6 sa. 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller [Galeri] 6 sa. Alzheimer araştırmaları için yeni fare modelleri üretiliyor 7 sa. Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası Gigafactory 3'ten yeni görüntüler geldi 7 sa. Twitter, verilerinizi izinsiz kullanmış olabileceğini açıkladı 8 sa. Facebook sahte reklam tıklaması yaptıran geliştiricilere dava açtı 8 sa. Motorola One Action tüm detayları ile ortaya çıktı 9 sa. Akıncı İHA’ya Ukrayna üretimi motor 9 sa. 108 MP kameralı Xiaomi modeline hazır olun 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 10 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 11 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
İstanbul_izmire 3.5 saat de gitmenin bedeli
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim