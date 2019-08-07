Bu yıl DDR4 bellek tarafında ardı ardına hız rekorlarının kırıldığına şahit olduk. Computex 2019 fuarında G.Skill Trident Z belleklerle kırılan hız rekorunun üzerinden çok geçmeden yeni bir rekor haberi daha geldi.

Yeni rekor

MSI yaptığı açıklamada kendi bünyelerindeki hız aşırtma uzmanı Kovan Yang tarafından HyperX Predator DDR4 belleklerde yeni hız rekoru kırıldığını duyurdu. Kovan Yang rekoru 5902MHz seviyesine çıkardı.

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Hız aşırtma testlerinde Intel Core i9-9900K işlemci, MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart ve çok esnek 31-63-6363-2 zamanlamasına sahip 8GB tek kanal bellek kullanıldı. Toppc de yine MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart ile 5886MHz seviyesine çıkmayı başarmıştı.

Bellek modüllerinde kırılan hız rekorları aslında bir frekans rekabetinden ziyade markaların belleklerinin ne kadar dayanıklı bileşenlerden oluştuğunu göstermek adına önem taşıyor.