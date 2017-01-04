Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru

Depolama çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Kingston, CES 2017 fuarına rekor kırarak geldi. Firmanın yeni DataTraveler Ultimate GT flash bellek serisi tam 2TB kapasite ile yeni bir rekora imza atıyor.

Yeni Rekor

Son dönemde pek çok mobil cihazın harici bellek yuvasının 2TB kapasiteye kadar desteklediğini görüyor ancak bu kapasitedeki kartların ne zaman piyasaya çıkacağını bilmiyorduk. Kingston en azından ilk işaretleri vermiş durumda.

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DataTraveler Ultimate GT serisi 1TB veya 2TB kapasite seçenekleri sunacak. USB 3.1 Gen 1 ya da bilinen adıyla USB 3.0 standardını temel alan seride yüksek veri aktarım hızları mümkün oluyor. Çinko alaşım ile imal edilen gövde oldukça dayanıklı. 5 yıl garanti ile gelecek serinin Şubat ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyat ise henüz belli değil.