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Kingston’dan flash bellekte kapasite rekoru

Flash belleklerde artık bir bilgisayardan bile daha fazla veri taşınabiliyor. 512GB, 1TB derken şimdi de 2TB kapasiteye sahip flash bellek modellerine CES 2017 fuarında merhaba diyoruz.
2 yıl
10,7b
1
13
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Depolama çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan birisi olan Kingston, CES 2017 fuarına rekor kırarak geldi. Firmanın yeni DataTraveler Ultimate GT flash bellek serisi tam 2TB kapasite ile yeni bir rekora imza atıyor.

Yeni Rekor

Son dönemde pek çok mobil cihazın harici bellek yuvasının 2TB kapasiteye kadar desteklediğini görüyor ancak bu kapasitedeki kartların ne zaman piyasaya çıkacağını bilmiyorduk. Kingston en azından ilk işaretleri vermiş durumda.

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DataTraveler Ultimate GT serisi 1TB veya 2TB kapasite seçenekleri sunacak. USB 3.1 Gen 1 ya da bilinen adıyla USB 3.0 standardını temel alan seride yüksek veri aktarım hızları mümkün oluyor. Çinko alaşım ile imal edilen gövde oldukça dayanıklı. 5 yıl garanti ile gelecek serinin Şubat ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Fiyat ise henüz belli değil. 

 

http://digitalreview.co/kingstons-new-datatraveler-ultimate-gt-comes-1tb-2tb-configurations/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ekrem3457 2 yıl en beğenilen
Sene 2000 32 MB hafıza kartı için bir telefoncu ile dalaştım
Sene 2006 1 GB hafıza kartına 80 tl verdim.
Sene 2009 8 GB Kingston flash belleğe 35 tl verdim.
Sene 2014 640 GB harici disc'e 105 tl verdim.
Ondan sonra para ile hiçbir depolama ürünü almadım hep ordan burdan eşantiyon.
Sene 2000 32 MB hafıza kartı için bir telefoncu ile dalaştımSene 2006 1 GB hafıza kartına 80 tl verdim.Sene 2009 8 GB Kingston flash belleğe 35 tl ve...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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V4LKyR 2 yıl
Biraz dombili olmuş.
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esmerbuyucu 2 yıl
Yıl 2017 giriş USB Type A
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Kerim5100 2 yıl
Hayır canlısını görmesen dersin ki küçük bir şey bu herhalde. Bu bildiğin kütük la takınca Ferrari logosu misali şahlanıyor laptop; ve ortadaki slota takarsanız 3 soltu birden işgal edebilme yeteneğine sahip!
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FreeRun 2 yıl
vay be fiyatı ucuk olur ama buda bir ihtiyaç
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Eeltorm 2 yıl
2TB kapasiteye yazma/okuma hızları da yüksektir heralde.
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ekrem3457 2 yıl en beğenilen
Sene 2000 32 MB hafıza kartı için bir telefoncu ile dalaştım
Sene 2006 1 GB hafıza kartına 80 tl verdim.
Sene 2009 8 GB Kingston flash belleğe 35 tl verdim.
Sene 2014 640 GB harici disc'e 105 tl verdim.
Ondan sonra para ile hiçbir depolama ürünü almadım hep ordan burdan eşantiyon.
2 Yanıt Yanıtla +4
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nefendim 2 yıl ekrem3457
ekrem3457
Sene 2000 32 MB hafıza kartı için bir telefoncu ile dalaştım
Sene 2006 1 GB hafıza kartına 80 tl verdim.
Sene 2009 8 GB Kingston flash belleğe 35 tl verdim.
Sene 2014 640 GB harici disc'e 105 tl verdim.
Ondan sonra para ile hiçbir depolama ürünü almadım hep ordan burdan eşantiyon.

Bunun 1tbı ile wb'nin koca boyuttaki arasında fark ne
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acbold 2 yıl ekrem3457
ekrem3457

Sene 2000 32 MB hafıza kartı için bir telefoncu ile dalaştım
Sene 2006 1 GB hafıza kartına 80 tl verdim.
Sene 2009 8 GB Kingston flash belleğe 35 tl verdim.
Sene 2014 640 GB harici disc'e 105 tl verdim.
Ondan sonra para ile hiçbir depolama ürünü almadım hep ordan burdan eşantiyon.


16 yıldır 220 TL harcarsan tabi gelişmez teknoloji.

Teknolojiye tepki olarak olarak "ekrem3457"


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Turkforce 2 yıl
Sadece kapasite değil o kadar kapasiteye uygun yazma hızlarına sahip olmak marifet.
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smart1978 2 yıl
Neresi bellek bunun kasaya bak !
Bu kadar bir hacim olacaksa usb bellek slotuna ya girmez yada 2 tanesinin yerini kaplar .
Portatif minyatur SSD liler gibi olsa daha kibar ve guzel olurdu .
Olmamis .
Meziyet ortalama usb bellek buyuklukte hizli ve kapastile urun tasarlamaktir boylesi degil.
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fatalrhymex 2 yıl
Patron 2017 de şu bizim eski 2 tb lık flaş belleği piyasaya sürelim de insanlar yenilik sanıp alsınlar. 2018 de de micro sd sini süreriz bunun nasıl olsa önümüzdeki 5 senenin teknolojisi var elimizde her türlü zenginiz
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