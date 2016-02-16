Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak

RFID, cihazlar arasında bilgi iletişimi kurmak için ucuz ve kullanışlı bir seçenek olarak biliniyor. En büyük problemi ise inanılmaz şekilde güvensiz ve birkaç yöntemle hack'lenebilir olması. Ancak yarı iletken şirketi Texas Instruments ve MIT araştırmacıları hacklemenin neredeyse imkansız olduğu yeni nesil RFID yongası oluşturmak için bir araya geldi.





Öncelikle böyle bir girişim sonrasında bu teknolojiye duyulan güvenin artması sonucu uygulama sahasının genişleyecek olması son derece sevindirici bir gelişme. RFID çiplerinin özellikle "yan kanal analiz saldırıları" karşısında savunmasız hale gelebildiği bir gerçek. Bu durum örneğin kredi kartı ile ödeme yapılırken "temassız ödeme" seçeneği kullanıldığında potansiyel bir tehlike oluşturabiliyor.





MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni RFID çipinin, güç ve bellek kullanımına dayalı yan kanal saldırılarından etkilenmeyeceği belirtiliyor. Yeni yonga her işlemden sonra yeni bir gizli şifreleme anahtarı oluşturacağı için kırılması neredeyse imkansız hale gelecek.





Geleneksel RFID çipleri güç aksaklık saldırılarına karşı savunmasız durumdalar. Bilim adamları bunun önüne geçmek adına çip üzerinde yerleşik bir güç kaynağına yer vermiş durumda. Ayrıca yeni yonga güç kaybı yaşamaya başlaması durumunda veri depolamaya yardımcı olacak geçici bellek hücrelerine de sahip.





Araştırma ekibi geliştirilen bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda RFID çiplerinin çok daha güvenli hale geleceğini iddia ediyor. Depolama ve güç gereksinimlerinin çipin maliyetini arttırdığını ve çıkış hızının geleneksel çiplere oranla biraz daha yavaş olduğunu belirtelim.



