Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak

MIT araştırmacıları ve yarı iletken şirketi Texas Instruments, yan kanal saldırılarına karşı korunmasız olan RFID çiplerini kırılması neredeyse imkansız hale getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
3
Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
RFID, cihazlar arasında bilgi iletişimi kurmak için ucuz ve kullanışlı bir seçenek olarak biliniyor. En büyük problemi ise inanılmaz şekilde güvensiz ve birkaç yöntemle hack'lenebilir olması. Ancak yarı iletken şirketi Texas Instruments ve MIT araştırmacıları hacklemenin neredeyse imkansız olduğu yeni nesil RFID yongası oluşturmak için bir araya geldi.

Öncelikle böyle bir girişim sonrasında bu teknolojiye duyulan güvenin artması sonucu uygulama sahasının genişleyecek olması son derece sevindirici bir gelişme. RFID çiplerinin özellikle "yan kanal analiz saldırıları" karşısında savunmasız hale gelebildiği bir gerçek. Bu durum örneğin kredi kartı ile ödeme yapılırken "temassız ödeme" seçeneği kullanıldığında potansiyel bir tehlike oluşturabiliyor.

MIT araştırmacılarının geliştirdiği yeni RFID çipinin, güç ve bellek kullanımına dayalı yan kanal saldırılarından etkilenmeyeceği belirtiliyor. Yeni yonga her işlemden sonra yeni bir gizli şifreleme anahtarı oluşturacağı için kırılması neredeyse imkansız hale gelecek.

Geleneksel RFID çipleri güç aksaklık saldırılarına karşı savunmasız durumdalar. Bilim adamları bunun önüne geçmek adına çip üzerinde yerleşik bir güç kaynağına yer vermiş durumda. Ayrıca yeni yonga güç kaybı yaşamaya başlaması durumunda veri depolamaya yardımcı olacak geçici bellek hücrelerine de sahip.

Araştırma ekibi geliştirilen bu teknolojinin yaygınlaşması durumunda RFID çiplerinin çok daha güvenli hale geleceğini iddia ediyor. Depolama ve güç gereksinimlerinin çipin maliyetini arttırdığını ve çıkış hızının geleneksel çiplere oranla biraz daha yavaş olduğunu belirtelim.


http://news.mit.edu/2016/hack-proof-rfid-chips-0203 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
fthkn
Henüz kırılamayan demek istediniz sanırım. Robert De Niro babanın bir sözü vardır. bir aleti yapan biri varsa söken biri de mutlaka vardır.

Robert De Niro'yu tanır mısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
olurmu ?
olur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Henüz kırılamayan demek istediniz sanırım. Robert De Niro babanın bir sözü vardır. bir aleti yapan biri varsa söken biri de mutlaka vardır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Android reklamında Apple eleştiriliyor 3 yıl Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor 3 yıl Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı 3 yıl 3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi 3 yıl Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi 3 yıl Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor 3 yıl Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor 3 yıl Samsung Galaxy A7 2016 inceleme videosu "Sınıfında sınırları zorlayan telefon" 3 yıl Apple 2008'den bu yana en güçlü Ocak ayını geçirdi 3 yıl Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor 3 yıl 90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı 3 yıl Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor 3 yıl Samsung'un akıllı ayakkabısı MWC 2016 fuarına ayak basıyor 3 yıl Huawei P9 görselleri sızdırıldı 3 yıl LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı 3 yıl Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü 3 yıl Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak Sonraki Apple TV’nin sinematik ekran koruyucularını Android’de kullanın 3 yıl Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak 3 yıl Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı 3 yıl AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi 3 yıl Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği 3 yıl Kadınlar erkeklerden daha iyi kod yazıyor 3 yıl Huawei, ekran kalemi destekli yeni bir cihazını MWC 2016'ya getiriyor 3 yıl Samsung Endonezya, Galaxy S7 Edge'in tanıtım videosunu yayınladı 3 yıl LG Stylus 2, Mobil Dünya Kongresi öncesinde tanıtıldı 3 yıl Sony e-ink ekranlı evrensel uzaktan kumandasını duyurdu 3 yıl BBC, çöpçatan uygulamalarının ülkelere göre dağılımını açıkladı 3 yıl Nissan'dan kendini park edebilen akıllı sandalye 3 yıl Samsung'dan Batman v Superman filmine özel Galaxy S7 Edge 3 yıl Instagram bildirimleriniz başka kullanıcılara gitmiş olabilir! 3 yıl App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin 3 yıl Tayvan'daki depremin TSMC'ye etkisi beklenenden büyük oldu 3 yıl DARPA'dan 40 metrelik insansız gemi 3 yıl Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme 3 yıl Google, müzisyenlerle hayranları buluşturan BandPage’i satın aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim