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Kirin 950 yongaseti detaylanıyor

3 yıl
3,1b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kirin 950 yongaseti detaylanıyor
Yıllardır Hisilicon ortaklığında kendi yongasetini geliştiren Huawei, Kirin isimlendirmesine geçiş yaptıktan sonra önemli aşamalar kaydetti. Firma yeni Kirin 950 yongaseti ile çıtayı daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. 

Kirin 950 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini birarada çalıştırıyor ve 2.4GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Yongasetinde Mali mimarisinin en güçlüsü T880 yer alıyor. 

Üretim süreçlerini bir kenara bırakırsak Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetini gölgede bırakacağı görülen yongaseti döneminin de en güçlülerinden birisi olacak. Gücün yanısıra sunduğu desteklerle sistemin genel performansını da adeta uçuracak. 

Çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabilen yongaseti çift görüntü sinyal işlemcisi ile 42MP çözünürlükteki kameralara imkan tanıyacak. Sensör, bağlantılar ve güvenlik için i7 adında bir yardımcı çekirdek barındıran Kirin 950, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak. 

Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği, LTE Cat. 10 standardına destek şeklinde önemli özellikler sunan yongaseti Huawei’nin en iyi ürünü olacak. 

Kirin 950 yongasetinin ne zaman piyasada olacağı bilinmiyor. Ancak sonbahar aylarında piyasada olması beklenen 2K ekranlı Huawei Mate 8 amiral gemi modelinde boy göstereceği tahmin ediliyor. 
Kirin 950 yongaseti detaylanıyor
 

http://www.phonearena.com/news/An-almost-full-specs-sheet-of-Huaweis-upcoming-64-bit-Kirin-950-chipset-pops-up_id71220 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fx3169 3 yıl en beğenilen
En önemlisi hangi litoggrafi kullanılacak?Gene 28nm ile yapacaklarsa hiç gelmesin!
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OverClocK1ng 3 yıl
Yaw bu Kirin işlemcilerin performansı kağıt üzerinde hep çok iyi çok süper.
Ama gerçek hayata gelince neredeyse hepsi dökülüyor.
Thermal Throttling yapmaktan işlemci performans gösteremiyor. Bir anlamı kalmıyor.
2K larla falan uğraşacaklarına FullHD ye destek verseler, hem pile katkı sağlarlar hem de performansa. O zaman throttling bile yapsa, en azından bir nebze sorun giderlimiş olur...
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muratai 3 yıl
10 watt çeker artık. Portatif soba niyetine kullanırız.
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kadirirdem 3 yıl
şu mali t880 in performansını merak ediyorum...
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drserk 3 yıl
SAR değeri ile de evrim yok diyenlere inat evrimi ispat ettirmesinler de
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canguler917 3 yıl
2k ekranla yazık etmeyin şu işlemciyi be!
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MyWorldLife 3 yıl
Kirin MediaTek SnapDragon Exynos Intel

Rekabet iyidir
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Elsa 3 yıl MyWorldLife
MyWorldLife
Kirin MediaTek SnapDragon Exynos

Rekabet iyidir


Intel'i de oraya biryere yaz
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fx3169 3 yıl en beğenilen
En önemlisi hangi litoggrafi kullanılacak?Gene 28nm ile yapacaklarsa hiç gelmesin!
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Mr.Hahn13 3 yıl
Yeni nexus da gorurmuyuz acaba?
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pelerinli 3 yıl Mr.Hahn13
teardrop2882
Yeni nexus da gorurmuyuz acaba?

tam aynisini dusunuyordum
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