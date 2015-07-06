Kirin 950 yongaseti detaylanıyor

Yıllardır Hisilicon ortaklığında kendi yongasetini geliştiren Huawei, Kirin isimlendirmesine geçiş yaptıktan sonra önemli aşamalar kaydetti. Firma yeni Kirin 950 yongaseti ile çıtayı daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.





Kirin 950 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A72 çekirdeğini birarada çalıştırıyor ve 2.4GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Yongasetinde Mali mimarisinin en güçlüsü T880 yer alıyor.





Üretim süreçlerini bir kenara bırakırsak Exynos 7420 ve Snapdragon 810 yongasetini gölgede bırakacağı görülen yongaseti döneminin de en güçlülerinden birisi olacak. Gücün yanısıra sunduğu desteklerle sistemin genel performansını da adeta uçuracak.





Çift kanal LPDDR4 desteği ile 25.6GB/s bant genişliği sunabilen yongaseti çift görüntü sinyal işlemcisi ile 42MP çözünürlükteki kameralara imkan tanıyacak. Sensör, bağlantılar ve güvenlik için i7 adında bir yardımcı çekirdek barındıran Kirin 950, UFS 2.0 ve eMMC 5.1 ile depolama birimleri arasında çok hızlı veri aktarımına da destek sağlayacak.





Tensilica HiFi 4 dijital sinyal işlemcisi, Bluetooth 4.2, USB 3.0, yerleşik 10-bit 4K HEVC ve VP9 desteği, LTE Cat. 10 standardına destek şeklinde önemli özellikler sunan yongaseti Huawei’nin en iyi ürünü olacak.





Kirin 950 yongasetinin ne zaman piyasada olacağı bilinmiyor. Ancak sonbahar aylarında piyasada olması beklenen 2K ekranlı Huawei Mate 8 amiral gemi modelinde boy göstereceği tahmin ediliyor.