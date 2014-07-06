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Kısa uykuları önleyen saat modeli Spark, Kickstarter projesinde başarıya ulaşmak üzere

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kısa uykuları önleyen saat modeli Spark, Kickstarter projesinde başarıya ulaşmak üzere
İş sırasında ya da ders çalışırken uykuya dalıp önemli planlarını unutan kişiler için hazırlanan saat modeli Spark, Kickstarter'da koyduğu 6,000$ bağış miktarına bitimine daha 29 gün kala ulaşmak üzere.
Site üzerinde Blanc Watches tarafından başlatılan Spark, üzerinde renkli LED ekran yer alan standart bir saat modeli olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu özel amacı dışında akıllı özellikleri bulunmayan ürün, temel olarak kişilerin uykuya dalmasını önleyerek önemli işlerin unutulmasını önlüyor. Bu görevini bünyesinde yer alan iki adet hareket sensörü ve geliştirilen özel algoritmasıyla yerine getiren Spark, kişilerin günlük hareketlerini devamlı olarak takip ediyor ve belirli bir süre boyunca hareketsiz kalınırsa titreşim temelli bildirim yaparak uyandırma sağlayabiliyor. Tam uykunun istendiği durumlarda ise "Tirme Mode" isimli moduyla kullanıcılarına herhangi bir bildirim yapmayan saat, dahili lityum-iyon bataryasıyla da 5 ila 7 gün arası pil ömrü ortaya koyabiliyor.
Yapılacak en az 39$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebilen Spark saat modeli, günlük yaşamdaki kullanım alanını aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.


https://www.kickstarter.com/projects/blancinc/spark-the-watch-that-keeps-you-awake?ref=discovery Yorum Yaz
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Silent Guardian 5 yıl en beğenilen
"Ben çok deli uyurum yalnız"
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wolfestein 5 yıl
Bizim memleketin insanlarını kesmez. Bizimkiler uyumaya devam eder.
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Kitmaker 5 yıl
O saate para verdikten sonra zaten uzun bir süre uyunmaz
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OverClocK1ng 5 yıl
Kısa uyku gibisi var mı yahu. Uykusuzluktan ölüyorken 10 dakika kestirince bile o kadar iyi geliyor ki. Hiç bir şeyle ölçülemez...
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V4LKyR 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Kısa uyku gibisi var mı yahu. Uykusuzluktan ölüyorken 10 dakika kestirince bile o kadar iyi geliyor ki. Hiç bir şeyle ölçülemez...

O ayarı herkes tutturamaz.
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Ciginix 5 yıl
İnsanın uyku evreleri var, "hayatta uyanmam ben" diyeni bile tık diye kaldırır/kaldırırlar.
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Virtual Reality 5 yıl
Sensör teknolojisinin bu denli ilerlemiş olması, dünyanın seyrini değiştirdi resmen, artık bir çok alet çeşitli sensörler ile donatılmış durumda, daha 5-6 yıl öncesine kadar doğru dürüst, sensörlü kişisel cihaz yoktu.
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Virinom 5 yıl
Titreşim de neymiş deprem olsa uyanmam ben
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gigaerman 5 yıl
güzelmiş ama yanımda atom bombası patlasa uyanmam,bu zımbırtımı beni uyandıracak
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orhanyıldız 5 yıl
O beni hayatta uyandirmaz.
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Laihoisim 5 yıl
90 lirayı beni uyandırması içinmi vercem
uyumam daha iyi

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Silent Guardian 5 yıl en beğenilen
"Ben çok deli uyurum yalnız"
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matmuhendisi 5 yıl
Önemliyse uyumam zaten
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