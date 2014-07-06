Kısa uykuları önleyen saat modeli Spark, Kickstarter projesinde başarıya ulaşmak üzere

İş sırasında ya da ders çalışırken uykuya dalıp önemli planlarını unutan kişiler için hazırlanan saat modeli Spark, Kickstarter'da koyduğu 6,000$ bağış miktarına bitimine daha 29 gün kala ulaşmak üzere.

Site üzerinde Blanc Watches tarafından başlatılan Spark, üzerinde renkli LED ekran yer alan standart bir saat modeli olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu özel amacı dışında akıllı özellikleri bulunmayan ürün, temel olarak kişilerin uykuya dalmasını önleyerek önemli işlerin unutulmasını önlüyor. Bu görevini bünyesinde yer alan iki adet hareket sensörü ve geliştirilen özel algoritmasıyla yerine getiren Spark, kişilerin günlük hareketlerini devamlı olarak takip ediyor ve belirli bir süre boyunca hareketsiz kalınırsa titreşim temelli bildirim yaparak uyandırma sağlayabiliyor. Tam uykunun istendiği durumlarda ise "Tirme Mode" isimli moduyla kullanıcılarına herhangi bir bildirim yapmayan saat, dahili lityum-iyon bataryasıyla da 5 ila 7 gün arası pil ömrü ortaya koyabiliyor.

Yapılacak en az 39$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Kasım ayında elde edilebilen Spark saat modeli, günlük yaşamdaki kullanım alanını aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.





https://www.kickstarter.com/projects/blancinc/spark-the-watch-that-keeps-you-awake?ref=discovery