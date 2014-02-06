Kişisel bilgisayar güvenliği için hazırlanan Gatekeeper Chain, dahili sensörleriyle uzaklığa göre kitleme yapabiliyor

Özellikle ofis ortamlarında çok fazla bilgisayar ve çalışan bulunuyor. Kişisel bilgisayarların başında bulunulmadığı durumlarda oluşabilecek bilgi hırsızlığı konusunu önlemek için hazırlanan 20 x 36 x 5 mm boyut ve 4 gram ağırlığa sahip ufak ürün Gatekeeper Chain, dahili sensörleri sayesinde bilgisayarlardan uzaklaşıldığını algılıyor ve otomatik olarak kitleme yapabiliyor.

Şimdilik Windows 7 ve üstü işletim sistemli bilgisayarlarla çalışan ancak ilerleyen dönemde Mac OSX desteğine de kavuşacağı belirtilen Gatekeeper Chain, sistemlere USB üzerinden takılan kilit ile Bluetooth 4.0 üzerinden iletişim kuruyor ve dahili yakınlık sensörüyle belirlenen bilgisayardan uzaklaşıldığında otomatik olarak AES temelli şifreleme yapıyor, bilgisayara tekrar yaklaşıldığı zaman ise şifreyi yine otomatik olarak kaldırarak kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Temel olarak bilgisayar anahtarı olarak görev yapan Gatekeeper Chain, dahili bataryası ile 6 ay kullanım ömrü sunabiliyor ve akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla unutma durumlarında anlık bilgilendirme yapabiliyor. Gatekeeper Chain ile ayrıca, Bluetooth'un 30 metrelik menzili sayesinde "odaya girildiğinde ya da bilgisayarın yanına gelindiği zaman kilidi aç" gibi kişiselleştirme seçenekleri de uygulanabiliyor.

Önümüzdeki hafta başlatılacak bir Kickstarter projesi ile seri üretim için gereken miktarı toplamayı hedefleyen Gatekeeper Chain, belirtildiği kadarıyla 25$'lık bağış ile elde edilebilecek ve 2014 Temmuz ayında dağıtıma çıkacak. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.gkchain.com/#kstarget