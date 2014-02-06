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Kişisel bilgisayar güvenliği için hazırlanan Gatekeeper Chain, dahili sensörleriyle uzaklığa göre kitleme yapabiliyor

5 yıl
3,7b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kişisel bilgisayar güvenliği için hazırlanan Gatekeeper Chain, dahili sensörleriyle uzaklığa göre kitleme yapabiliyor
Kişisel bilgisayar güvenliği için hazırlanan Gatekeeper Chain, dahili sensörleriyle uzaklığa göre kitleme yapabiliyor
Özellikle ofis ortamlarında çok fazla bilgisayar ve çalışan bulunuyor. Kişisel bilgisayarların başında bulunulmadığı durumlarda oluşabilecek bilgi hırsızlığı konusunu önlemek için hazırlanan 20 x 36 x 5 mm boyut ve 4 gram ağırlığa sahip ufak ürün Gatekeeper Chain, dahili sensörleri sayesinde bilgisayarlardan uzaklaşıldığını algılıyor ve otomatik olarak kitleme yapabiliyor.
Şimdilik Windows 7 ve üstü işletim sistemli bilgisayarlarla çalışan ancak ilerleyen dönemde Mac OSX desteğine de kavuşacağı belirtilen Gatekeeper Chain, sistemlere USB üzerinden takılan kilit ile Bluetooth 4.0 üzerinden iletişim kuruyor ve dahili yakınlık sensörüyle belirlenen bilgisayardan uzaklaşıldığında otomatik olarak AES temelli şifreleme yapıyor, bilgisayara tekrar yaklaşıldığı zaman ise şifreyi yine otomatik olarak kaldırarak kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Temel olarak bilgisayar anahtarı olarak görev yapan Gatekeeper Chain, dahili bataryası ile 6 ay kullanım ömrü sunabiliyor ve akıllı telefonlar için geliştirilen özel uygulamasıyla unutma durumlarında anlık bilgilendirme yapabiliyor. Gatekeeper Chain ile ayrıca, Bluetooth'un 30 metrelik menzili sayesinde "odaya girildiğinde ya da bilgisayarın yanına gelindiği zaman kilidi aç" gibi kişiselleştirme seçenekleri de uygulanabiliyor.
Önümüzdeki hafta başlatılacak bir Kickstarter projesi ile seri üretim için gereken miktarı toplamayı hedefleyen Gatekeeper Chain, belirtildiği kadarıyla 25$'lık bağış ile elde edilebilecek ve 2014 Temmuz ayında dağıtıma çıkacak. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.gkchain.com/#kstarget Yorum Yaz
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Morphinz 5 yıl
"WINDOWS + L"
Aha buluş yaptım Bende kickstarter üzerinde hemen başlatayım.

Donanım haber ailesi mutfağa giderken bile windows+L yapıp öyle gidiyor..
B.kunu çıkardılar artık.
1 Yanıt Yanıtla
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balcis 5 yıl Morphinz
Morphinz

"WINDOWS + L"
Aha buluş yaptım Bende kickstarter üzerinde hemen başlatayım.

Donanım haber ailesi mutfağa giderken bile windows+L yapıp öyle gidiyor..
B.kunu çıkardılar artık.


yahu ne alakası var? kilitlemenin unutulduğu zamanlardan bahsediyor. arabalarda fren var diye emniyet kemeri koymuyor mu üreticiler? bir durum oldu acilen çıktın unuttun bastın gittin bu girecek işte devreye, sen yine bas win+L'ne.

konuya gelecek olursak benzeri bluetooth'lu sistemler olması lazım, hatta mac'i iphone'la kilitleyip açan sistemler de var diye hatırlıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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