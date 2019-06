Kişisel güvenliğe odaklanan akıllı bisiklet ışığı: See Sense ICON

Popüler bağış platformu Kickstarter'ın yardımıyla akıllı takısını kazanmayan neredeyse hiçbir obje kalmadı. Bunlar arasında bisiklet kullanıcılarını hedef alarak dahil olan See Sense ICON, koyduğu hedefi 11,000 pound geçerek önemli bir başarı elde etti.

Site üzerinde Philip McAleese ve eşi tarafından başlatılan ancak büyük bir takım tarafından geliştirilen See Sense ICON, temel olarak bisikletler için hazırlanmış bir aydınlatma aparatı. Benzerlerinden farklı olarak akıllı özellikleri bulunan ve akıllı cep telefonlarıyla Bluetooth kablosuz teknolojisi üzerinden bağlantı kuran See Sense ICON, bu bağlantı sonrası özel uygulaması üzerinden farklı özellikler (Işık gücü, çakma aralığı vb.) çerçevesinde özelleştirilebiliyor.

Bünyesinde yer alan LED birimleriye oldukça parlak ışık verebilen ve bisikletin hem önünde hem de arkasında kullanılabilen (İki farklı versiyon) See Sense ICON, su geçirmediği için her zaman kullanılabiliyor ve 5 saatlik şarj ile tam 15 saat boyunca aktif olarak kullanılabiliyor. Gece yanında gündüz kullanımlarında da üst seviye görünürlük sunan aparat, akıllı sensörleri sayesinde yol koşullarına ayak uydurabiliyor ve örneğin durulduğu zaman daha fazla yanıp sönme yaparak diğer sürücüleri etkili bir şekilde uyarabiliyor.

Bisiklet ile bir kaza yapıldığı zaman daha önceden belirlenen kişilere bilgi verebilen ya da çalınmaya karşı bisiklet sahibine haber verebilen See Sense ICON, yeni özellikler ya da yazılım güncellemelerini ise yine Bluetooth teknolojisi üzerinden rahatlıkla alabiliyor. iOS ile Android cihazlarla kullanılabilen akıllı ışık, şehirde görülen / yaşanan aksaklıkları da kullanıcı izniyle isimsiz olarak buluta aktarabiliyor. Bu bilgiler diğer bisiklet kullanıcılarına hayati veriler sağlıyor.

Her bisiklet modeline bağlanabilen See Sense ICON, temel modellerde 95 (Arka) ile 160 lümen (Ön), Plus modeller de ise 125 lümen (arka) ile 210 lümen (Ön) parlaklık seviyesiyle çalışma gösteriyor. Toplam ağırlığı sadece 61 gram olan ürün, Kickstarter'da yapılacak en az 94 pound (Ön ve arka paketi) ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor.

See Sense ICON'un açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1670187625/see-sense-icon-the-intelligent-and-connected-cycle?ref=category_recommended