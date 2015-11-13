Kişisel uçakların en hızlısı: Valkyrie

Ciddi miktarda parası olan ve gerekli sertifikaları almayı hak kazanan kişiler için başta Cessna'nın modelleri olmak üzere birçok pervaneli özel uçak bulunuyor. Bu sektöre hızlı bir giriş yapmayı hedefleyen Cobalt ise, kışkırtıcı tasarımıyla farklılaşmayı başaran Valkyrie uçak modeliyle seri üretime girmeye hazırlanıyor.

Dün resmi olarak San Francisco'dan tanıtılan tam adıyla Cobalt Co50 Valkyrie, ilk olarak jet motorlu bir savaş uçağına benzeyen siyah renkli gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kişisel kullanım odağında hazırladığı için bu gövdesini tek pistonlu bir pervaneli motor (Turbo destekli 350 beygir gücünde) ile besleyen uçak, firma tarafından belirtildiği kadarıyla saatte ulaşabildiği 260 knot (Yaklaşık 480 km) hız ile sınıfının en hızlısı ünvanını üzerine alıyor.

Hem güvenlik, hem görüş açısı hem de kabin gürültüsü açısında pervaneli motoru önünde değil arkasına yerleştirilen özel uçak Valkyrie, dünyanın en genişi olarak lanse edilen kanopi bölümüyle de pilot dahil 5 kişiye 320 derece gibi oldukça geniş bir görüş açısı veriyor. Kişisel çaklarda görüş açısı çok büyük bir önem taşıyor çünkü bu tarz ürünler daha çok dünya güzelliklerini yukarıdan izlemek için satın alınıyor.

İki büyük LCD ekran üzerine kurulan kokpitiyle kafa karışıklıklarını önleyen Cobalt Co50 Valkyrie, 1900 km'lik maksimum menzil içerisinde aerodinamik tasarımının da etkisiyle rahatlıkla hareket edebiliyor ve deri koltuklarıyla oldukça konforlu bir yolculuk deneyimi sunabiliyor. Kokpit ortasına ekstra navigasyon ve pist bilgileri için Apple iPad yerleştirilebilen ve savaş uçakları gibi joystick ile kontrol edilen Valkyrie, önde yer alan kanatları yardımıyla da yeni pilotlar tarafından bile kısa sürede etkili şekilde uçurabiliyor.

Cobalt Co50 Valkyrie'nin fiyatı ise tahmin edebileceğiniz üzere hiç de ucuz değil. 2017 yaz aylarında teslim alınacak modele 15 bin dolar depozitoya ek olarak olarak tam 699 bin dolar ödemek gerekiyor.





http://techcrunch.com/2015/11/12/meet-valkyrie-a-super-sleek-aircraft-taking-on-the-private-plane-industry/