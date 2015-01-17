Nexus 6’ların arka kapaklarına dikkat!

Nexus 6 sahiplerinden bazıları, telefonlarının arka kapaklarının kendinden kasadan ayrıldığını bildirmiş… Birçok sosyal ağ ve paylaşım sitelerinde de yayılmaya başlayan bu haber oldukça moral bozucu. Bir Reddit üyesi telefonun arka kapağını daha ayrıntılı inceledikten sonra pilin genişlemesi sonucunda kapağın gövdeden ayrıldığı kanısına varmış. Motorola ise Twitter’da bir kullanıcının gönderisine cevap olarak; birkaç cihazın arka kapağının yanlışlıkla, iyi yapıştırılmadan piyasaya sürülmüş olabileceğini açıkladı.

Bazı kullanıcılar birkaç haftalık kullanım sonucunda telefonlarının pillerinin genişlediğini açıklarken, birkaç tanesi de telefonlarının kutudan bu şekilde çıktığını bildirmiş.

Bu soruna sebebiyet veren önemli nedenlerden biri olarak da telefonun arka kapağının telefona iyi yapıştırılmamış olması gösteriliyor.

Motorola, şimdiye kadar sorunlu çıkan telefonları değiştirmek konusunda oldukça hassas davranmış olsa da pili ve pil kapağı bütünleşik olarak tasarlanmış bir telefonda bu tip bir sorun görülmesi firmanın eksi hanesine yazılacak gibi gözüküyor.





http://www.androidauthority.com/nexus-6-backplate-defect-581037/