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Nexus 6’ların arka kapaklarına dikkat!

Nexus serisi meraklılarını üzecek haber sosyal ağ ve paylaşım siteleri üzerinden geldi. Görünen o ki; bazı Nexus 6'ların pillerinin genişlemesi, arka kapakların cihazdan ayrılmasına sebep oluyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
diagnostik
Haber Editörü
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Nexus 6’ların arka kapaklarına dikkat!
Nexus 6 sahiplerinden bazıları, telefonlarının arka kapaklarının kendinden kasadan ayrıldığını bildirmiş… Birçok sosyal ağ ve paylaşım sitelerinde de yayılmaya başlayan bu haber oldukça moral bozucu. Bir Reddit üyesi telefonun arka kapağını daha ayrıntılı inceledikten sonra pilin genişlemesi sonucunda kapağın gövdeden ayrıldığı kanısına varmış. Motorola ise Twitter’da bir kullanıcının gönderisine cevap olarak; birkaç cihazın arka kapağının yanlışlıkla, iyi yapıştırılmadan piyasaya sürülmüş olabileceğini açıkladı. 
Bazı kullanıcılar birkaç haftalık kullanım sonucunda telefonlarının pillerinin genişlediğini açıklarken, birkaç tanesi de telefonlarının kutudan bu şekilde çıktığını bildirmiş. 
Bu soruna sebebiyet veren önemli nedenlerden biri olarak da telefonun arka kapağının telefona iyi yapıştırılmamış olması gösteriliyor.
Motorola, şimdiye kadar sorunlu çıkan telefonları değiştirmek konusunda oldukça hassas davranmış olsa da pili ve pil kapağı bütünleşik olarak tasarlanmış bir telefonda bu tip bir sorun görülmesi firmanın eksi hanesine yazılacak gibi gözüküyor. 


http://www.androidauthority.com/nexus-6-backplate-defect-581037/ Yorum Yaz
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Master_Evil 4 yıl
iyi yapıştırılamış diye savunma mı olur ya
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DH Misafiri 4 yıl
Apple ajanları sabote etmiş olmalı...
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future81 4 yıl
Hayal kırıklıgı resmen ; Nexus 5 kullanıyorum ve cok memnunum Nexus 4 de kullandım yekpare kasa hiç problem değil daha bi kalite hissi veriyor... Bence Motorola bu nexus projesinin altından kalkamadı samsung yada Lg ile devam edilmeliydi yekpare kasa bir cihazda arka kapağın atması demek cok inanması güç bir sorun kalitesiz işçilik bir yana batarya şişmeside olabilir uzun süreçte bekleyip görücez ... Saygılar ...
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Akasha_Ether 4 yıl
pil şişmesi son dönemde sık rastlanan bir durum olmaya başladı. s4'lerde oldu. batarya değiştirilebilir olduğu için değiştirdiler hallettiler. bazı htc modellerinde oldu ki kapak alüminyum olduğu için ekran havaya kalktı. şimdi nexus 6. kapak atmasa ekran atardı. o da olmazsa basınçtan patlardı. şişmiş bir pili görmek istemezsiniz. insan yaklaşmak bile istemiyor.
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Manchester United 4 yıl
Kötü olmuş.
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balcis 4 yıl
şimdi apple cihazların bükülme muhabbetiyle ilişkilendirilir; peşin peşin söyleyeyim:
apple cihazlar bükülünce - iphone'lar bükülüyor
diğer cihazlarda sorun olunca - ama iphone'lar da bükülüyor
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Sunstorms 4 yıl
Motorola milestone faciasından sonra bir daha bu markayla asla işim olmaz
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doctor_bey 4 yıl
Yekpare candır (valla bak) her ne kadar çıkarılabilir bataryayı sevsemde; amma velakin bu batarya şişmesi/bataryanın ömrünü tamamladıktan sonra değişim için telefonun içinin açılması olayı beni deli etmiyor değil; teknik serviste de telefonun içi açılırken baya hırpalanıyor zaten; bu arada iyi ki telefon sahiplerinin elinde patlamamış, baksanıza resmen bataryamız şişiyor demiş Motorola
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tahir40 4 yıl
Cepte yamulan ilk seri yumuşak iphone6+ ların kaçını apple değiştirdi ki?
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teknokaptan 4 yıl
2 adet nexus6 64 gb saticaktim ama bu haber satislarima golge dusurdu :((
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