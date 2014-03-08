Kızgın Kuşlar bir ortaçağ macerasına çıkmaya hazırlanıyor

Rovio, YouTube hesabı üzerinden yayımladığı tanıtım videosunda ortaçağda geçen yeni Angry Birds oyununun işaretlerini verdi.

"Sıradaki Efsanevi Angry Birds Oyunu" başlığını taşıyan tanıtım videosu yaklaşık 30 saniye sürüyor. Sadece sinematik görüntüler içeren bu videoda bizleri, bir şövalye zırhı ve zırhın miğferinde saklanan kızgın kırmızı bir kuş karşılıyor.

Videonun sonunda oyunun belki de şimdiye kadar ki en destansı çıkışı gerçekleştireceğinden bahsediliyor. Bu destansı çıkış için ise Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'ya öncelik verileceği belirtiliyor.

Aslına bakılacak olursa ortaçağ temalı bir Angry Birds oyunu bizler için pek de süpriz olmadı. Rovio'nun oyuncuların yeni yılını kutlamak için yayımladığı bir videoda büyücü, savaşçı ve okçu kılığına bürünmüş Angry Birds karakterlerinin silüetleriyle karşılaşmıştık. Yine bu videoda Angry Birds Go ve Angry Birds Stella'ya ait işaretlerde yer alıyordu.

Kızgın kuşları bir ortaçağ macerasına çıkaracak olan bu yeni Angry Birds oyunu hakkındaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.