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Kızgın Kuşlar bir ortaçağ macerasına çıkmaya hazırlanıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,1b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kızgın Kuşlar bir ortaçağ macerasına çıkmaya hazırlanıyor
Rovio, YouTube hesabı üzerinden yayımladığı tanıtım videosunda ortaçağda geçen yeni Angry Birds oyununun işaretlerini verdi. 
"Sıradaki Efsanevi Angry Birds Oyunu" başlığını taşıyan tanıtım videosu yaklaşık 30 saniye sürüyor. Sadece sinematik görüntüler içeren bu videoda bizleri, bir şövalye zırhı ve zırhın miğferinde saklanan kızgın kırmızı bir kuş karşılıyor. 
Videonun sonunda oyunun belki de şimdiye kadar ki en destansı çıkışı gerçekleştireceğinden bahsediliyor. Bu destansı çıkış için ise Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'ya öncelik verileceği belirtiliyor.
Aslına bakılacak olursa ortaçağ temalı bir Angry Birds oyunu bizler için pek de süpriz olmadı. Rovio'nun oyuncuların yeni yılını kutlamak için yayımladığı bir videoda büyücü, savaşçı ve okçu kılığına bürünmüş Angry Birds karakterlerinin silüetleriyle karşılaşmıştık. Yine bu videoda Angry Birds Go ve Angry Birds Stella'ya ait işaretlerde yer alıyordu. 
Kızgın kuşları bir ortaçağ macerasına çıkaracak olan bu yeni Angry Birds oyunu hakkındaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. 
 
Kızgın Kuşlar bir ortaçağ macerasına çıkmaya hazırlanıyor
 

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Golden Gate 5 yıl
Bence go iyi bir atilimdi. Degisik tarzlara burunmeli oyun. Kuşu at, donuzu vur insanları sıktı
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~Lion King~ 5 yıl
Gayet güzel bir haber. Millet neden karşı çıkıyor anlamak güç. Zaten bütün bölümleri bitirmiştim bu yeni oyunda üstüne cila oldu. Begenmiyorsaniz indirmezsiniz olur biter. Bir de nasıl farklilik istiyorsunuz anlatinda bilelim. Angry Birds ü FPS oyununa mı çevirsinler? Bu oyunun temeli budur üstüne fantezi aramaya gerek yok.
Gayet güzel bir haber. Millet neden karşı çıkıyor anlamak güç. Zaten bütün bölümleri bitirmiştim bu yeni oyunda üstüne cila oldu. Begenmiyorsaniz indirmezsiniz...
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Redunay 5 yıl
harika
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okan_cehapelioglu 5 yıl
artık sıktı
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Just Smile 5 yıl
Hala para kazanabilmelerine şaşıyorum ben, yeter yav yeter
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JonnyCaqe 5 yıl
olmus gomeni yok
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danGerfuLL 5 yıl
Telefonda oynanabilecek iyi oyunlardan niye bu kadar yukleniyorsunuz anlamiyorum.


Adamlar cok donanim istemeyen, ayakustu birkac dakika zaman gecirebileceginiz oyun sunuyorlar oturup basina saatler gecirmenize gerek yok.
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Limon- 5 yıl
Ne kuşlarmış bunlar yahu.
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Steteskop 5 yıl
Bu seriden bıktık artık her şeye de editlenmez ki arkadaş.
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Zordion 5 yıl MAVİT
Yeni Zelanda olacak, tek L ile, duzelteyim dedim.

Onun disinda baydi artik cidden.
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tazev123 5 yıl
amannnnnnnnnn bir ftp mantıgından birde para için oyun serisi yapandan tiksiniyorum
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lavdegon 5 yıl
mancınık katapult gibi orta çağa özgü savaş araçlarıyla kaleleri yıkarız. Bence güzel olur
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