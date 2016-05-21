Kızıl Gezegen'e yakın bakış: İşte Hubble'ın inanılmaz Mars fotoğrafı

Geçtiğimiz haftalarda 26.yaş gününü kutlayan Hubble Uzay Teleskobu Mars'ın inanılmaz bir fotoğrafını yakaladı. Şu ana kadar çekilmiş en detaylı Mars fotoğraflarından birisi olan bu karede Kızıl Gezegen'in bulutları, kraterleri ve buzullarına kadar yaklaşık 30 kilometre genişliğindeki çok küçük kısımlar dahi görülebiliyor.
Hubble bu fotoğrafı 12 Mayıs gününde çekti. NASA ve ESA çalışanlarının Hubble'ı bu iş için özellikle kullanmalarının nedeniyse Kızıl Gezegen'in şu günlerde Dünya'ya oldukça yakın bir konumda, yaklaşık 80 milyon kilometre uzaklıkta bulunmasıydı.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü"
Hubble bu fotoğrafı 12 Mayıs gününde çekti. NASA ve ESA çalışanlarının Hubble'ı bu iş için özellikle kullanmalarının nedeniyse Kızıl Gezegen'in şu günlerde Dünya'ya oldukça yakın bir konumda, yaklaşık 80 milyon kilometre uzaklıkta bulunmasıydı.
Ayrıca Bkz. "SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü"
Karşı konum (Opposition)
Astronomide "karşı konum" (opposition) ismi verilen bu olay Mars ve Dünya arasında yalnızca 780 günde bir gerçekleşiyor ve bu günlerde Mars normalden çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Böylece astronomlar da Kızıl Gezegen'in çok net fotoğraflarını yakalama fırsatı elde edebiliyorlar. Aslen 22 Mayıs'ta tam olarak gözlemlemlenecek olan bu karşı konum durumunun ardından 30 Mayıs tarihinde de Mars son 11 yılın en yakın konumunda bulunacak. Kızıl Gezegen o tarihte Yeryüzü'nden yalnızca 75.3 milyon kilometre uzaklıkta olacak.
Hubble'ın Wide Field Camera 3'ü (Geniş Alan Kamerası 3) kullanarak yakaladığı fotoğrafın tam boyutlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Fotoğrafın ESA tarafından detaylandırılmış versiyonuna da aşağıdaki görseli kullanarak göz atabilirsiniz.
http://www.space.com/32926-mars-opposition-amazing-hubble-photo.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyadan da atmosfer, su dolgusu kaldırıldığında (Farklı dalga boyundaki çekimlerde) daha yamuk bir geoiddir. Söz konusu dolduar kaldırıldığında, elipsoidden ziyade girinlili çıkıntılı yumurtamsı bir şekil görünür. Tabi bu girinti ve çıkıntılar simetrik olmadığı için, baktığınız yerden değişiklik görülebilir. (amerika kıtasının üzerinden bakarken başka, asya kıtasına üzerinden bakarken başka, antartika üzerinden bakarken başka)
Ancak yukarıda belirtiğim gibi dünyada su ve atmosfer dolgusu nedeni ile bu kuruları göremiyoruz. Ancak marsın atmosferi ince ve de sıvı su oladığı için simetrik olmayan (yamuk) şekil derhal dikkatinizi çekiyor.
öncelikle newyork'taki bir taksinin 2 farının arasını bile uzaydan net bir şekilde görüntülediğini söyledikleri bir teleskobu ;
uzayın sonsuz derinliğinde araştırma için yıllarca kullandılar !
şimdi ise eskisi kadar iyi çalışmadığı gerekçesiyle
yakın mesafe gezegenlere odaklamaya çalışıyorlar !
uzun lafın kısası uzayda sayısız türde akıllı yaşam olasığı zaten var
ve bunların olası izleri, bize mesaj bırakmak için
en başta ay olmak üzere bir çok noktaya bırakılmış olması gerekiyor ! ve NASA bu konuda edindiği bilgileri
var olan eski dünya düzenini bozmadan kapital sömürü köleleştirme düzenini bozmadan klasik nizama uygun bir şekilde
bu tarz bilgileri çok güzel sansürlüyor !
eski uydularda görünen net olmayan belli noktaların hala yüksek çözünürlükle haritaları yayınlanmadığını hatırlatmak isteriz !
nedense hep buralara harita birleştirme hatası görüntüsüne denk gelmeleri de oldukça ilginç bir nokta !!!
İyi ki Arapça bilmiyorlar.