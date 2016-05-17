SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü

Hatırlayacağınız üzere SpaceX bu ayın başlarında yeni bir Falcon 9 iniş denemesi gerçekleştirmiş ve bu deneme şirketin kendisinin bile beklemediği bir şekilde başarıyla sonuçlanmıştı. SpaceX'in Atlantik Okyanusu'nda yüzen bir gemiye gece saatlerinde indirdiği bu roket şirket için çok büyük bir başarı olsa da; Elon Musk Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda roketin maksimum düzeylerde zarar gördüğünü ve tekrar fırlatılamayacağını açıkladı.
JSCAT-14 görevinin yer eşzamanlı yörüngeye (yaklaşık 35 bin km) düzenlenmiş olması roketin gereğinden fazla zarar görmesinin asıl nedeniydi. Falcon 9'un önceki iniş yapan roketlere oranla daha yüksek bölgelere çıkması aynı zamanda geri dönüş hızının da epey bir yükselmesine sebep oldu. Deneme her ne kadar başarılı bir şekilde sona ermiş olsa da bu iniş roketin motorlarında büyük hasarlara yol açtı.
SpaceX'in iniş yapan son roketi tekrar fırlatılamayacak; ancak Elon Musk Nisan ayında iniş yapan Falcon 9'u tekrar uzaya gönderebileceklerini açıklamıştı. Nisan ayındaki roketin alçak dünya yörüngesinde, ortalama 300 km yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmiş olması nedeniyle iniş yapması da daha kolay olmuştu. Bakalım tekrar kullanılan ilk roket o mu olacak.
SpaceX'in hangarında şu an itibariyle üç farklı iniş yapmış Falcon 9 roketi bulunuyor. Şirketin yükselen başarı grafiğine bakacak olursak önümüzdeki dönemlerde bu sayının epey bir artış göstereceğini söyleyebiliriz. Mayıs ve Haziran aylarında dört farklı göreve daha çıkacak olan SpaceX Elon Musk'ın da belirttiği gibi muhtemelen daha büyük bir hangara ihtiyaç duyacak.
JSCAT-14 görevinin yer eşzamanlı yörüngeye (yaklaşık 35 bin km) düzenlenmiş olması roketin gereğinden fazla zarar görmesinin asıl nedeniydi. Falcon 9'un önceki iniş yapan roketlere oranla daha yüksek bölgelere çıkması aynı zamanda geri dönüş hızının da epey bir yükselmesine sebep oldu. Deneme her ne kadar başarılı bir şekilde sona ermiş olsa da bu iniş roketin motorlarında büyük hasarlara yol açtı.
SpaceX'in iniş yapan son roketi tekrar fırlatılamayacak; ancak Elon Musk Nisan ayında iniş yapan Falcon 9'u tekrar uzaya gönderebileceklerini açıklamıştı. Nisan ayındaki roketin alçak dünya yörüngesinde, ortalama 300 km yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmiş olması nedeniyle iniş yapması da daha kolay olmuştu. Bakalım tekrar kullanılan ilk roket o mu olacak.
SpaceX'in hangarında şu an itibariyle üç farklı iniş yapmış Falcon 9 roketi bulunuyor. Şirketin yükselen başarı grafiğine bakacak olursak önümüzdeki dönemlerde bu sayının epey bir artış göstereceğini söyleyebiliriz. Mayıs ve Haziran aylarında dört farklı göreve daha çıkacak olan SpaceX Elon Musk'ın da belirttiği gibi muhtemelen daha büyük bir hangara ihtiyaç duyacak.
https://twitter.com/elonmusk/status/731984739012251648 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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