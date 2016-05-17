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SpaceX'in indirdiği son Falcon 9 gereğinden fazla hasar gördü

SpaceX'in bu ayın başlarında düzenlediği JSCAT-14 isimli görevde başarılı bir şekilde iniş yapan Falcon 9, yüksek geri dönüş hızı nedeniyle maksimum düzeylerde hasar gördü. Roket tekrar fırlatılamıyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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9
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Hatırlayacağınız üzere SpaceX bu ayın başlarında yeni bir Falcon 9 iniş denemesi gerçekleştirmiş ve bu deneme şirketin kendisinin bile beklemediği bir şekilde başarıyla sonuçlanmıştı. SpaceX'in Atlantik Okyanusu'nda yüzen bir gemiye gece saatlerinde indirdiği bu roket şirket için çok büyük bir başarı olsa da; Elon Musk Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarda roketin maksimum düzeylerde zarar gördüğünü ve tekrar fırlatılamayacağını açıkladı.

JSCAT-14 görevinin yer eşzamanlı yörüngeye (yaklaşık 35 bin km) düzenlenmiş olması roketin gereğinden fazla zarar görmesinin asıl nedeniydi. Falcon 9'un önceki iniş yapan roketlere oranla daha yüksek bölgelere çıkması aynı zamanda geri dönüş hızının da epey bir yükselmesine sebep oldu. Deneme her ne kadar başarılı bir şekilde sona ermiş olsa da bu iniş roketin motorlarında büyük hasarlara yol açtı.


SpaceX'in iniş yapan son roketi tekrar fırlatılamayacak; ancak Elon Musk Nisan ayında iniş yapan Falcon 9'u tekrar uzaya gönderebileceklerini açıklamıştı. Nisan ayındaki roketin alçak dünya yörüngesinde, ortalama 300 km yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmiş olması nedeniyle iniş yapması da daha kolay olmuştu. Bakalım tekrar kullanılan ilk roket o mu olacak.

SpaceX'in hangarında şu an itibariyle üç farklı iniş yapmış Falcon 9 roketi bulunuyor. Şirketin yükselen başarı grafiğine bakacak olursak önümüzdeki dönemlerde bu sayının epey bir artış göstereceğini söyleyebiliriz. Mayıs ve Haziran aylarında dört farklı göreve daha çıkacak olan SpaceX Elon Musk'ın da belirttiği gibi muhtemelen daha büyük bir hangara ihtiyaç duyacak.

https://twitter.com/elonmusk/status/731984739012251648 Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen casperfriendly
casperfriendly

Bunlar bize ilham vermeli. Adamlar kaç kere hatalı iniş yaptılar ama pes etmediler. Bravo !

Para teknolojiye akıtılıyor. Normal.

Bizdeki gibi makam arabalarına, betona, saraya, düğüne değil.
casperfriendlyBunlar bize ilham vermeli. Adamlar kaç kere hatalı iniş yaptılar ama pes etmediler. Bravo !Para teknoloji...
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Yanıtla +19
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casperfriendly 3 yıl
Bunlar bize ilham vermeli. Adamlar kaç kere hatalı iniş yaptılar ama pes etmediler. Bravo !
2 Yanıt Yanıtla +17
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jerry smith 3 yıl
Adamlar uzaya araç gönderiyor bizim Tübitak da Papaz eriğini imam eriğine çevirme uğraşıyor. Yazık
Yanıtla +5
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jerry smith 3 yıl
Adamlar uzaya araç gönderiyor bizim Tübitak da Papaz eriğini imam eriğine çevirme uğraşıyor. Yazık
Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
D3is
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ceo-tr 3 yıl
s_mail
neden paraşütle belli bir hızın altına inmiyorki? Daha sonra kalan yakıt ile rahatlıkla platforma inebilir.

aynen. yalnız rüzgarlı havada sıkıntı olabilir.
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s_mail 3 yıl
neden paraşütle belli bir hızın altına inmiyorki? Daha sonra kalan yakıt ile rahatlıkla platforma inebilir.
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alemburda34 3 yıl
Adamlar neye elini atsa kiymete biner oldu helal olsun valla.
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teramit 3 yıl
sonraki seferlerde GEO dan geri dönenler için daha sağlam roketler göndereceklerdir.Muhtemel LEO ve GEO roketlerini ayırabilirler F-9a F-9b gibi.
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casperfriendly 3 yıl
Bunlar bize ilham vermeli. Adamlar kaç kere hatalı iniş yaptılar ama pes etmediler. Bravo !
1 Yanıt Yanıtla +17
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ilkerinanç 3 yıl
tabiki çalışacaklar çabalayacaklar ama öyle uzaya gönderip ayağının üzerine inip sonra defalarca uçuş yapacak taşıt için daha zaman var maalesef.
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umut_baris 3 yıl casperfriendly
casperfriendly

Bunlar bize ilham vermeli. Adamlar kaç kere hatalı iniş yaptılar ama pes etmediler. Bravo !

Para teknolojiye akıtılıyor. Normal.

Bizdeki gibi makam arabalarına, betona, saraya, düğüne değil.
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