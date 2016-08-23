Kobe Bryant’tan teknoloji sektörüne 100 milyon dolarlık yatırım

Amerikan Basketbol Ligi’nin (NBA) şüphesiz en başarılı oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant geride bıraktığımız nisan ayında 20 yıllık kariyerini sonlandırma kararı almıştı. Katıldığı bir televizyon programında bundan sonraki yaşamına ve çalışmalarına yönelik açıklamalar yapan 37 yaşındaki efsane, teknoloji dünyasına yönelik yatırımlar yapmak istediğini belirtti.

Basketbol oynarken her zaman kazanmaya odaklandıklarını ancak şampiyonlukların dahi gelip geçici olduğunu ifade eden Byrant, gelecek kuşakların birbirlerine ilham vereceği ve nesillerce sürecek bir şeyler üretmek istediğini belirtti. Bu yüzden teknoloji yatırımcısı Jeff Stibel ile 100 milyon dolarlık yatırım fonu oluşturduklarını açıklayan efsane oyuncu, fonun medya, teknoloji ve veri şirketlerine yönelik yapılandırılacağını söyledi.

2013 yılından beri Jeff Stibel ile yaklaşık 15 şirkete yatırım yapan oyuncunun kurulan Bryant Stibel yatırım şirketiyle ortaklığını kısmen kurumsallaştırdığı belirtiliyor. Konuşmasının sonunda Nike'ın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Mark Parker'ın en sevdiği CEO'lardan olduğunu sözlerine ekleyen Kobe Byrant, Parker’ın kendine akıl hocalığı yapacağını dile getirdi.