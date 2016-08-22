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Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi

Geliştirilen yeni algoritma sayesinde artık Instagram fotoğrafları üzerinden depresyon analizi yapılabiliyor. Peki depresyondaki bir kişi sosyal ağda ne tür fotoğraflar paylaşıyor?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Harvard Üniversitesi’nden Andrew Reece ve Vermont Üniversitesi’nden Chris Danforth isimli araştırmacıların makine öğrenimi (machine learning) tabanlı geliştirdikleri yeni algoritma, kullanıcıların Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar üzerinden detaylı depresyon analizi yapabiliyor.
166 Instagram üyesinin 43.950 fotoğrafını inceleyen araştırmacıların elde ettiği veriler depresyon eğilimi gösteren kişilerin sosyal ağ davranışları hakkında ipuçları veriyor. Örneğin depresyondaki kullanıcılar daha fazla fotoğraf paylaşıyorlar ve büyük bir çoğunluğunda yüzlerini göstermekten uzak duruyorlar. Siyah-beyaz ve mavi-gri renklerine ağırlık veren depresif kişiler buna paralel şekilde Instagram’da daha çok Inkwell ve Crema filtrelerini tercih ediyorlar. Sağlıklı kullanıcıların favori filtresinin ise Valencia olduğu belirtiliyor.
Araştırmacılar renk ve yüz tanıma yeteneğine de sahip algoritmanın yüzde 70 doğruluk payına ulaştığını ancak ilgili yöntemin depresyon tanısı için kesin bir bilgi vermediğinin altınız çiziyorlar. Gelecekte akıl hastalıklarının teşhisinde önemli rol oynaması düşünülen algoritmanın tabir yerindeyse dijital bir akıl sağlığı takip sistemine dönüşeceği ifade ediliyor.

http://arxiv.org/abs/1608.03282 Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
devamlı kendi fotoğraflarını çekip paylaşanların hepsi ağır depresyonda zaten
2 Yanıt Yanıtla +19
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Amd64x2 3 yıl
Ne sağlığı lan, sağlıklı adam ne arar instagramda

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BekirTemel 3 yıl
Orada gerçekten normal insana rastlamak diğer türlü problemli insanlara rastlamaktan zor zira gösteriş ve kendini kanıtlama,gösterme peşinde olan bir kitle yön veriyor instagrama maalesef
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Amd64x2 3 yıl
Ne sağlığı lan, sağlıklı adam ne arar instagramda

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +4
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Pi 3 yıl
Bir zamanlar live space vardi hey gidi gunler. O zaman cekip cekip koyardik resimlerimizi. Temalar, resimler vs vs. Habire ayar cekerdik spacemize
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IhtiyarDelikanli 3 yıl en beğenilen
devamlı kendi fotoğraflarını çekip paylaşanların hepsi ağır depresyonda zaten
2 Yanıt Yanıtla +19
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1BilimAdamı 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
devamlı kendi fotoğraflarını çekip paylaşanların hepsi ağır depresyonda zaten

Nevet aynen
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kadirirdem 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

devamlı kendi fotoğraflarını çekip paylaşanların hepsi ağır depresyonda zaten



çok haklısın
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