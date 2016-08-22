Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi

Harvard Üniversitesi’nden Andrew Reece ve Vermont Üniversitesi’nden Chris Danforth isimli araştırmacıların makine öğrenimi (machine learning) tabanlı geliştirdikleri yeni algoritma, kullanıcıların Instagram’da paylaştıkları fotoğraflar üzerinden detaylı depresyon analizi yapabiliyor.

166 Instagram üyesinin 43.950 fotoğrafını inceleyen araştırmacıların elde ettiği veriler depresyon eğilimi gösteren kişilerin sosyal ağ davranışları hakkında ipuçları veriyor. Örneğin depresyondaki kullanıcılar daha fazla fotoğraf paylaşıyorlar ve büyük bir çoğunluğunda yüzlerini göstermekten uzak duruyorlar. Siyah-beyaz ve mavi-gri renklerine ağırlık veren depresif kişiler buna paralel şekilde Instagram’da daha çok Inkwell ve Crema filtrelerini tercih ediyorlar. Sağlıklı kullanıcıların favori filtresinin ise Valencia olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar renk ve yüz tanıma yeteneğine de sahip algoritmanın yüzde 70 doğruluk payına ulaştığını ancak ilgili yöntemin depresyon tanısı için kesin bir bilgi vermediğinin altınız çiziyorlar. Gelecekte akıl hastalıklarının teşhisinde önemli rol oynaması düşünülen algoritmanın tabir yerindeyse dijital bir akıl sağlığı takip sistemine dönüşeceği ifade ediliyor.

http://arxiv.org/abs/1608.03282