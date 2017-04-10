Kobo, sahip olduğunuz kitapların ucuz dijital kopyalarını satacak

Kanada merkezli Kobo, yeni bir sistemle kullanıcılarının sahip olduğu kitapların indirimli dijital kopyalarını satacağını duyurdu. Geride bıraktığımız Ocak ayında faaliyetlerini sonlandıracağını duyuran, ardından Kobo tarafından satın alınan Shelfie’nin uyguladığı bu satış taktiği, şirket tarafından istenilen şekilde gerçekleştirilememişti. Shelfie’den indirimli dijital kitap satın almak isteyen kullanıcılar, aynı kitaba sahip olduklarını kanıtlamak adına kitabın fotoğrafını gönderme zorunluluğuna sahipti. Bundan ötürü Shelfie’nin kullanıcı sayısı artış gösterememişti.

Kobo, bu satış taktiğinin kendisine ve anlaşmalı olduğu kitap satıcılarına kazanç sağlayacağını düşünerek aynı özelliği iOS ve Android uygulamaları üzerinden kullanıma sunacağını duyurdu. İndirim kazanmak adına kitabın fotoğrafını göndermek gibi bir zorunluluğun olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Digital Times tarafından paylaşılan habere göre Kobo'nun doğru kullanıcılarına, doğru e-kitap tavsiyelerinde bulunmak adına anlaşmalı olduğu kitap satıcılarından satış bilgilerini alma ihtimali de mevcut.

https://www.engadget.com/2017/04/08/kobo-shelfie-acquisition/