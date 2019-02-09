Koca bir ömrü BitLife ile metin tabanlı yaşayın

Geçen yılın iOS platformunda en çok konuşulan oyunlarından birisi olan BitLife, Android platformunda da yerini aldı. Doğumdan itibaren başladığınız oyunda yaptığınız seçimler hayatınızı yönlendiriyor.

BitLife neler sunuyor?

Oyuna ailenizi ve çevrenizi seçerek başlıyorsunuz. Dilerseniz oyun sizin yerinize rastgele bir hayat seçerek doğumunuzu başlatıyor. İlk yıllarınızda seçim şansınız yok. Daha çok hasta olma ve doktora gitme seçimi yapıyorsunuz.

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Lise ve üniversite yılları ile birlikte hayatınız da hareketlenmeye başlıyor. Eğitime devam etme veya bırakma, mezuniyet sonrasında iş seçimi, hayat arkadaşı, evlilik, çocuk edinme, ev sahibi olma, tatile çıkma, cinsiyet değiştirme şeklinde pek çok seçeneğiniz var.

Yıllar geçtikçe bazı seçenekler karşınıza geliyor. Bunları iyi düşünmeniz gerekiyor zira Küba’ya yapacağınız bir ziyarette bir anda uyuşturucu kaçakçılığından kendinizi içeride bulabiliyorsunuz. Burada da hapisten kaçma veya isyan başlatma gibi seçenekleriniz oluyor.

Yaşam şartları bir grafik olarak sürekli değişiyor. Sağlık, mutluluk gibi kategoriler düşmeye başlarsa yaşam süreniz de kısalıyor. Haliyle her şeyin sonucunda ölüm zamanınız geliyor. Ya mutlu ya da her şeyini kaybetmiş bir kişi olarak ölüyorsunuz. Oyun çok uzun sürmüyor ancak çok fazla alternatif olduğu için tekrar tekrar hayata başlayarak alternatifleri deneyebilirsiniz.