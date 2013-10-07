Kolor, Panotour Pro sanal tur yazılımının 2.0 beta sürümünü duyurdu

Kolor firmasının sanal turlar hazırlamak üzere geliştirdiği Panotour Pro isimli yazılımın 2.0 beta sürümü duyuruldu.

Kullanıcıların çektikleri fotoğraflar üzerinden HTML 5 tabanlı interaktif yapıda 360 derece görüntüler ve haritalar hazırlamalarına imkan sağlayan ve bu işlemler için kod bilgisi gerektirmeyen Kolor Panotour Pro, içerisinde hazır temalar barındırıyor ve hazırladığı içerikler bilgisayarlar yanında tablet ve akıllı cep telefonları üzerinde de görüntülenebiliyor. Yayınlanan 2.0 beta sürümüyle içerisine fotoğraf galerileri, Youtube, Dailymotion ya da Vimeo servisleri üzerinden video ve PDF dökümanlar eklenmesine izin veren yazılım, ayrıca yeni ara yüzü ile çok daha kullanışlı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Sunduğu özellikler ile dikkat çeken Kolor Panotour Pro, firmanın resmi sitesi üzerinden 399 Euro fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Yazılımın Windows, Linux ve Mac işletim sistemlerinde çalışan beta sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/panotour_pro_2.0_beta/