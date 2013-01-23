Konami, Contra Evolution'u mobil platform için yayınladı





Yılların eskitemediği oyun serilerinden biri olan Contra, "Contra Evolution" olarak adlandırılan yapımı ile iOS platformundaki yerini aldı.





Şu an için Çin Appstore'da indirilebilir içerik olarak sunulan Contra Evolution, serinin klasik çizgisinden bir şey kaybetmeden mobil platforma aktarılmış durumda. Mobil platforma yolu düşen her yapım gibi yenilenmiş grafikler ile oyuncuların beğenisine sunulan Contra Evolution; serinin orijinal sesleri ve orijinal karakterleri de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, oyuna yeni karakterlerin ve dokunmatik ekranlar için yeniden düzenlenmiş bir kontrol sisteminin de dahil edildiğini belirtelim.





iPhone ve iPad için ayrı ayrı versiyonları bulunan yapımın iPhone versiyonu 12 yen(3.59TL), iPad versiyonu ise 18 yen'den(5.49TL) satışa sunulmuş durumda. Şimdilik Çin'li iOS kullanıcılarının erişebildiği Contra Evolution'un diğer ülkelerin Appstore'larında da satışa sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

https://itunes.apple.com/cn/app/hun-dou-luo-jin-hua-ge-ming/id578198594?mt=8