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Konami, Contra Evolution'u mobil platform için yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Konami, Contra Evolution'u mobil platform için yayınladı

Yılların eskitemediği oyun serilerinden biri olan Contra, "Contra Evolution" olarak adlandırılan yapımı ile iOS platformundaki yerini aldı.

Şu an için Çin Appstore'da indirilebilir içerik olarak sunulan Contra Evolution, serinin klasik çizgisinden bir şey kaybetmeden mobil platforma aktarılmış durumda. Mobil platforma yolu düşen her yapım gibi yenilenmiş grafikler ile oyuncuların beğenisine sunulan Contra Evolution; serinin orijinal sesleri ve orijinal karakterleri de bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, oyuna yeni karakterlerin ve dokunmatik ekranlar için yeniden düzenlenmiş bir kontrol sisteminin de dahil edildiğini belirtelim.

iPhone ve iPad için ayrı ayrı versiyonları bulunan yapımın iPhone versiyonu 12 yen(3.59TL), iPad versiyonu ise 18 yen'den(5.49TL) satışa sunulmuş durumda. Şimdilik Çin'li iOS kullanıcılarının erişebildiği Contra Evolution'un diğer ülkelerin Appstore'larında da satışa sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.  

https://itunes.apple.com/cn/app/hun-dou-luo-jin-hua-ge-ming/id578198594?mt=8 Yorum Yaz
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teornek 6 yıl
Way be o günleri özledim
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quatronic 6 yıl
yen degil yuan olacak
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klavye86 6 yıl
oynayan varsa bilgi verebilir mi? bugün 2 tane 8 tl'lik uygulama aldığım için bir uygulamaya da para vermek istemiyorum :/
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kpln04 6 yıl
en kısa zamanda androide bekliyoruz birde vcd oyunlarını pcde nasıl oynarız bununla ilgili bilgisi olan var mı?
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YordleKing 6 yıl
Bu oyun yüzünden zamanında kasetçi kasetçi gezdiğimi hatırlarım.
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ZAViRA 6 yıl
neden sadece çin pazarı onu çözemedim
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FRUEHAUF 6 yıl
En sevdiğim VCD oyunlarından bir tanesiydi
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Smile75 6 yıl
Bu oyunu oynamak için halamlara giderdim ve VCD'yi açar oynardım.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
şaka maka 8-bit lik versiyonu daha iyi ! :)

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tanfoglio dead!! 6 yıl
O değilde bu konami pes 2013 ü acaba ne zaman çıkarmayı düşünüyor.?Gerçi çıksada gene 150-200 mb lık dandik bi oyun yaparlar.Fifa 13 çıkalı kaç ay oldu bunlar daha oyunu hazırlıyorlar.
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iso8989 6 yıl
biz zaten oynuyorduk ki :D
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