Kongre taslak raporunda Huawei ve ZTE'nin güvenilmez olduğu açıklandı

Çin'in iki dev üreticisi Huawei ve ZTE'nin ajanlık ve manipülasyon suçlamalarıyla ABD'de haklarında inceleme başlatıldığını sizlere aktarmıştık. Bugün incelemenin taslak raporu ortaya çıktı.





Temsilciler Meclisi Bilgi Komitesi tarafından açıklanan raporda, iki firmanın potansiyel Çin devleti nüfuzunun güvenlik tehdidi oluşturduğu ve faaliyetlerinin ABD dışına çıkarılması gerektiği açıklandı.





11 aylık incelemenin sonucunda Huawei ve ZTE'nin ABD'deki genişleme faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve özel sektörün de ajanlık faaliyetlerine karşı uyarılması gerektiği kanısına varıldı.





Hem ağ ekipmanları hem de akıllı telefon segmentinde faaliyet gösteren Huawei, ABD'de yüzde 4 pazar payına, ZTE ise yüzde 2-3 arasında bir pazar payına sahip. Analiz uzmanları raporun ağ ekipmanları ile ilgiliyse etkisinin kısıtlı olacağını ancak akıllı telefon segmentini de içine alıp almadığına bakmak gerektiğini ifade ediyor.





Huawei ve ZTE iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Çin dışişleri sözcüsü ise bu sabah iki firmanın faaliyet gösterdikleri pazarda tüm kurallara uyduklarını ve Kongre'nin adil bir rapor yayınlayacağını umduklarını belirtmişti.





Bir süre önce ZTE'nin Cisco ürünlerini ambargo uygulanan İran'a pazarladığı ortaya çıkmış ve Cisco aralarındaki işbirliğini fesh etmişti.





ZTE ve Huawei'nin ABD ağ ekipmanları pazarında devasa satışları bulunmuyor. Ancak bu taslak raporun etkileri hissedilir derecede büyük olacak. Bu firmalarla işbirliği yapan şirketlerin ve firmaların ürünleri üzerine bina edilmiş projelerin kendisine yeni ortaklar bulmaları gerekiyor. Bu da iki firmanın satışını önemli ölçüde etkileyecektir. Ayrıca raporda yer alan faaliyet çizgisinin ABD dışına çıkarılması çağrısı da diğer önemli bir karar.





ZTE'nin Hong Kong'daki hisseleri taslak raporun ardından yüzde 6 düştü.