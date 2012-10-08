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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kongre taslak raporunda Huawei ve ZTE'nin güvenilmez olduğu açıklandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin'in iki dev üreticisi Huawei ve ZTE'nin ajanlık ve manipülasyon suçlamalarıyla ABD'de haklarında inceleme başlatıldığını sizlere aktarmıştık. Bugün incelemenin taslak raporu ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi Bilgi Komitesi tarafından açıklanan raporda, iki firmanın potansiyel Çin devleti nüfuzunun güvenlik tehdidi oluşturduğu ve faaliyetlerinin ABD dışına çıkarılması gerektiği açıklandı.

11 aylık incelemenin sonucunda Huawei ve ZTE'nin ABD'deki genişleme faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve özel sektörün de ajanlık faaliyetlerine karşı uyarılması gerektiği kanısına varıldı.

Hem ağ ekipmanları hem de akıllı telefon segmentinde faaliyet gösteren Huawei, ABD'de yüzde 4 pazar payına, ZTE ise yüzde 2-3 arasında bir pazar payına sahip. Analiz uzmanları raporun ağ ekipmanları ile ilgiliyse etkisinin kısıtlı olacağını ancak akıllı telefon segmentini de içine alıp almadığına bakmak gerektiğini ifade ediyor.

Huawei ve ZTE iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Çin dışişleri sözcüsü ise bu sabah iki firmanın faaliyet gösterdikleri pazarda tüm kurallara uyduklarını ve Kongre'nin adil bir rapor yayınlayacağını umduklarını belirtmişti.

Bir süre önce ZTE'nin Cisco ürünlerini ambargo uygulanan İran'a pazarladığı ortaya çıkmış ve Cisco aralarındaki işbirliğini fesh etmişti.

ZTE ve Huawei'nin ABD ağ ekipmanları pazarında devasa satışları bulunmuyor. Ancak bu taslak raporun etkileri hissedilir derecede büyük olacak. Bu firmalarla işbirliği yapan şirketlerin ve firmaların ürünleri üzerine bina edilmiş projelerin kendisine yeni ortaklar bulmaları gerekiyor. Bu da iki firmanın satışını önemli ölçüde etkileyecektir. Ayrıca raporda yer alan faaliyet çizgisinin ABD dışına çıkarılması çağrısı da diğer önemli bir karar.

ZTE'nin Hong Kong'daki hisseleri taslak raporun ardından yüzde 6 düştü. 

http://www.reuters.com/article/2012/10/08/usa-china-huawei-zte-idUSL1E8L800L20121008 Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
multiTYRT

ZTEyi bilmem ama Huawei ye hakarettir bu.


Sen saf mısın arkadaşım? Çinliler teknoloji çalarak Skorsky helikopter bile yapar durumdalar. En büyük düşmanına elbette güvenmeyeceksin.

Bizde de Yandex e dava açılmalı. Şu an Türkiye de yerleşmek için büyük bir çaba harcıyorlar. Bunun sadece ticari olduğunu düşünmek ahmaklıktan başka bir şey olmaz. Keşke şu Amerika lıların yarısı kadar milliyetçi olsaydık. Ama sözde Amerikan emperyalizmi düşmanısınız ya olmaz Çin i Rusya yı destekleyin. Müslüman lara Türk lere yapılanlar umurunuzda bile değil.
multiTYRTZTEyi bilmem ama Huawei ye hakarettir bu.Sen saf mısın arkadaşım? Çinliler teknoloji çalarak Skorsky helikopt...
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oturtan boğa 6 yıl
Amerikanın baş düşmanı Çin ve Rusya. Amerikalılar şüphelenmekte haklı.Özellikle telekominikasyon alanın da Huawei güçlü bir firma buda istihbarat demek :)
Bence Türkiyede'de Yandex Rusya adına istihbarat çalışmalarına son sürat devam ediyor adamlar haritasını çıkarmadıkları yer bırakmadı.Eminim buna askeri stratejik bölgeler de dahildir.
Amerikanın baş düşmanı Çin ve Rusya. Amerikalılar şüphelenmekte haklı.Özellikle telekominikasyon alanın da Huawei güçlü bir firma buda istihbarat demek :)B...
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mert1907 6 yıl
Türkiye tam bagimsiz degl. Bizdeki milliyetcilik sadece arka yapmak ve boş soylemlerden ibaret. Anca o şu mezhebe bu şu kökene sahip diye uğraşırız. Teknoloji savunma ve sanayide çinliler kadar olamıyoruz. Forumda herkez ya apple ya android ya samsung yada htc fanı birisi cikipta neden bizim markamiz yok teknoloji alanında demiyor.
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-Freedom- 6 yıl
Zte yi bilmem ama huawei ye yapilmaz bu
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SAITAMA 6 yıl
Bizim operatörlerin baz isatasyonları hep huawei marka. Türk Telekomun modemleri çoğunlukla huawei marka.
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Kirk Lee 6 yıl
ABD Teknolojiyi kendi tekeline almaya çalışıyor anlaşılan... çinlilere sadece taşeronluk yaptırmak peşindeler...
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alaz1903 6 yıl
bıraksınlar bu işleri
çinliler yusuflattırmaya başladı panikten ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar
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Amedra 6 yıl
Hadi oradan ya!
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DarkEnergy 6 yıl
Bizde Telekom'u özelleştirelim, alt yapıyı Huawei'ye yaptıralım.
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marancı 6 yıl
Kendi ürünlerimizi çıkarmadan birbirimizi destek köstek olmakla kınamak ancak klavyemizi eskitir. Eski bir reklamda oynayan çocuk derdi 'çok çalışmam lazım anne çook' Yandex, ZTE, Huawei... Bize bizim mallarımız lazım desteklemek için
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oturtan boğa 6 yıl
Amerikanın baş düşmanı Çin ve Rusya. Amerikalılar şüphelenmekte haklı.Özellikle telekominikasyon alanın da Huawei güçlü bir firma buda istihbarat demek :)
Bence Türkiyede'de Yandex Rusya adına istihbarat çalışmalarına son sürat devam ediyor adamlar haritasını çıkarmadıkları yer bırakmadı.Eminim buna askeri stratejik bölgeler de dahildir.
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Swein 6 yıl
multiTYRT

ZTE'yi bilmem ama Huawei ye hakarettir bu.


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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
multiTYRT

ZTEyi bilmem ama Huawei ye hakarettir bu.


Sen saf mısın arkadaşım? Çinliler teknoloji çalarak Skorsky helikopter bile yapar durumdalar. En büyük düşmanına elbette güvenmeyeceksin.

Bizde de Yandex e dava açılmalı. Şu an Türkiye de yerleşmek için büyük bir çaba harcıyorlar. Bunun sadece ticari olduğunu düşünmek ahmaklıktan başka bir şey olmaz. Keşke şu Amerika lıların yarısı kadar milliyetçi olsaydık. Ama sözde Amerikan emperyalizmi düşmanısınız ya olmaz Çin i Rusya yı destekleyin. Müslüman lara Türk lere yapılanlar umurunuzda bile değil.
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xxxasparagasxxx 6 yıl
amerikan şirketlerini kurtarmak için çırpınıyorlar ama yemiyecek huawei yeni tabletiyle ve fiyatıyla apple la dalga geçiyor resmen.apple kullananlara acıyorum artık...
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3ngerek 6 yıl
Söylemi hoş değil ama, bir gerçek ki ;
Emperyalist Amerikan oyunları bunlar. :)
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