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Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu

"Stygian: Yüce Eskilerin Hükmü" isimli oyun RPG'lere taze bir soluk getirirken , özündeki tuhaf korku unsurlarıyla kendi sahnesinde özgün bir ses olmayı amaçlıyor.
3 yıl
5,1b
1
6
Oyunlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu
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"Stygian: Yüce Eskilerin Hükmü" Howard Philips Lovecraft'in esrarengiz ve garip boyutlarında geçen, korku içerikli, doğaüstü bir RPG oyunu. Yüce Eskilerin uyanışından bu yana bir sene geçmiştir ve dünya artık ölü bir gezegendir. Stygian, oyuncuyu harabeye dönmüş Arkham kasabasından alıp cehennemin derinliklerine doğru kasvetli bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyun, 20. yüzyılın ilüstrasyon tarzına öykünen 2 boyutlu grafikleriyle, zengin bir RPG ve sıra bazlı taktik savaş tecrübesini birleştimeyi amaçlamakta. Stygian, Lovecraft okuyarak ve Planescape: Torment, Fallout, Heroes of Might and Magic gibi oyunları oynayarak büyüyen bir ekibin elinden çıkmış.

Oyuncular, karakterlerini kendi istekleri doğrultusunda, özel başlangıç hikayelerine sahip meslekler ve akıl sağlıklarını tazeledikleri inanç sistemleri üzerinden zengin bir yetenek havuzuyla geliştirebiliyor. Oyunun üslubu sadık bir şekilde H.P. Lovecraft'ın eserlerini takip edecek.

Oyundaki görevlerinizde, Erich Zann'ın lanetli kemanını kullanarak şeytani bir varlığı çağıracak, "Yabancı" öyküsünün zavallı deforme kahramanını grubunuza katacaksınız. İdrakınızın ötesindeki güçlere karşı vereceğiniz çaresiz savaşın ağır yükünü oyunun sonuna kadar sırtlanacaksınız. Fiziksel çatışmadan olabildiğince kaçınacak, büyü yapmanın tehlikeli sonuçlarını kabullenecek ve kaybettiğiniz akli dengeniz karakterlerinize çeşitli akıl hastalıkları olarak geri dönerken, hayatta kalmak için bazen en doğru seçeneğin gecenin içinde sizi bekleyen dehşetten kaçmak olduğunu anlayacaksınız.

Stygian, RPG'lere taze bir soluk getirirken , özündeki tuhaf korku unsurlarıyla kendi sahnesinde özgün bir ses olmayı amaçlıyor. Oyunun sayfasına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.


http://stygianthegame.com Yorum Yaz
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evenindeathistillserve 3 yıl
selam millet,
çok iyi görünüyor sayfalarından baktım. hem türkçe hem ingilizce çıkacakmış :) :)
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muratai 3 yıl
Bu ne ya? Lale savaşçıları remake olsun bunun yerine.
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Tensi 3 yıl
Worm Holes
Yeni bir diablo mu doğuyor

Iyi de Diablo RPG degil ki Hack'n Slash. Icinde rol yapma ile ilgili hic bir sey yok. D3 hakkinda yorum yapmaya tenezzul eden cikmaz zaten de D2'de bile karakterler nerede ise birbirinin kopyasi oluyordu skill bakimindan. Her build in ise yarar bir iki formasyonu vardi. Eglenceli miydi? Evet, cok eglenceli idi ama asla bir RPG degildi. Yapimcilar gercekten Planescape : Torment hayrani ise gercek bir RPG gorme sansimiz olur. Onun da kotu yonu kimseye satamazlar. Torment bile agir dili yuzunden oynanmadi. Yazik oldu efsane oyuna.
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Worm Holes 3 yıl
Yeni bir diablo mu doğuyor
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lecagot 3 yıl
arkadaki cuthulu değil mi?
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ShadowofDeath06 3 yıl
Çok orijinal duruyor gerçekten. Yapan arkadaşların eline sağlık keşke biraz bahsetseydiniz kimdir necidir? Kolay gelsin diyorum zor işler bunlar kalkarlar altından inşallah
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