Korku unsurları ile bezeli Türk yapımı yeni bir RPG oyunu

"Stygian: Yüce Eskilerin Hükmü" Howard Philips Lovecraft'in esrarengiz ve garip boyutlarında geçen, korku içerikli, doğaüstü bir RPG oyunu. Yüce Eskilerin uyanışından bu yana bir sene geçmiştir ve dünya artık ölü bir gezegendir. Stygian, oyuncuyu harabeye dönmüş Arkham kasabasından alıp cehennemin derinliklerine doğru kasvetli bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyun, 20. yüzyılın ilüstrasyon tarzına öykünen 2 boyutlu grafikleriyle, zengin bir RPG ve sıra bazlı taktik savaş tecrübesini birleştimeyi amaçlamakta. Stygian, Lovecraft okuyarak ve Planescape: Torment, Fallout, Heroes of Might and Magic gibi oyunları oynayarak büyüyen bir ekibin elinden çıkmış.

Oyuncular, karakterlerini kendi istekleri doğrultusunda, özel başlangıç hikayelerine sahip meslekler ve akıl sağlıklarını tazeledikleri inanç sistemleri üzerinden zengin bir yetenek havuzuyla geliştirebiliyor. Oyunun üslubu sadık bir şekilde H.P. Lovecraft'ın eserlerini takip edecek.

Oyundaki görevlerinizde, Erich Zann'ın lanetli kemanını kullanarak şeytani bir varlığı çağıracak, "Yabancı" öyküsünün zavallı deforme kahramanını grubunuza katacaksınız. İdrakınızın ötesindeki güçlere karşı vereceğiniz çaresiz savaşın ağır yükünü oyunun sonuna kadar sırtlanacaksınız. Fiziksel çatışmadan olabildiğince kaçınacak, büyü yapmanın tehlikeli sonuçlarını kabullenecek ve kaybettiğiniz akli dengeniz karakterlerinize çeşitli akıl hastalıkları olarak geri dönerken, hayatta kalmak için bazen en doğru seçeneğin gecenin içinde sizi bekleyen dehşetten kaçmak olduğunu anlayacaksınız.

Stygian, RPG'lere taze bir soluk getirirken , özündeki tuhaf korku unsurlarıyla kendi sahnesinde özgün bir ses olmayı amaçlıyor. Oyunun sayfasına kaynak bağlantısından ulaşabilirsiniz.

http://stygianthegame.com