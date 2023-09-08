Apple Vision Pro için ilk oyun duyuruldu: İşte detaylar

Oyun için kısa süre önce oyun içi nesnelerin gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine yerleştirilmesini sağlayan Mixed Reality 2.0 güncellemesi yayınlandı. Söz konusu yükseltme ayrıca el takibi özelliğini desteklerken, aynı odayı paylaşan birden fazla kullanıcı için oyun içi nesnelerin aynı konumda görünmesine de imkân tanıyor.
"Vücudunuzun kontrol cihazı olduğu bir çağa hızla giriyoruz"
Resolution Games kurucu ortağı ve başkanı Paul Brady konuyla ilgili olarak "Karma Gerçekliği (MR) gerçekten büyülü kılan şey, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşimdir. Gerçek dünyada, insan eli kadar etkileşimli çok az şey vardır. Vücudunuzun elinizde taşıdığınız bir plastik parçasından çok daha etkili bir kontrol cihazı olacağı bir çağa hızla giriyoruz" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.