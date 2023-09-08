Apple Vision Pro için ilk oyun duyuruldu: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Resolution Games, Apple Vision Pro için uyarlanmış bir oyun çıkaracağını duyurdu. Oyun stüdyosu, popüler RPG oyunu Demeo'yu Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüne getirmeyi planlıyor. Özel sürümün sanal dünyada çok oyunculu bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

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Oyun için kısa süre önce oyun içi nesnelerin gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine yerleştirilmesini sağlayan Mixed Reality 2.0 güncellemesi yayınlandı. Söz konusu yükseltme ayrıca el takibi özelliğini desteklerken, aynı odayı paylaşan birden fazla kullanıcı için oyun içi nesnelerin aynı konumda görünmesine de imkân tanıyor.

"Vücudunuzun kontrol cihazı olduğu bir çağa hızla giriyoruz"

Resolution Games kurucu ortağı ve başkanı Paul Brady konuyla ilgili olarak "Karma Gerçekliği (MR) gerçekten büyülü kılan şey, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşimdir. Gerçek dünyada, insan eli kadar etkileşimli çok az şey vardır. Vücudunuzun elinizde taşıdığınız bir plastik parçasından çok daha etkili bir kontrol cihazı olacağı bir çağa hızla giriyoruz" dedi.

Tam Boyutta Gör Geliştiriciler, Demeo'nun özel versiyonunun Apple Vision Pro'nun önümüzdeki yılın başında satışa sunulmasına yetişmeyebileceğini söylüyorlar. Bu arada bunun Apple Vision Pro için şu ana kadar duyurulan tek oyun olduğunu hatırlatalım. Daha önce yalnızca 100'den fazla Apple Arcade oyunun destekleneceğinden bahsedilmişti.

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