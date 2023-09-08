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    Apple Vision Pro için ilk oyun duyuruldu: İşte detaylar

    Resolution Game oyun stüdyosu popüler rol yapma oyunu Demeo'yu Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüne taşıyacak. Apple Vision Pro'nun 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
    Apple Vision Pro için ilk oyun duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Resolution Games, Apple Vision Pro için uyarlanmış bir oyun çıkaracağını duyurdu. Oyun stüdyosu, popüler RPG oyunu Demeo'yu Apple'ın karma gerçeklik gözlüğüne getirmeyi planlıyor. Özel sürümün sanal dünyada çok oyunculu bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

    Oyun için kısa süre önce oyun içi nesnelerin gerçek dünyadaki nesnelerin üzerine yerleştirilmesini sağlayan Mixed Reality 2.0 güncellemesi yayınlandı. Söz konusu yükseltme ayrıca el takibi özelliğini desteklerken, aynı odayı paylaşan birden fazla kullanıcı için oyun içi nesnelerin aynı konumda görünmesine de imkân tanıyor.

    "Vücudunuzun kontrol cihazı olduğu bir çağa hızla giriyoruz"

    Resolution Games kurucu ortağı ve başkanı Paul Brady konuyla ilgili olarak "Karma Gerçekliği (MR) gerçekten büyülü kılan şey, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşimdir. Gerçek dünyada, insan eli kadar etkileşimli çok az şey vardır. Vücudunuzun elinizde taşıdığınız bir plastik parçasından çok daha etkili bir kontrol cihazı olacağı bir çağa hızla giriyoruz" dedi.

    Apple Vision Pro için ilk oyun duyuruldu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler, Demeo'nun özel versiyonunun Apple Vision Pro'nun önümüzdeki yılın başında satışa sunulmasına yetişmeyebileceğini söylüyorlar. Bu arada bunun Apple Vision Pro için şu ana kadar duyurulan tek oyun olduğunu hatırlatalım. Daha önce yalnızca 100'den fazla Apple Arcade oyunun destekleneceğinden bahsedilmişti.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    clash of clans bot kalıcı araba kokusu tavsiye gerçek inci nereye satılır aracımı kiraya vermek istiyorum kafadan kırık ne demek

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