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    Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya yükseltiliyor

    BDDK, banka & kredi kartıyla yapılan temassız ödemelere ilişkin yeni bir karar aldı. Temassız ödemede şifresiz işlem limiti 750 liradan 1500 liraya yükseltilecek.
    temassız ödeme şifresiz işlem limiti 1500 lira Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, temassız banka kartları ile ilgili yeni bir karar aldı; Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseltiliyor.

    Temassız ödeme limiti 1500 liraya yükseltilecek

    BDDK'nın  bankalara gönderdiği yazıya göre, şu anda 750 TL olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1500 TL'ye yükseltilecek.

    1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

    Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 1500 lira olacak. Temassız ödeme limiti en son 2022 yılında artırılmıştı. Bu, güvenlik için atılmış bir adım olsa da birçok vatandaş temassız ödemede şifresiz işlem limitinin düşük olduğundan şikayet ediyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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