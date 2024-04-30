Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya yükseltiliyor

Temassız ödeme limiti 1500 liraya yükseltilecek
BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıya göre, şu anda 750 TL olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1500 TL'ye yükseltilecek.
1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 1500 lira olacak. Temassız ödeme limiti en son 2022 yılında artırılmıştı. Bu, güvenlik için atılmış bir adım olsa da birçok vatandaş temassız ödemede şifresiz işlem limitinin düşük olduğundan şikayet ediyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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