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    Kripto para piyasası çöküşte

    14000$ sınırına kadar çıkarak yatırımcısını umutlandıran Bitcoin dün ani bir düşüşle 7700$ seviyelerine kadar indi. Pazar değeri 220 milyar dolar seviyelerinde.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Geçen yıl yaşanan büyük düşüşün ardından bu yıl toparlanma emareleri gösteren ve yatırımcıları da bir bahar havası beklentisine sokan kripto para piyasası dün ani bir şekilde düştü. Beraberinde tüm alt birimleri de dibe sürükledi.

    Düşüş başladı

    Geçtiğimiz yıl sonlarında 3500$ seviyesine kadar inen Bitcoin bu yıl başında ise istikrarlı bir çıkışa başlamış ve 14000$ seviyesine kadar çıkmıştı. Bu süreçte Ethereum 80$ seviyesinden 300$ seviyesine Bitcoin Cash ise 450$ seviyesine çıkmıştı.

    Sonrasında 10000$ seviyesinde sabitlenen Bitcoin’in özellikle vadeli işlem borsası Bakkt ile birlikte yeni bir çıkış dalgası başlatması bekleniyordu. Ne yazık ki beklenen olmadı ve SEC onaylı ilk vadeli işlem borsası olan Bakkt’ın açılması ile birlikte adeta çöküş başladı.

    Ayrıca Bkz. "MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar"

    Bitcoin kazım oranının son bir aydır hızlı bir düşüş yaşaması aslında bunun habercisi gibiydi. Dün akşam saatlerinde 10000$ seviyesini zorlayan Bitcoin bir anda 7700$ seviyelerini gördü. Sonrasında toparlanarak 8500$ seviyesine çıktı.

    Ethereum birimi de 220$ seviyelerini zorlarken şu anda 170$ seviyelerinden işlem görüyor. Bunun haricindeki alt birimler düşüşten daha çok etkilendi. Yüzde 25-50 arasında düşüş yaşayan birimler mevcut. Bir günde yaklaşık 1 milyar dolar üzerinde bir satışın gerçekleştiği tahmin ediliyor.

    Bundan sonra ne olacak merakla bekleniyor. Yıl sonu için 100 bin dolar tahminleri yapılırken gelen düşüş endişe uyandırdı. Bazı kaynaklar 9000$ seviyesini zorlayamadığı takdirde Bitcoin’in 6500$ seviyelerine kadar inebileceğini ön görüyor.

     


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    qoqoCAN 32 dk.
    DH den alışık olduğumuz haberler. Çöktüğü falan yok kardeşim :) bunu bil
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    WoXeD 40 dk.
    çöküş değil keriz silkeleme.panikle satacak ufak yatırımcıları korkutup sattırma.ekrem gibilerde bu haberleri abartarak buna çanak tutuyor. hiçbişey bilmeyen dede17 gibileri saymıyorum bile.tl düşünce ülke çöküşte diye haber yapıyomusun turuncu site? hareketlerin sert ve yüksek olduğu bir piyasadır kripto piyasası.hacim (işlem yapan ve sahip olan kişi) az olduğu için. piyasanın borsanın ne olduğunu bilmeden saçma sapan tabirler kullanmayın.komik oluyor :)
    edit: KAZIM ayı hangi ay? daha ay adı yazamayan editörcükler kripto haberi yapıyor. "i ni ılmış imlı hıtısı yıpımızmıyız" YAPAMAZSINIZ

    edit2: düşüşü zaten bir çok analizci bekliyordu. süpriz değil yani.
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    dede17 55 dk.
    Milletin kanına girdiniz burda bütün gün bitcoin haberi yaparak traş işler bunlar kara para aklama mekanizması
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