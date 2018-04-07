Kullanıcıların büyük çoğunluğu, telefonlardaki çentikli tasarımdan hoşnut değil [Anket sonuçları]

Teknoloji Editörü
Son zamanların trendi haline gelen çentikli tasarım anlayışı, ekran/kasa oranını arttırmaya yönelik çözümler sunsa da kullanıcı tarafında tartışma konusu olmuş durumda. Hal böyle olunca biz de geçtiğimiz Pazar günü sizlere "Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz?" sorusunu yönelttik.
Gelen 1357 oy neticesinde kullanıcıların, %74'ünün (999 oy) çentikli tasarım anlayışını beğenmediğini görürken, kalan %26'lık (358 oy) kesimin ise çentikli ekran tasarımını beğendiğini görüyoruz. Oyların yanı sıra içeriğimize gelen 38 yorumda da bazı kullanıcılar, düşüncelerini nedenleriyle birlikte paylaşmış durumda.
Yapılan yorumlara baktığımız zaman, kimi kullanıcı ekranın verimli kullanılması adına çentikli ekran tasarımına sıcak bakarken, kimi kullanıcı ise çentiğin gizlenebilir olması durumunda herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtiyor. Çentikli tasarım anlayışını ağır eleştiri topuna tutanlar da yok değil.
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Video içerik tuketenler için cikintisiz 16:9 ekranlae şuanda şart. Bu yüzden video içerik tüketebileceğim adam akıllı telefonlar gelmeden Galaxy S7 mi değiştirmek istemiyorum.
Ha olursa s7'ye zarar gelirse oled ekranlı s9 alırım 16:9 sorununu oled ekranlardaki tam siyah ekran sayesinde çözebilirim ama çentikli bir telefonda çektik faciasini çözemem.