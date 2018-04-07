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Kullanıcıların büyük çoğunluğu, telefonlardaki çentikli tasarımdan hoşnut değil [Anket sonuçları]

"Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz?" diye sorduk, siz de gerek oylarınız gerekse de yorumlarınızla fikir ve görüşlerinizi bildirdiniz. Şimdi ise sonuçları paylaşma zamanı.
1 yıl
3,5b
2
24
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Kullanıcıların büyük çoğunluğu, telefonlardaki çentikli tasarımdan hoşnut değil [Anket sonuçları]
 
 
Son zamanların trendi haline gelen çentikli tasarım anlayışı, ekran/kasa oranını arttırmaya yönelik çözümler sunsa da kullanıcı tarafında tartışma konusu olmuş durumda. Hal böyle olunca biz de geçtiğimiz Pazar günü sizlere "Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz?" sorusunu yönelttik.
 
Gelen 1357 oy neticesinde kullanıcıların, %74'ünün (999 oy) çentikli tasarım anlayışını beğenmediğini görürken, kalan %26'lık (358 oy) kesimin ise çentikli ekran tasarımını beğendiğini görüyoruz. Oyların yanı sıra içeriğimize gelen 38 yorumda da bazı kullanıcılar, düşüncelerini nedenleriyle birlikte paylaşmış durumda. 
 
Yapılan yorumlara baktığımız zaman, kimi kullanıcı ekranın verimli kullanılması adına çentikli ekran tasarımına sıcak bakarken, kimi kullanıcı ise çentiğin gizlenebilir olması durumunda herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtiyor. Çentikli tasarım anlayışını ağır eleştiri topuna tutanlar da yok değil. 

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Çentik tasarımını beğenenler de kesin iPhone X sahipleridir :D
1 Yanıt Yanıtla +47
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Whippoorwill 1 yıl
Çentik tasarım kusurudur. Tam ekran yapılmasının olanaksızlığının doğurduğu bir sonuçtur. Zamanla aşılacaktır.
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dr20mouse 1 yıl
Hayır kötü 18:9 ekranda kötü.
Video içerik tuketenler için cikintisiz 16:9 ekranlae şuanda şart. Bu yüzden video içerik tüketebileceğim adam akıllı telefonlar gelmeden Galaxy S7 mi değiştirmek istemiyorum.
Ha olursa s7'ye zarar gelirse oled ekranlı s9 alırım 16:9 sorununu oled ekranlardaki tam siyah ekran sayesinde çözebilirim ama çentikli bir telefonda çektik faciasini çözemem.
Hayır kötü 18:9 ekranda kötü.Video içerik tuketenler için cikintisiz 16:9 ekranlae şuanda şart. Bu yüzden video içerik tüketebileceğim adam akıllı telef...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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appliedmath 1 yıl
Bence çentik hoş duruyor
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Tolgá 1 yıl
çentik ve 18:9 çöptür.
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beter.böcek 1 yıl
Ben kavisli ekran taraftarıyım centik mentik benim zevkim degil.
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elmek6 1 yıl
eger centik tasarimi sadece bildirimler ve diger durumlari gösteren bir bar olarak kalacaksa yani tam ekranin bir parcasi olmayacaksa aslinda iyi fikir.
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gcb1903 1 yıl
Arkadaşa katılıyorum. Beğenenler büyük ihtimalle Iphone sahipleri. Teslimiyet içinde garip bir bağlılıkları var onların. Telefonu yamuk tutuyorsun tabi çekmez gibi absürt bir şeyi bile savunmuşlukları vardır. Açık açık telefonları yavaşlattıklarını savunmuşlukları vardır. Soğuk havada çalışmamasını savunmuşlukları vardır. Biat kelimesinin teknoloji tarafında vücut bulmuş hali gibi adamlar.
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Technotronic 1 yıl
Centikten kurtulmamız zor ön kamera varken
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expressimo 1 yıl
Çentik tasarımı düzgün yapsınlar resimdeki cihaz gibi ok ama çentik tasarım rezil bir şey. Ayrıca xiami bizi çentikten kurtarıyor merak etmesin apple.
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imhotep_of_grudge 1 yıl
çentikli ekran=çöp...
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ZaferBiryol 1 yıl
Şu an ne çentik ne de uzun ekran isterim. Firmalar, LG g2 kasasına güncel donanımı koysalar iş yapar. Huawei p10 gibi mesela.
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stalker(1979) 1 yıl
Tam ekranın önündeki en büyük engel çentiktir. Çentiğe hayır :D
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