Kullanıcıların büyük çoğunluğu, telefonlardaki çentikli tasarımdan hoşnut değil [Anket sonuçları]

ekran/kasa oranını arttırmaya yönelik çözümler sunsa da kullanıcı tarafında tartışma konusu olmuş durumda. Hal böyle olunca biz de geçtiğimiz Pazar günü sizlere " Son zamanların trendi haline gelen çentikli tasarım anlayışı,sunsa da kullanıcı tarafında tartışma konusu olmuş durumda. Hal böyle olunca biz de geçtiğimiz Pazar günü sizlere " Akıllı telefonlarda çentikli tasarımı beğeniyor musunuz?" sorusunu yönelttik.

Gelen 1357 oy neticesinde kullanıcıların, %74'ünün (999 oy) çentikli tasarım anlayışını beğenmediğini görürken, kalan %26'lık (358 oy) kesimin ise çentikli ekran tasarımını beğendiğini görüyoruz. Oyların yanı sıra içeriğimize gelen 38 yorumda da bazı kullanıcılar, düşüncelerini nedenleriyle birlikte paylaşmış durumda.

Yapılan yorumlara baktığımız zaman, kimi kullanıcı ekranın verimli kullanılması adına çentikli ekran tasarımına sıcak bakarken, kimi kullanıcı ise çentiğin gizlenebilir olması durumunda herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtiyor. Çentikli tasarım anlayışını ağır eleştiri topuna tutanlar da yok değil.